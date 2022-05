Taille du marché du macaroni au fromage végétalien emballé, segmentation du statut, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2028

Le macaroni au fromage végétalien emballé est inclus dans la catégorie des plats cuisinés. C’est un aliment instantané conçu pour être rapide et facile à préparer. Le macaroni au fromage végétalien emballé est accompagné d’un message végétalien proéminent partout.

La prise de conscience croissante de la santé animale et de la cruauté dans l’industrie alimentaire a encouragé les gens à passer des aliments d’origine animale aux aliments végétaux. Selon la Vegan Society, la demande d’aliments sans viande a augmenté de 987 % entre 2012 et 2017. De ce fait, une grande partie de la population a inclus des pâtes végétaliennes au macaroni au fromage dans son alimentation. Cependant, les problèmes de santé croissants tels que le diabète, l’obésité et les problèmes cardiovasculaires parmi la population de quelques pays en développement, ainsi que la forte concurrence sur le marché, entravent la croissance du marché.

La liste des entreprises :

1.Amy’s Kitchen, Inc.

2. Chez Annie

3.Banza

4. Daiya

5.Del Monte Foods, Inc.

6.Edward and Sons Trading Co.

7. Rôti champêtre

8.Kraft Heinz

9.MAC MUSCULAIRE.

10.Les naturels d’Upton

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché du macaroni au fromage végétalien emballé avec une segmentation détaillée du marché par canal de distribution et par géographie. Le marché mondial du macaroni au fromage végétalien emballé devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché du macaroni au fromage végétalien emballé et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le marché mondial du macaroni au fromage végétalien connaît un taux de croissance notable et devrait continuer à le faire au cours de la période de prévision. La croissance du marché peut être attribuée à l’augmentation de la demande d’aliments prêts-à-servir. De plus, l’augmentation de la population active et les horaires chargés les ont poussés à opter pour des plats cuisinés prêts à manger, ce qui stimule le marché végétalien du macaroni au fromage.

Le marché mondial des macaronis et fromages végétaliens emballés est segmenté en fonction du canal de distribution. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des macaronis et fromages végétaliens emballés est segmenté en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne, etc.

