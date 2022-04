Taille du marché du papier peint, revenus, croissance, segments par région, entreprise, type et canaux de vente Prévisions 2030 | Groupe Romo et AS Creation Tapeten AG

Le marché mondial du papier peint devrait croître à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La croissance de ce marché est attribuée à la hausse des dépenses de consommation en décoration intérieure associée à une augmentation du revenu disponible. À cela s’ajoute une demande croissante d’esthétique, de design, de diversité de couleurs qui a conduit à plusieurs avancées technologiques pour répondre à la variété des besoins.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC662

Le terme papier peint est généralement appelé l’œuvre d’art en papier, qui est appliquée pour la décoration murale. Les revêtements muraux et le papier peint constituent le marché du papier peint, composé de plastique, de papier, de vinyle, etc. Il offre une variété de motifs, de couleurs, de textures, etc. avec des caractéristiques telles que la protection de l’environnement, la nature durable, la fixation pratique et la poche -prix abordable, ce qui montre clairement qu’ils sont bien meilleurs que les peintures d’intérieur traditionnellement utilisées. Par conséquent, le marché gagne en popularité en Europe et dans les pays développés tels que le Japon, les États-Unis et d’autres également.

Moteurs de croissance Les

avancées technologiques ont permis aux fabricants de produire des papiers peints en vinyle sans plomb. Le marché du papier peint est maintenant amélioré de telle manière qu’il est respectueux de l’environnement, laisse des traces de carbone réduites et est exempt de parfums forts, et le rend donc adapté aux personnes soucieuses de leur santé et soulage les patients qui sont sujets aux allergies de fortes des odeurs et des problèmes respiratoires. Les spécialistes de divers pays ont conseillé d’utiliser du type vinyle car ils ont une longue durée de vie. Cela dure environ trente ans.

Parallèlement à cela, certains types de papiers peints sont inventés, qui offrent des fonctionnalités accrocheuses servant de moteurs de croissance pour le marché. Pour les murs qui semblent avoir des extérieurs rugueux, il est recommandé d’utiliser des papiers peints en tissu d’herbe plutôt que des peintures car ils peuvent ne pas sembler tout à fait appropriés. Ces types de papiers peints ajoutent de la valeur en aidant les murs et en agissant comme un bouclier contre les dégradations.

De plus, peu d’inventions comme les papiers peints interactifs, numériques et magnétiques sont introduites sur le marché du papier peint, ce qui devrait en renforcer la demande. Les papiers peints interactifs sont utilisés par les parents qui souhaitent décorer les chambres de leurs enfants. Les enfants adorent avoir des papiers peints qui leur permettent d’utiliser leur créativité et tout ce qu’ils souhaitent. Avec les propriétés des aimants, les papiers peints magnétiques sont utilisés dans les maisons, les bureaux et les bâtiments.

Request Full Report :-https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC662

Wallpaper allows people to hang things concerned with their works and keep them in their visual range. Glow at night wallpapers uses the dark powder which is inserted in it while manufacturing to glow in the dark. The designs used in wallpapers such as stars are made up of luminous materials which glow by themselves at night, and the effect generated looks calming and peaceful.

L’énergie lumineuse est absorbée le jour et émise la nuit. La luminosité diminue automatiquement et n’impacte pas les yeux des enfants. On les trouve principalement dans les écoles, les aires de jeux et les centres de soins pour enfants. Par conséquent, la demande pour ce marché augmente dans les secteurs résidentiel et commercial, ce qui crée une bonne opportunité pour le marché mondial.

Segmentation des rapports

Par type

Non-tissé à base de

vinyle

Par utilisation finale

Commercial

Résidentiel

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC662

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique

L’Europe  Europe de l’Ouest La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Reste de l’Europe occidentale L’Europe de l’Est Pologne Russie Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud



Aperçu de la concurrence

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial sont Osborne & Little, Marburger Tapetenfabrik, Sangetsu Corp., Grandeco, York Wallcoverings, Inc., F. Schumacher & Co., Asian Paints, 4Walls, The Romo Group et AS Creation. Tapeten AG.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC662

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

E-mail : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/