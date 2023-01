Taille du marché du lait végétal, opportunités, croissance de l’industrie, risque, analyse, principaux leaders et prévisions 2028

Le Global Plant Milk Business Report comprend un chapitre sur le marché mondial et toutes les entreprises connectées dont les profils fournissent des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché vous fait non seulement gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

définition du marché

Les laits végétaux sont fabriqués à partir d’amandes, de chanvre , de noix de coco, de riz, de céréales, de noix et de soja et offrent plusieurs avantages pour la santé aux consommateurs par rapport aux laits laitiers. Ils sont largement utilisés dans les boissons, le lait, le fromage et la crème glacée et fournissent des nutriments tels que des protéines, des lipides, des vitamines et des glucides.

Taille et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Naturel (biologique, générique, autre), formulation (biologique, générique, autre), source (lait de soja, lait d’amande, lait de coco, lait de riz, autre), application (industrie du lait et des boissons, industrie laitière, maison/vente au détail), Canal de distribution (business-to-business, business-to-consumer) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) ) dans le cadre du Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. acteurs du marché cible Bayer AG (Allemagne), Abbott (États-Unis), DSM (Pays-Bas), DuPont. (États-Unis), Amway (États-Unis), The Nature’s Bounty Co. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc. (Royaume-Uni), Nestlé (Suisse), RiceBran Technologies (États-Unis), Mead Johnson & Company, LLC. (États-Unis), Premier Nutrition Corporation (États-Unis), US Spice Mills, Inc. (États-Unis), Health Milk Manufacturers’ Association (Royaume-Uni), Glanbia PLC (Irlande), Herbalife International of America, Inc. (États-Unis) et Bionova (Inde ) ) chance Lait végétal de haute qualité et aux propriétés étendues

La majorité de la population mondiale restera intolérante au lactose.

Mouvements pour un mode de vie durable prônant le climat et un lait sans danger pour les animaux

Dynamique du marché du lait végétal

chauffeur

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques liées au mode de vie et de l’intolérance aux produits laitiers

L’un des principaux moteurs de la croissance du marché est la prévalence croissante des maladies chroniques liées au mode de vie et l’intolérance aux protéines animales. De plus, l’adoption généralisée d’habitudes alimentaires végétaliennes à travers le monde stimule la croissance du marché. La préférence mondiale pour les produits laitiers à base de plantes évolue à mesure que la sensibilisation des consommateurs à la santé animale augmente et que l’intolérance au lactose augmente dans le monde entier. En conséquence, les perspectives du marché sont également positives.

L’essor du marketing des médias sociaux

Elle développe également de nouveaux produits comme le lait végétal, les œufs et la viande pour stimuler la croissance. Ce produit est riche en nutriments essentiels et a un goût presque identique aux produits d’origine animale. D’autres facteurs tels que les activités promotionnelles généralisées des célébrités et des athlètes pour maintenir un mode de vie sain et la facilité de disponibilité des produits grâce à la prolifération des canaux de vente au détail en ligne devraient propulser davantage le marché.

chance

L’intolérance au lactose est l’une des opportunités les plus récentes sur le marché mondial. La majorité de la population mondiale restera intolérante au lactose. Ce segment de la population mondiale exigera toujours l’alternative sans lactose que peut offrir l’industrie du lait végétal. Une autre possibilité est le mouvement pour un mode de vie durable prônant le climat et un lait sans danger pour les animaux. Alors que les gens font des choix plus respectueux de l’environnement pour réduire leur empreinte carbone nationale, les marchés mondiaux accordent une attention particulière aux excellentes opportunités du marché du lait à base de plantes.

Restriction

Le manque de sensibilisation des gens aux boissons à base de plantes et les préoccupations concernant les additifs pour boissons limiteront la croissance du marché du lait à base de plantes au cours de la période de prévision. Cependant, cela peut constituer une menace pour la croissance du marché du lait végétal.

Ce rapport sur le marché du lait à base de plantes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, l’analyse des opportunités, les changements en termes de poches de revenus émergentes. . Réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir des informations détaillées sur le marché du lait végétal, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Le marché du lait d’origine végétale est segmenté en fonction de la nature, de la formulation, de la source, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

la nature

indispensable

traditionnel

Autre

formulation

indispensable

traditionnel

Autre

la source

je suis du lait

lait d’amande

lait de coco

riz au lait

Autre

appliquer

industrie du lait et des boissons

industrie des services laitiers

maison/détail

canal de distribution

B2B

B2C (entreprise à consommateur)

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché du lait végétal sont:

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché du lait végétal sont:

Bayer SA (Allemagne)

Abbott (États-Unis)

DSM (Pays-Bas)

Dupont. (Nous)

Amway (États-Unis)

Nature’s Bounty Co. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc. (Angleterre)

Nestlé SA (Suisse)

RiceBran Technologies (États-Unis)

Mead Johnson & Company, LLC. (Nous)

Premier Nutrition Corporation (États-Unis)

US Spice Mills, Inc.(미국)

Association des fabricants de lait santé (Royaume-Uni)

Glanbia PLC (Irlande)

Herbalife International of America, Inc.(미국)

Bionova (Inde)

Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché du lait végétal

Partie 04 : Dimensionnement du marché du lait végétal

Partie 05: Segmentation du marché du lait végétal par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

