Taille du marché du pétrole et du gaz et planification des activités, innovation pour voir une croissance modeste 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché du pétrole et du gaz. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur le pétrole et le gaz présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché :

En 2020, l’Inde était le troisième consommateur de pétrole, représentant environ 5,3 % de la consommation mondiale de pétrole. Le pétrole et le gaz représentaient conjointement environ 35 % du mix énergétique global du pays en 2020. La consommation de pétrole en Inde s’élevait à 4 669 000 barils par jour en 2020 et devrait atteindre 6 132.28 000 barils d’ici 2026, en expansion à un taux de croissance annuel composé ( CAGR) de 4.4% sur la période 2021 2026.

Informations sur la production :

En 2020, il y avait 4,5 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole et 1,33 milliard de mètres cubes de réserves prouvées de gaz naturel en Inde. En 2020, l’Inde représentait ~0,9% de la production mondiale de pétrole et ~0,6% de la production mondiale de gaz naturel. La production de pétrole et de gaz naturel a chuté depuis 2018. La faible productivité des gisements pétroliers vieillissants et la baisse des prix ont entraîné une baisse des volumes de production. La production a encore chuté en 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19. L’indisponibilité des travailleurs, les restrictions de mobilité, les faibles prélèvements auprès des principaux consommateurs et la fermeture des gisements de gaz offshore ont eu un impact massif sur la production en 2020. Cependant, les gouvernements incitent à augmenter la part du gaz naturel dans le mix énergétique et à réduire les factures d’importation. devrait favoriser la production de gaz naturel au cours de la période de prévision.

Informations sur la consommation :

Une population en croissance rapide, l’industrialisation et l’urbanisation ont contribué à l’augmentation constante de la consommation de pétrole et de gaz naturel. L’Inde dépend fortement des importations pour répondre à sa demande de pétrole et de gaz ~ 80 % de la demande de pétrole et ~ 50 % de la demande de gaz naturel sont satisfaites par les importations. En 2020, principalement au deuxième trimestre de CY 2020, des mesures de confinement strictes en raison de la pandémie ont eu un impact sur la demande de pétrole et de gaz dans les secteurs des transports et de l’industrie.

Influenceurs du marché :

La croissance du marché indien du pétrole et du gazl’industrie a été tirée par une population croissante, une augmentation du revenu par habitant et une urbanisation rapide. Un développement important des infrastructures, associé à la facilité de faire des affaires, a motivé l’entrée d’acteurs étrangers clés tels que BP plc, Saudi Aramco, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et Total SA. Les perspectives positives du secteur indien des transports ont joué un rôle déterminant dans le soutien de la croissance de l’industrie pétrolière et gazière. Les véhicules légers et lourds sont les principaux consommateurs de pétrole et de gaz, suivis des avions, de la marine et du rail. L’exploration de sources nouvelles et non conventionnelles à l’aide de technologies pionnières de production de pétrole stimulera la production. Toutefois, des facteurs tels que la réduction de la production nationale, la forte dépendance à l’égard des importations, la domination des entreprises publiques,

Impact du COVID-19 :

L’industrie pétrolière et gazière connaît d’énormes difficultés en raison de la guerre internationale des prix d’un côté et de la pandémie de l’autre. Celles-ci auront un impact substantiel sur le marché intérieur, tant à court qu’à long terme. Les fermetures nationales et étatiques ont entraîné une forte baisse de la mobilité, des transports et des activités industrielles, entraînant une chute de la consommation de pétrole. La faible demande de pétrole, de gaz et de produits raffinés entraînera un déséquilibre entre l’offre et la demande et une baisse des prix qui en résultera dans un proche avenir.

À long terme, le marché devrait s’accélérer. Cependant, l’offre excédentaire est susceptible d’être prédominante sur le marché mondial. Le licenciement de travailleurs en raison de la pandémie entraînera probablement des pénuries de main-d’œuvre pendant la phase de relance. L’accent de l’industrie devrait se déplacer vers des sources à faible coût et à cycle court au cours de la période de prévision. L’expansion de segments innovants tels que le pétrole de schiste et le gaz de schiste, l’adoption de nouveaux modèles commerciaux et la consolidation du marché devraient être les tendances à long terme du marché.

