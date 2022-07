Taille du marché du mélange de gâteaux, croissance de l’industrie et principaux leaders Hain Celestial, Continental Mills, Inc Conagra Brands Inc, Simple Mills

Dans le rapport Universal Cake Mixes, la segmentation du marché est effectuée en fonction de divers paramètres tels que l’application, l’industrie, le modèle de distribution, l’utilisateur final et la région géographique. L’analyse couverte dans le rapport de synthèse évalue les différents secteurs qui comptent sur la croissance la plus rapide dans un cadre de prévision approximatif. Cette étude de marché fournit des informations utiles sur le marché où vous pouvez développer une stratégie commerciale durable et rentable. Les chiffres et les statistiques du rapport sur le marché de la farine de gâteau sont présentés sous forme graphique pour une compréhension claire des faits et des chiffres.

Analyse du marché et aperçu du marché Farine à gâteau .

Le marché mondial de la farine à gâteau devrait atteindre 1,8 milliard USD d’ici 2027, en croissance de 4,30 % sur la période de prévision 2020-2027. La demande croissante de plats cuisinés stimulera le marché des préparations pour gâteaux au cours de la période de prévision 2020-2027.

La farine à gâteau est une substance, généralement un prémélange sec utilisé pour la cuisson des gâteaux, qui peut être préparée avec des œufs ou des substituts d’œufs. La farine à gâteau a récemment gagné en popularité sur le marché en raison de sa polyvalence et de son bon goût.

Étendue du marché et taille du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du mélange de gâteaux sont General Mills, ADM, United British Foods, Pinnacle Foods, Cargill, Hayne Celestial, Continental Mills, ConAgra Brands, Simple Mills, Bob’s Red Mill Natural Foods. , Mondelēz International, Stonewall Kitchen, Keto and Company, Corteva., Foodstirs, Inc. Les données sur les parts de marché pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud sont disponibles séparément. Les analystes de DBMR comprennent votre compétitivité et fournissent une analyse concurrentielle individuelle pour chaque concurrent.

