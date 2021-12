Taille du marché du matériel Edge AI, tendances, opportunités de croissance, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Edge AI Hardware Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employés par les différents acteurs clés s’expliquent bien par les profils d’entreprise systémiques couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. Étant un rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché du matériel Edge AI donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport Edge AI Hardware Market donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Le marché mondial du matériel Edge AI devrait passer de sa valeur initiale estimée de 513,01 millions d’unités en 2018 à une valeur estimée de 2245,87 millions d’unités d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 20,27% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la croissance de la demande de produits et services informatiques de pointe en raison de la prévalence importante de l’IoT dans les industries.

Définition du marché : marché mondial du matériel Edge AI

Le matériel Edge AI est constitué des divers appareils et équipements utilisés pour alimenter et traiter les différents robots et appareils basés sur l’IA. Ces produits matériels comprenant des processeurs, des capteurs, des caméras, etc. sont utilisés pour intégrer et améliorer le traitement de ces appareils d’IA en traitant les données dans l’appareil lui-même sans avoir besoin de systèmes cloud ou de cloud computing.

Facteurs de marché:

Croissance de la demande de périphériques matériels de périphérie plus rapides et efficaces qui nécessitent un temps de traitement plus court dans les applications d’IA ; ce facteur devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

La réduction des coûts et les innovations dans les produits disponibles sur le marché devraient stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Manque ou pénurie de professionnels suffisamment qualifiés ou connaissant l’IA et l’informatique de pointe ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Manque de formation ou de compétences pour les opérations d’intégration d’appareils et d’équipements dans divers appareils d’IA ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Pour comprendre comment l’impact de COVID-19 est couvert dans ce rapport. Obtenez un exemple de copie du rapport@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-edge-ai-hardware-market

Segmentation : marché mondial du matériel Edge AI

Par appareil Téléphones intelligents Appareils photo Robots Prêt-à-porter Haut-parleur intelligent Automobile Miroir intelligent

Par les processeurs Unité centrale de traitement (CPU) Unité de traitement graphique (GPU) Circuit intégré spécifique à l’application (ASIC) Autres

Par consommation électrique Moins de 1W 1-3W 3-5W 5-10W Plus de 10W Par processus Entraînement Inférence

Par industrie de l’utilisateur final Electronique grand public Téléphones intelligents Prêt-à-porter Robots de divertissement Maison intelligente Haut-parleur intelligent Appareil photo intelligent Robots domestiques Automobile et transport Voiture Caméra de surveillance Robots logistiques Gouvernement Caméra de surveillance Drones Soins de santé Robots médicaux Prêt-à-porter Industriel Robots industriels Drones Appareils photo Aérospatial et Défense Robots de service Construction Robots de service Drones Autres Caméra de surveillance Robots Prêt-à-porter Miroir intelligent Par géographie Amérique du Nord nous Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Demande de COT avec impact de COVID19 : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-edge-ai-hardware-market

Développements clés sur le marché :

En mars 2019, NVIDIA Corporation a annoncé le lancement d’un ordinateur IA appelé « Jetsen Nano », il s’agit d’une carte informatique qui trouvera son application dans les robots et les appareils alimentés par l’IA, sans avoir besoin d’interférences extérieures pour un traitement plus rapide.

En mars 2019, la filiale d’Alphabet Inc., Google, a dévoilé un certain nombre de nouveaux produits matériels pour le développement de l’IA. Les produits comprennent une carte de développement, un accélérateur USB et un appareil photo 5 mégapixels. Ces produits n’ont cependant pas encore été officiellement annoncés par la société, mais ont été dévoilés sous un nouveau nom de marque « Coral ».

Analyse compétitive

Le marché mondial du matériel d’IA de pointe est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché du matériel d’intelligence artificielle de pointe pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Vidantis GmbH est peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché du matériel d’intelligence artificielle de pointe ; Qualcomm Technologies, Inc. ; NVIDIA Corporation ; Premier Farnell Limitée ; Micron Technology, Inc. ; Alphabet Inc. ; SecureRF Corporation ; Microsoft ; Xilinx Inc. ; Société intel; Huawei Technologies Co., Ltd. ; SAMSUNG ; Apple Inc.; Bras limité ; MediaTek Inc. ; Recherche appliquée sur le cerveau, Inc. ; Horizon Robotique ; Systèmes de conception de cadence, Inc. ; CEVA, Inc. ; Imagination Technologies Limited ; Synopsys, Inc. ; Thinci; Vision générale ; Mythique; Adapteva, Inc. ; Tenstorrent Inc et VeriSilicon Limited.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-edge-ai-hardware-market