Taille du marché du Mobile Edge Computing, principales stratégies, entreprises clés, analyse de la part des revenus, 2022-2030

La du marché mondial de l’informatique de périphérie mobile a atteint 488,4 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 31,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) dans l’informatique de périphérie mobile est le facteur clé de la croissance des revenus du marché. L’informatique de périphérie mobile est l’une des technologies déterminantes pour la visualisation de l’IoT, qui implique simplement une vitesse de calcul et un traitement à la périphérie du réseau. De nombreux problèmes associés à la prolifération des réseaux cloud peuvent être résolus en permettant la connectivité à la périphérie du réseau et en améliorant les performances du réseau tout en réduisant la latence. La mise en œuvre croissante de l’IoT gagne du terrain dans divers secteurs industriels verticaux pour améliorer le flux des opérations commerciales. Le nombre de connexions IoT a augmenté de 8 % en 2021 par rapport à l’année précédente et en 2023, le nombre d’appareils compatibles IoT dans le monde devrait atteindre 43 milliards. De plus, la pénétration croissante des appareils intelligents a facilité la mise en œuvre des technologies IoT. On s’attend à ce que les investissements dans l’IdO augmentent considérablement en raison de l’introduction de nouveaux capteurs, d’une puissance de calcul améliorée et d’une meilleure connectivité réseau, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché de l’informatique mobile de pointe.

La tendance récente à utiliser l’informatique de périphérie mobile dans la réalité virtuelle (VR) crée de nombreuses opportunités pour le marché. La réalité virtuelle est l’une des technologies dont on parle le plus ces dernières années et de nombreuses organisations pensent qu’elle va changer la manière dont elles interagissent avec le contenu numérique. Cependant, l’un des problèmes les plus difficiles auxquels la réalité virtuelle est confrontée est la latence ou le temps nécessaire pour que les signaux soient envoyés et reçus sur de longues distances, ce qui peut provoquer le mal des transports chez certains utilisateurs de réalité virtuelle. Avec l’aide des technologies informatiques de pointe, ces problèmes peuvent être résolus. De plus, en utilisant l’informatique de pointe, les utilisateurs pourront adopter des connexions sans fil pour produire des graphiques VR et les envoyer aux casques. L’adoption croissante de l’informatique de pointe sur la réalité virtuelle incite les entreprises à lancer de nouvelles technologies sur le marché. Par exemple, en octobre 2021, Bridge Alliance, qui est une alliance de 34 grandes entreprises de télécommunications mobiles en Asie, a formé un partenariat stratégique avec TM Forum, qui est une autre association commerciale mobile, pour faciliter l’adoption du Multi-access Edge Computing (MEC ). Ce nouveau partenariat permet et facilite les cas d’utilisation de la périphérie mobile sur les jeux en nuage, les véhicules autonomes et les applications de réalité virtuelle.

Demander un échantillon gratuit (pour comprendre la structure complète de ce rapport [Résumé + TOC]) @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1102

Le rapport d’information sur le marché est un prototype de la vue d’ensemble à 360 ° du Industrie Mobile Edge Computing, mettant en lumière la valeur de marché estimée, la part, les tendances de croissance, les revenus bruts, l’aperçu de la concurrence, les principaux fabricants et acheteurs, les types de produits disponibles et les applications d’utilisation finale.

Paysage concurrentiel :

Le dernier rapport de recherche comprend un résumé précis du paysage intensément concurrentiel du marché mondial de l’informatique mobile de périphérie. Il propose une présentation systématique des profils d’entreprises des principaux acteurs du marché. Cette section du rapport analyse les initiatives efficaces entreprises par ces acteurs pour l’expansion des affaires à long terme. En outre, cette section met en évidence les principaux développements et positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario de marché global. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont été évalués à l’aide de certains outils d’analyse efficaces, tels que l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

Adlink Technology Inc., Artesyn Embedded Technologies Inc., Juniper Networks Inc., IBM Corporation, Intel Corporation, Brocade Communications Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Vasona Networks, Inc. ., Vapor IO, Inc. et Saguna Networks Ltd

Ce rapport est le dernier document traitant en détail de la situation économique actuelle gravement touchée par l’épidémie de COVID-19. L’urgence sanitaire mondiale a entraîné des changements massifs dans l’économie mondiale et la sphère commerciale du Mobile Edge Computing. Le scénario actuel de cette verticale commerciale en constante évolution a été clairement décrit dans le rapport, qui contient une large analyse des effets présents et futurs de la pandémie.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) matériels logiciels des services



(chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Grandes entreprises Petites et moyennes entreprises (PME)



Perspectives des applications (chiffre d’affaires , millions USD ; 2019-2030) Services basés sur la localisation Communication unifiée Analyse des données Surveillance de l’environnement Distribution de contenu local optimisée Surveillance vidéo



Parcourir la description complète du rapport + Méthodologie de recherche + Table des matières + Infographie @ https://www.emergenresearch.com/industry- rapport/mobile-edge-computing-market

Faits saillants du marché mondial de l’informatique de périphérie mobile :

Le segment de l’analyse de données enregistrera un taux de croissance régulier des revenus au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’informatique de périphérie mobile sur l’analyse de données volumineuses. Les principaux opérateurs de télécommunications et entreprises informatiques utilisent depuis peu des technologies informatiques de pointe pour l’analyse de données volumineuses. Les entreprises peuvent utiliser des systèmes distribués en traitant les données sur un appareil de périphérie et en transmettant des données importantes au cloud pour qu’elles soient traitées, analysées ou enregistrées, grâce à la combinaison de solutions d’informatique de périphérie et d’informatique en nuage.

Les revenus du segment des petites et moyennes entreprises (PME) devraient augmenter à un rythme régulier au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’informatique de pointe parmi les PME. Les petites et moyennes entreprises (PME) utilisent fréquemment des technologies informatiques de pointe sur site en tant que nœuds indépendants de leur informatique pour surmonter les connexions Internet lentes ou une bande passante insuffisante. L’informatique de périphérie offre des temps de réponse plus rapides qu’une connexion à un centre de données central et réduit le volume de données requises dans le cloud en raison du traitement local des données.

Le marché nord-américain a représenté la plus grande part des revenus en 2021 en raison de la demande croissante de faible latence pour traiter un volume élevé de données et de systèmes de prise de décision automobile en temps réel pour les véhicules autonomes. En outre, l’adoption rapide de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR) dans la région, en particulier aux États-Unis, devrait soutenir la croissance des revenus du marché dans cette région.

Paramètres clés analysés dans cette section :

Profils d’entreprise

Chiffre d’affaires brut

Marges bénéficiaires

Tendances des ventes de

produits Tarification des produits

Analyse

secteur Canaux de vente et de distribution

Segmentation régionale :

Amérique du Nord

Amérique latine

Europe

Moyen-Orient et Afrique

Asie-Pacifique

Points clés couverts dans cette section :

Contribution régionale

Génération de revenus estimée

Des données vitales et des informations sur le taux de consommation dans tous les principaux segments régionaux

Une augmentation attendue de la part de marché

La croissance prévue du taux de consommation global

Des exigences personnalisées peuvent être demandées pour ce rapport [Personnalisation disponible] @ https://www.emergenresearch.com/ request-for-customization/1102

Public cible du rapport :

entreprises leaders

Grandes, moyennes et petites entreprises

Investisseurs

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Capital-risque

Fournisseurs de connaissances tiers

Offres clés du rapport :

aperçu détaillé de la dynamique du marché y compris les moteurs, les contraintes, les opportunités, les défis et les perspectives de

croissance sis des initiatives stratégiques clés et du paysage concurrentiel, y compris les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques et les partenariats, entre autres

Analyse complète des perspectives de l’industrie et analyse de la chaîne industrielle

Prévisions du marché basées sur les marchés mondiaux, régionaux et analyse de marché au niveau des pays Analyse

comparative du paysage concurrentiel

approfondie des principaux acteurs du marché avec leurs portefeuilles de produits, leurs positions financières, leurs arguments de vente uniques, leur part de marché et leur taille, et un aperçu complet de leur activité

Achetez votre copie maintenant @ https : //www.emergenresearch.com/select-license/1102

Merci d’avoir lu notre rapport. Si vous avez des demandes de personnalisation du dernier rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assistera et s’assurera que le rapport est conçu selon vos besoins.

À propos d’Emergen Research

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Emergen Research Media Citations : https://www.emergenresearch.com/media-citations

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Notre section des communiqués de presse : https://www.emergenresearch.com/press-releases

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Croissance Services de consei