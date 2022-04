Taille du marché du nettoyage et de l’hygiène intelligents 2022 Part de l’industrie, tendance, croissance, demande à venir, perspectives régionales jusqu’en 2030 | (TCAC) de 15,9 %

La taille du marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents était de 3,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents devrait atteindre 9,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de robots grand public domestiques et les infrastructures intelligentes à la mode dans divers secteurs industriels contribueront à la croissance du marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents. De plus, un nombre croissant d’investissements dans les technologies alimentera la croissance du marché. La tendance croissante des maisons intelligentes accélérera également la croissance du marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents.

L’augmentation de l’automatisation dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie et de la vente au détail offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents.

D’autres facteurs tels que la croissance du revenu disponible et les changements de mode de vie stimuleront également l’adoption d’appareils de nettoyage et d’hygiène intelligents dans le secteur résidentiel. De plus, des pays comme le Japon, l’Allemagne et la Corée du Sud assistent à une recrudescence de la demande de robots de nettoyage ménagers car cela devient une réalité quotidienne. Ainsi, ces facteurs profiteront au marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents.

Des avancées croissantes, y compris des lancements innovants et d’autres stratégies, offriront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents. Par exemple, Roborock a dévoilé S5 Max, le robot de nouvelle génération dans Robot Vacuuming & Mopping, en 2020. Le robot est spécialement conçu pour offrir un nettoyage automatisé transparent afin d’offrir des maisons bien aspirées. Ainsi, les avancées sur le marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents gagneront du terrain, propulsant ainsi le marché vers l’avant.

Analyse d’impact de la COVID-19

En raison du début de la pandémie de COVID-9, le marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents a connu des changements importants dans les industries en développement en raison du manque de sensibilisation. Cependant, la pandémie a accru la demande de robots, principalement dans les secteurs de la santé et de l’aviation. La demande de robots de nettoyage a également augmenté pour les applications de nettoyage domestique et d’hygiène. Les robots de nettoyage de conduits d’air et de gaines, les robots de nettoyage de piscines, les robots de nettoyage de vitres, les robots d’intérieur et d’extérieur ont gagné en popularité en raison de la pandémie. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a été bénéfique pour le marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents.

Analyse régionale

Le marché du nettoyage et de l’hygiène intelligents en Asie-Pacifique devrait connaître un énorme potentiel de croissance en raison de l’augmentation du revenu disponible et de la hausse des taux d’emploi. En outre, les avancées dans la région gagnent en force en raison de l’urbanisation croissante. Par exemple, Roborock, un développeur d’aspirateurs intelligents, a dévoilé son nouvel aspirateur robotique, S4 Max, à Hong Kong en 2020.

L’Europe devrait connaître une augmentation de la demande d’appareils domestiques intelligents, ce qui contribuera à la croissance du marché.

Concurrents sur le marché

Ecovacs Robotics Co. Ltd

Roborock Technology Co. Ltd

LG Électronique Inc.

iRobot Corporation

Cecotec Innovaciones SL

Neato Robotique Inc.

Electrolux AB

SharkNinja exploitation LLC

Société Panasonic

Société du groupe Haier

Hitachi Ltd

Samsung Electronics Co. Ltd.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du nettoyage et de l’hygiène intelligents se concentre sur le produit, le canal de distribution, l’utilisateur final et la région.

Par perspective de produit

Robot Aspirateur

Robot nettoyeur de piscine

Robot de nettoyage de vitres

Autres produits basés sur l’hygiène

Par canal de distribution Perspectives

En ligne

Hors ligne

Par les perspectives de l’utilisateur final

Hôpitaux

Ménages

Bureaux corporatifs

Autres

Par perspectives régionales

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

« Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

« Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour différentes régions géographiques.

« Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

