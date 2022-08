Taille du marché du papier kraft en Europe : croissance, part, analyse des principaux acteurs avec les tendances de l’industrie, aperçu régional, état de la demande et prévisions des facteurs explosifs avec les données des principales régions et pays

Le récent rapport de recherche sur le marché mondial du papier kraft en Europe vise à fournir des données sur les travaux majeurs qui se sont déroulés dans l’industrie au cours des dernières années. Il donne une analyse complète de l’ensemble du marché en fonction de divers aspects de l’industrie qui sont importants pour la croissance de l’industrie. Il donne des informations sur les acteurs clés de l’industrie qui se feront une place importante sur le marché au cours des prochaines années. En outre, il donne des détails sur les principaux points tels que les moteurs du marché, les opportunités clés et la contribution majeure du marché sur la période de prévision.

Analyse et aperçu du marché: marché du papier kraft en Europe

Le marché du papier kraft devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 2,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 836,04 millions USD d’ici 2027 .

Principaux concurrents du marché couverts par le rapport : Smurfit Kappa, International Paper, Mondi, WestRock Company, Primo Tedesco SA, BillerudKorsnäs AB, Canfor, Verso Corporation, Oji Holdings Corporation, Nordic Paper, Segezha Group, Natron-Hayat doo, Heinzel Holding GmbH, SwedPaper AB et GASCOGNE PAPIER

Analyse au niveau du pays du marché mondial du papier kraft en Europe

Analyse au niveau du pays du marché du papier kraft

Le marché du papier kraft est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, produit, qualité, poids, finition, type d’emballage, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du papier kraft sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, l’Espagne, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe.

Dans la région Europe, l’Allemagne domine en raison de la demande croissante d’emballages de biens de consommation, ce qui stimule le marché. L’Allemagne domine le marché avec le TCAC le plus élevé de 3,3 % après le Royaume-Uni et l’Italie avec respectivement 3,1 % et 2,9 %. L’augmentation des commandes de produits alimentaires en ligne en Allemagne stimule le marché du papier kraft.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial du papier kraft en Europe

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par Marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

L’Allemagne domine en Europe en raison de l’augmentation des commandes de nourriture en ligne dans le pays. Le nombre croissant de la population active dans les pays en développement et développés d’Europe augmente finalement la demande d’aliments et de boissons emballés parmi les consommateurs. Ainsi, l’emballage des aliments nécessite un grand nombre de papier kraft en raison de sa durabilité et de sa flexibilité.

Ce rapport sur le marché du papier kraft fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications , approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du papier kraft, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché du papier kraft en Europe et taille du marché

Le marché du papier kraft est segmenté en fonction du type, du produit, de la qualité, du poids, de la finition, du type d’emballage, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché est segmenté en papier kraft spécial et en papier kraft pour sacs. En Europe, le segment du papier kraft pour sacs domine dans la région allemande en raison de la demande croissante de papier pour sacs dans l’industrie de l’emballage. Le papier kraft pour sac fournit un emballage facile à traiter, peu coûteux, non toxique, insipide, adapté à l’impression, léger et durable avec une rigidité élevée.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en papier couché, recyclé naturel, naturel vierge, semi-extensible, extensible, à haute résistance, pâte marchande , papier kraft noir, papier kraft coloré, imprimé et autres. En Europe, la demande de papier couché est élevée en raison de sa forte demande dans le secteur des transports. Le papier kraft couché est 100 % écologique et peut être recyclé pour de nouveaux emballages.

Sur la base de la qualité, le marché est segmenté en blanchi et non blanchi. La qualité non blanchie domine dans la région Europe car le papier kraft non blanchi a une résistance élevée par rapport au papier kraft blanchi.

Sur la base du poids, le marché est segmenté en <30 GSM, 30-90 GSM, 90-120 GSM, 120-200 GSM et >200 GSM. <30 GSM domine dans la région Europe en raison de la disponibilité facile du produit emballé et parce qu’il est facile à produire selon le point de vue du fabricant car il est peu coûteux et prend moins de temps.

Sur la base de la finition, le marché est segmenté en finitions émaillées et lisses. Le papier kraft glacé à la machine domine la région Europe parce que le papier kraft glacé à la machine est une combinaison appropriée d’attrait et de résistance. Le papier glacé à la machine est principalement utilisé sur le marché des aliments et des boissons.

Sur la base du type d’emballage, le marché est segmenté en emballages de consommation, emballages de vente au détail, emballages industriels et emballages de commerce électronique. Les emballages de consommation dominent dans la région Europe en raison de la croissance rapide des services de livraison de nourriture en ligne qui sont fabriqués à partir de papier kraft pour sacs .

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en porte-bouteilles, sacs et pochettes, sacs, enveloppes, tôles ondulées, canettes composites, cartons, emballages à clapet, tubes en carton composite et autres. Les sacs et pochettes en papier kraft sont très demandés en Europe car les sacs et pochettes disposent de beaucoup d’espace de stockage pour transférer facilement les marchandises.

On the basis of end-user, the market is segmented into food and beverages, personal care & cosmetics, stationery, agriculture, textile, chemicals, cement, electronics and others. Food & beverages is dominating the Europe market because the demand of natural product has increased highly. Sack kraft paper also helps to keep your products fresh for a longer period of time.

Customization Available : Global Global Europe Kraft Paper Market

Data Bridge Market Research is a leader in advanced formative research. We take pride in servicing our existing and new customers with data and analysis that match and suits their goal. The report can be customized to include price trend analysis of target brands understanding the market for additional countries (ask for the list of countries), clinical trial results data, literature review, refurbished market and product base analysis. Market analysis of target competitors can be analyzed from technology-based analysis to market portfolio strategies. We can add as many competitors that you require data about in the format and data style you are looking for. Our team of analysts can also provide you data in crude raw excel files pivot tables (Fact book) or can assist you in creating presentations from the data sets available in the report.

