Taille du marché du LiDAR automobile d’une valeur de 1 092,5 millions USD d’ici 2027

Les progrès de la technologie automobile et l’augmentation des réglementations en matière de sécurité automobile stimulent la demande du marché.

Le marché mondial du LiDAR automobile devrait atteindre 1 092,5 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Une augmentation des activités de recherche et développement dans le véhicule autonome a propulsé la demande du marché. Le marché des véhicules autonomes évolue en permanence pour répondre aux exigences des clients en collaborant avec des géants de la technologie. Les progrès technologiques et la sensibilisation à la détection de la lumière et à la télémétrie pour la sécurité des véhicules créeront une demande pour le produit.

Des entreprises telles que Uber, General Motors, Apple et Waymo sont impliquées dans le développement de véhicules autonomes. Le LiDAR est l’un des facteurs clés des véhicules autonomes, et la production en série de ces véhicules autonomes créera une demande pour le produit du marché.

Taille du marché – 166,4 millions USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 27,8%, tendances du marché – Augmentation des investissements en R&D dans les régions développées.

Portée du marché :

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché LiDAR automobile qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes , et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché LiDAR automobile.

Terrain compétitif :

Le marché mondial du LiDAR automobile est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché. Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Parmi les principaux participants figurent Delphi Automotive PLC, ZF Friedrichshafen AG, Velodyne LiDAR, Inc., First Sensor AG, Continental AG, Infineon Technologies AG, Texas Instruments Incorporated, Quanergy System Inc., Leddartech Inc. et Innoviz Technologies Ltd., entre autres.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du LiDAR automobile sur la base du type d’image, de la technologie, du type de véhicule, de l’application, de l’emplacement et de la région :

Perspectives du type d’image (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Type d’image 2D

de type image 3D

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

LiDAR à semi-conducteurs

Perspectives du type de véhicule LiDAR mécanique/à balayage

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

ICE

HEV

PHEV

électriques à batterie

Perspectives des applications(Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Véhicule autonome

Véhicule semi-autonome

Perspectives de localisation (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Pare-chocs et calandre

Phares et feux arrière

Toits et piliers supérieurs

Autres (pare-brise, vue arrière miroirs)

Analyse régionale du marché :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine Amérique (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Quelques points saillants du rapport

La forte demande de LiDAR à semi-conducteurs est due à sa nature rentable. Construit sur une puce de silicium, un LiDAR à semi-conducteurs est plus petit et plus irrépressible aux vibrations. Il peut également ajuster sa focalisation directionnelle, ce qui est souhaitable pour les concepteurs de véhicules autonomes.

Le véhicule autonome connaît une demande accrue car il contribue à réduire la congestion du trafic, ce qui se traduit par une livraison efficace des biens et des services. Il facilite également une meilleure efficacité énergétique et réduit les émissions de monoxyde de carbone.

La plupart des constructeurs testent leurs technologies de véhicules autonomes sur des véhicules électriques à batterie. Une perception positive des clients, les progrès de la technologie et l’intervention du gouvernement concentrent l’attention sur les véhicules électriques à batterie.

Objectifs clés du rapport:

Analyse et estimation de la taille et de la part du marché du LiDAR automobile pour la période projetée de 2020 à 2027 Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une idée claire compréhension du paysage concurrentiel Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial du LiDAR automobile Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude de la segments porteurs Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour d’autres questions ou pour demander une personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

