Taille du marché du marché des matériaux légers, perspectives de l’industrie et du paysage, analyse de la croissance des revenus jusqu’en 2028

La du marché mondial des matériaux légers devrait atteindre 303,82 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 8,3% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research . La croissance régulière des revenus du marché est attribuée à l’attention croissante portée à l’amélioration des performances automobiles et de l’efficacité énergétique. Les matériaux légers, y compris le polycarbonate, le polyamide, le plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP) et l’aluminium aident à réduire le poids des véhicules, des navires et des avions, entre autres, et améliorent ainsi le rendement énergétique en réduisant la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre (GES) , réduisant ainsi l’impact environnemental. Des études montrent qu’une réduction d’environ 10,0 % du poids total du véhicule entraînerait une augmentation de l’efficacité énergétique de plus de 5,0 %. De plus, les matériaux légers permettent plus de flexibilité et de nouveauté dans la conception de formes aérodynamiques, qui sont normalement difficiles à réaliser avec des matériaux tels que l’acier, le fer et autres.

Le rapport sur le marché mondial des matériaux légers offre initialement un aperçu approfondi du marché des matériaux légers ainsi que des informations sur les développements et les avancées du secteur. Le rapport offre un aperçu complet du paysage régional et concurrentiel et fournit un aperçu plus approfondi du scénario de marché actuel et des perspectives de croissance futures. L’étude de recherche fournit également une analyse complète des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des menaces, des risques et des opportunités de croissance.

Quelques points saillants du rapport

En juin 2021, Nexeo Plastics, qui est une entreprise engagée dans la distribution de résines thermoplastiques, a annoncé la conclusion d’un accord avec Covestro AG pour la distribution de filaments Polycarbonate/ABS utilisés dans l’impression 3D.

Parmi les segments de types de produits, le segment des plastiques représentait la plus grande part des revenus en 2020. La sensibilisation croissante à la détérioration de l’écosystème par les émissions de GES et la demande croissante de véhicules électriques (VE) sont des facteurs qui alimentent une demande constante de plastiques. L’utilisation de plastiques dans la construction automobile et aéronautique contribue à améliorer l’efficacité énergétique et offre une liberté et une flexibilité de conception supplémentaires. En outre, les plastiques sont largement utilisés dans l’industrie de l’emballage car ils permettent de réduire le poids total de divers produits emballés.

Parmi les segments d’application, les revenus du segment aérospatial devraient augmenter à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Les préoccupations croissantes concernant la pollution causée par les émissions des avions se traduisent par des efforts continus des principaux acteurs de l’industrie aéronautique pour augmenter l’efficacité énergétique en réduisant le poids des avions grâce à l’utilisation de matériaux plus légers dans la fabrication des composants. En plus de contribuer à réduire l’empreinte carbone de l’industrie aéronautique, les avions légers contribuent à améliorer les performances de vol, offrent une résistance et une rigidité structurelles supérieures et permettent une meilleure accélération.

Le marché de l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2020 et devrait enregistrer le TCAC des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la forte demande de matériaux légers des pays en développement tels que la Chine et l’Inde. L’augmentation des ventes de véhicules, en particulier de véhicules électriques, est un facteur clé qui contribue de manière significative à la croissance des revenus du marché dans la région. En outre, la présence d’acteurs de premier plan sur le marché tels que SABIC et Toray Industries devrait stimuler la demande de matériaux légers en Asie-Pacifique.

Le rapport met en évidence l’impact actuel de COVID-19 sur le marché des matériaux légers ainsi que le dernier scénario économique et l’évolution de la dynamique du marché. Il analyse l’impact de la pandémie sur la croissance du marché et les rémunérations. La pandémie a changé le scénario économique du monde et a touché plusieurs secteurs du marché. Le rapport estime le marché des matériaux légers en fonction de l’impact de COVID-19.

Les principaux acteurs/fabricants décrits dans le rapport sont :

Formosa Plastics Corporation, SABIC, PPG Industries Inc., Precision Castparts Corporation, Solvay SA, Alcoa Corporation, Toray Industries Inc., Evonik Industries AG, Novelis Inc. et Covestro AG.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des matériaux légers en fonction du type de produit, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Product Type Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Plastiques Polycarbonate Acrylonitrile Butadiène Styrène Polyamide Polyuréthane Polypropylène Autres

Métaux Aluminium Acier à haute résistance Titane Autres

Composites Plastique renforcé de fibre de carbone Plastique renforcé de fibre de verre Autres

Élastomères

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Direct

indirectes

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Automobile

Aérospatiale

Énergie

Marine

Autres

L’analyse régionale du marché des matériaux légers comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et A frica (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport offre une compréhension complète du marché des matériaux légers dans des régions clés en ce qui concerne les modèles régionaux de production et de consommation, l’importation / exportation, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances, les perspectives de croissance , et la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région. Chacune des régions mentionnées est analysée sur la base des données de marché complètes obtenues des principaux pays de chaque région pour donner une compréhension claire du marché.

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché des matériaux légers. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des matériaux légers, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des matériaux légers.

Couverture clé du marché des matériaux légers:

informations pertinentes sur le marché mondial des matériaux légers

Identification de la croissance dans divers segments et sous-segments du marché des matériaux légers

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi qu’aux produits, applications , analyse des prix, demande et offre, et taux de production et de consommation

Tendances émergentes et analyse actuelle des segments de marché pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Accélère le processus de prise de décision grâce à la disponibilité des moteurs et des limitations

