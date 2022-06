Taille du marché du moulage sous pression 2021 avec scénario de développement de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030

Le marché mondial du moulage sous pression devrait passer de 61,1 milliards USD en 2021 à 96,6 milliards USD d’ ici 2030 , à un TCAC de 5,9 % de 2022 à 2030 . Le marché est largement influencé par la complexité de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie du moulage sous pression, avec un marché automobile en expansion, une pénétration croissante des pièces moulées sous pression dans les machines industrielles, un secteur de la construction en pleine croissance et l’utilisation de pièces moulées en aluminium dans l’électricité et l’électronique.

La pandémie de COVID-19 a profondément affecté les opérations de fabrication et le marché a connu un ralentissement en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des restrictions commerciales dans le monde entier. Cependant, à mesure que les activités économiques reprennent dans le monde, le marché devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.

Les normes CAFÉ et les politiques de l’EPA visant à réduire les émissions des automobiles et à augmenter l’efficacité énergétique poussent les constructeurs automobiles à réduire le poids des automobiles en utilisant des métaux non ferreux légers. Par la suite, l’utilisation de pièces moulées sous pression comme stratégie de réduction de poids est un moteur majeur pour l’ancien marché du segment automobile.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/die-casting-market

Définition du moulage sous pression

Le moulage sous pression est un moulage en moule permanent où le métal en fusion remplit la cavité du moule en raison de la force gravitationnelle ou de la pression externe. La cavité du moule utilise deux matrices en acier trempé façonnées en fonction du produit souhaité. Le moulage sous pression est généralement fait de matériaux non ferreux comme le zinc, l’alliage à base d’étain, l’aluminium, le cuivre, etc. Il fonctionne de la même manière que le moulage par injection.

Par exemple, en juillet 2021, la Commission européenne a approuvé un ensemble de propositions législatives décrivant comment l’UE prévoit d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction nette d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Dynamique du marché mondial du moulage sous pression

Pilotes : réglementations strictes de l’EPA et normes de café

Le cadre réglementaire automobile en Europe et en Amérique du Nord a contribué à créer un environnement durable pour l’industrie automobile. Les derniers cadres réglementaires et normes comme Euro 6 à travers le monde devraient jouer un rôle crucial dans la détermination de la dynamique du marché automobile, avec une influence majeure sur la fabrication de pièces via le processus de moulage sous pression.

En dehors de cela, les normes législatives récemment croissantes dans les principaux pays pour encourager l’adoption de véhicules plus légers devraient, à leur tour, stimuler la croissance du marché du moulage sous pression à long terme. Les cadres réglementaires imposés par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l’Environmental Protection Agency (EPA) aux États-Unis ont également contribué à créer un environnement évolutif et stimulant pour l’industrie automobile.

Restrictions : volatilité des prix de l’aluminium

Les prix des métaux de base ont été sous pression en raison de la guerre commerciale imminente entre les États-Unis et le reste du monde. De plus, la pandémie de COVID-19 a aggravé la situation en aggravant les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Le marché de l’alumine en 2019 a connu une offre excédentaire qui, en plus de la baisse de la demande des fonderies, a eu un impact négatif sur l’évolution des prix sur les marchés au comptant. À court terme, les prix de l’alumine resteront sous pression en raison d’une offre excédentaire et d’une demande plus faible dans toute la chaîne de valeur de l’aluminium.

L’imposition de droits de douane sur les importations d’alliés américains (dont l’Union européenne, le Mexique et le Canada) sur l’aluminium (10 %) et l’acier (25 %) devrait faire grimper les prix de l’aluminium sur le marché intérieur. Certains fabricants se concentrent sur la recherche d’alternatives plus rentables au moulage sous pression. On s’attend à ce que les tarifs aient un impact énorme sur les fabricants en aval et entraînent une augmentation des prix à mesure que le coût de l’aluminium augmente.

