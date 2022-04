Taille du marché du papier couché, analyse des parts, PEST, croissance, entreprises clés et prévisions jusqu’en 2027

Le marché du papier couché devrait croître à un taux de 3,3 % au cours de la période 2020-2027. Le marché à l’étude avait une valeur de 46,37 milliards USD en 2019. La demande de l’industrie est principalement tirée par la hausse des ventes ou du commerce en ligne, la demande croissante de publicité et d’emballage dans différents secteurs, la demande des médias publicitaires comme les journaux, les magazines, brochures et catalogue entre autres.

L’essor du commerce électronique et des achats en ligne de divers biens et articles crée une énorme demande dans l’industrie de l’emballage. Ceci, à son tour, stimule la croissance de l’industrie et augmente sa demande. En dehors de cela, les gens sont également désireux d’utiliser des produits respectueux de l’environnement et sont prêts à abandonner les emballages en plastique. L’industrie alimentaire et des boissons s’éloigne également des emballages en plastique et adopte des alternatives écologiques et biodégradables. Ces facteurs donnent un énorme coup de pouce à la croissance de l’industrie. Les gouvernements des pays européens, des États-Unis, de l’Inde, de la Chine, entre autres, prennent des initiatives pour interdire le plastique comme matériau d’emballage, et l’emballage en papier apparaît comme la meilleure alternative suivante. Ainsi, en un mot, l’évolution des tendances dans l’industrie de l’emballage devrait contribuer largement à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés : Asia Pulp & Paper, Dunn Paper Company, Lecta Group, Nippon Paper Industries Co. Ltd., South African Pulp and Paper Industries Limited, Stora Enso, Svenska Cellulose Aktiebolaget , Twin Rivers Paper Company, Verso Corporation et Burgo Group SPA.

La déforestation à travers le monde rend l’approvisionnement en pâte de bois rare et son prix augmente également. Cela crée des problèmes car le coût des produits de papier couché augmente et, par conséquent, l’industrie est confrontée à une concurrence féroce de la part de ses alternatives. L’industrie est également à forte intensité de capital et de main-d’œuvre, et l’augmentation des taux de main-d’œuvre dans le monde a un effet sur les produits sur le marché. Ce sont donc des facteurs qui limitent la croissance de l’industrie. Afin de résoudre ces problèmes, les principaux acteurs de l’industrie tentent de développer des solutions innovantes d’emballage, d’étiquetage et d’impression afin de réduire les coûts et de maintenir la durabilité.

L’industrie des produits chimiques et des matériaux n’a cessé de croître, car c’est l’industrie dont on peut dire qu’elle façonne toutes les autres industries. L’industrie chimique et des matériaux se développe en raison de l’introduction de nouveaux produits et technologies, d’une conscience environnementale croissante et de l’évolution des préférences des clients. Au cours des dernières années, la croissance économique et la croissance des industries auxiliaires dans les économies émergentes ont été essentielles à la croissance de l’industrie chimique et des matériaux.

Une nouvelle tendance a émergé : la production de produits chimiques biosourcés et renouvelables. Ces produits sont susceptibles de résoudre les problèmes environnementaux liés à l’industrie chimique. La durabilité environnementale, la responsabilité sociale et le développement économique sont les exigences auxquelles l’industrie doit répondre afin de surmonter les défis de croissance à long terme.

Le marché du papier couché a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, des importations et des exportations, de la contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Papier couché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La taille du marché mondial de l’enduit devrait atteindre 60,205 milliards de dollars d’ici 2027. L’industrie de l’emballage, ainsi que l’augmentation du commerce en ligne, contribuent largement à ce chiffre.

Le segment détenait une part de marché de plus de 65,0 % en 2019. Les papiers fins couchés contiennent moins de pâte mécanique et sont principalement produits à partir de pâte blanchie chimiquement. Ces papiers offrent une excellente luminosité, et c’est pourquoi sa demande a été constamment élevée chaque année.

La variante Grounded Calcium Carbonate du segment Calcium Carbonate contribuerait à la croissance du segment au cours de la période de prévision, car elle est rentable et fournit de la brillance, de la luminosité et de l’opacité au papier couché.

Outre l’emballage, le segment des applications d’impression devrait connaître un taux de croissance de 3,3 % au cours de la période de prévision. Par rapport à d’autres applications, le segment Impression devrait connaître un taux de croissance lent en raison de la numérisation croissante qui pourrait avoir un impact négatif sur la demande d’impression.

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance significatif de 3,8% au cours de la période de prévision. L’expansion du marché dans cette région est principalement due à la Chine et au Japon qui sont soutenus par sa base de consommateurs, une main-d’œuvre abordable et des réglementations limitant l’utilisation du plastique. L’industrie du commerce électronique prend également de l’ampleur dans cette partie du monde.

Certains des lancements de produits clés ces derniers temps sont Liberty et Futura de Verso Corporation, Sinar Fold et Sinar Card d’Asia Pulp and Paper. Nippon Paper Industries a mis au point des technologies innovantes telles que la nanofibre de cellulose , la technologie de boisement et la lignine kraft .

JK Paper, a proposé le lancement d’une machine à carton couché de 4250 mm de large à la fin de 2020. La machine contient des capacités d’automatisation étendues.

Offres Paysage

Parmi les transactions importantes en cours sur le marché, citons Nippon Paper Industries qui acquiert 70 % des parts de TS Plastics Sdn . Bhd en 2019, Dunn Paper Company a acquis Clearwater Paper Ladysmith Wisconsin Facility pour 72 millions USD en 2018 et Lecta Group a acquis 100 % des actions de Pilot Service SRL en 2017.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché du papier couché en fonction du produit, du matériau de revêtement, de l’application et de la région :

Perspectives du produit (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Papier fin couché

Papier de pâte mécanique couché

Autres

Perspectives des matériaux de revêtement (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Argile

Carbonate de calcium

Talc

Autres

Perspectives d’application (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Emballage

Impression

Étiquettes

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