Portée du moulage sous pression mondial

L’étude classe le marché du moulage sous pression en fonction de l’application, du processus et des matières premières aux niveaux régional et mondial .

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/die-casting-market?opt=2950

Par Application Outlook ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Automobile

Électrique et Électronique

Industriel

Autres applications

Par perspectives de processus ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Moulage sous pression

Coulée sous vide

Moulage sous pression

Autres processus

Par perspectives des matières premières ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Aluminium

Magnésium

Zinc

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de la coulée sous pression représente la plus grande part de marché par procédé

Par processus, le marché mondial du moulage sous pression est segmenté en moulage sous pression, moulage sous vide, moulage sous pression et autres procédés. En 2021, le moulage sous pression détenait la plus grande part de marché et représentait 55,0% de la part des revenus. La conception de masse et la haute qualité sont des avantages qui ont poussé les acheteurs finaux à préférer les pièces fabriquées selon ce procédé. L’aluminium a été le métal le plus préféré pour le moulage sous pression. Dans les applications automobiles, les technologies de véhicules hybrides et électriques sont en hausse, et le moulage sous pression devrait être le principal contributeur à la transmission, aux composants du groupe motopropulseur et aux boîtiers de compartiment de batterie.

Le procédé de moulage sous pression est à nouveau subdivisé en deux catégories : le moulage sous pression à basse pression (LPDC) et le moulage sous pression à haute pression (HPDC). Pour profiter des avantages offerts par le procédé de moulage sous pression, plusieurs fabricants concluent des accords et passent des commandes de machines indiquant des signes de croissance. Par exemple, en février 2021, Nantong Jianzhong Photoelectricity Co. Ltd a annoncé qu’elle avait installé sa machine de moulage sous pression à haute pression Italpresse gauss TF5700 à la base de l’entreprise dans la province de Jiangsu, en Chine.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du moulage sous pression a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial du moulage sous pression au cours de la période de prévision . La Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie et la Corée du Sud sont quelques pays de l’Asie-Pacifique. La Chine détenait la plus grande part de marché de 64,7 % dans la région Asie-Pacifique, tandis que l’Inde est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,9 % au cours de la période de prévision.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau des figures, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/die-casting-market

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % de 2022 à 2030. Au Royaume-Uni, Carlton Die Casting produit des pièces moulées sous pression en aluminium et en zinc, avec des tailles de machines allant de 250 tonnes à 725 tonnes, pour les industries des télécommunications, de l’automobile, de l’électronique et de la défense. La demande d’efficacité énergétique et les normes d’émission du gouvernement stimulent la croissance du marché britannique du moulage sous pression de l’aluminium. Avec la demande croissante d’automobiles de luxe, les pièces moulées en métaux légers, en particulier les pièces moulées sous pression en aluminium, devraient gagner en importance dans la région. En dehors de tous ces facteurs, la demande de l’industrie automobile en pièces automobiles légères est susceptible d’inciter l’industrie de la fonderie à investir et à adopter des machines de moulage sous pression (machines CNC) plus avancées dans le processus de fabrication des pièces.

Principaux acteurs du marché

Form Technologies Inc. (Dynacast), Nemak, Endurance Technologies Limited, Sundaram Clayton Ltd., Shiloh Industries, Georg Fischer Limited, Koch Enterprises (Gibbs Die Casting Group), Bocar Group, Engtek Group, Rheinmetall AG, Rockman Industries, Ryobi Die Casting Ltd., Linamar Corporation, Meridian Lightweight Technologies, Sandhar Group et Alcoa Corporation sont des acteurs majeurs sur le marché mondial du moulage sous pression .

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/die-casting-market

En raison de nombreux acteurs dans le monde, le marché du moulage sous pression de l’aluminium est extrêmement concurrentiel. La pandémie de coronavirus en cours a eu un impact négatif sur les ventes et la production des acteurs du marché. Pendant le confinement, les entreprises ont cessé leur production, ce qui a eu un impact négatif sur les ventes.