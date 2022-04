Taille du marché du lait de noisette, part, croissance, tendances, analyse de l’industrie, opportunités commerciales et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial du lait de noisette devrait atteindre 153,2 millions de dollars d’ici 2027. Le marché est alimenté par la tendance croissante à consommer des alternatives aux céréales à base de produits laitiers et les pratiques croissantes du régime végétalien, les inquiétudes concernant les résidus d’anticorps ou les hormones de croissance dans le lait animal. Le lait de noisette est souvent très préféré par les patients souffrant de maladies cardiaques, d’anémie, de cancer et allergiques aux produits laitiers. Plus de 16 % des consommateurs européens essaient d’éviter les produits laitiers pour ces aides et ces problèmes de cholestérol. Le lait de noisette a été une excellente alternative, et de nombreux produits alimentaires et boissons à base d’amandes sont produits pour soutenir la chaîne de demande formée par les consommateurs.

Le lait de noisette Elmhurst, le lait de noisette du Pacifique sont quelques-uns des produits largement vendus disponibles sur le marché, la meilleure alternative au lait, les avantages et les inconvénients du lait à base de plantes, les avantages et les inconvénients du lait non laitier, le substitut du lait, le lait pour perdre la graisse du ventre et la perte de poids, les glucides nutritionnels du lait de noisette et les noisettes non sucrées et grillées, pour n’en nommer que quelques-uns, sont quelques-uns des sujets et facteurs extrêmement exigeants qui préoccupent les utilisateurs finaux et qui ont influencé la croissance du marché de plusieurs façons, ont également été discutés dans détails dans le rapport. Les acteurs leaders et en croissance du marché qui ont investi des sommes considérables dans la recherche et le développement de ces facteurs correspondants ont observé une croissance énorme de leur activité.

De plus, les préoccupations croissantes concernant la gestion du poids, l’accent mis sur la perte et le maintien du poids, l’importance du contrôle des pics de glycémie sont quelques-uns des facteurs qui ont créé une application globale sur le marché. Outre les acides gras oméga-3 et la vitamine E, la vitamine B avec antioxydant, le lait de noisette a été très efficace pour améliorer le degré antioxydant, fournissant une faible teneur en sucre et en calories, fonctionnant comme une source efficace de calcium, fournissant une densité osseuse élevée, digestif gestion de la santé et du poids.

L’impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 a créé des perturbations sans fin dans les industries manufacturières ou de production en raison d’une pénurie de ressources dans différentes parties du monde. Les principaux acteurs de l’industrie sont sceptiques quant à l’avenir du marché et tentent de repenser leurs stratégies pour relever le défi. La pandémie a eu de graves répercussions sur les chaînes de distribution en raison des fermetures régulières. Les industries manufacturières ont été perturbées en raison de la réduction des ressources humaines disponibles. Les entreprises intègrent différentes techniques pour augmenter le volume de production et tentent de développer des solutions innovantes à un prix abordable, qui peuvent répondre aux exigences des clients à un coût bien moindre.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Les ventes globales de suppléments nutritionnels pour enfants devraient augmenter au cours de la période de prévision. Il a été observé que les parents chinois et indiens étaient disposés à dépenser des sommes relativement importantes pour la santé de leurs enfants par rapport au revenu familial.

Une nouvelle tendance émergeant sur le marché des compléments alimentaires est la nécessité d’utiliser des ingrédients biologiques ou durables. Cette tendance est motivée par deux changements fondamentaux dans cette industrie : la nécessité de consommer des ingrédients « plus sains » et les préoccupations croissantes des consommateurs à l’égard de l’approvisionnement en produits « durables ».

Les variations du prix du produit en amont devraient influencer le coût de production du lait de noisette biologique. Le coût de production est également un facteur important qui pourrait affecter le prix du marché.

Le sous-segment des nutraceutiques et des aliments pour bébés détenait une part de marché de 28,6 % en 2019 en raison de son utilisation remarquable de la formulation à base de lait de noisette pour la fabrication de produits alimentaires pour bébés et d’additifs nutritionnels.

Les principaux participants sont Whitewave Foods, Blue Diamond Growers, Daiya Foods Inc., Tofutti Brands Inc., SunOpta Inc., Fine Japan Co. Ltd., Hain Celestial Group, Galaxy Nutritional Foods, Inc., Nature’s Choice BV et Vitasoy Australia Products. Pty. Ltd., entre autres.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial du lait de noisette en fonction du canal de vente, de la forme, des secteurs d’utilisation finale et de la région :

Perspectives du canal de vente (chiffre d’affaires : millions USD ; volume : kilotonnes ; 2017-2027)

Supermarché & Hypermarché

Ventes au détail en ligne

Autres

Formulaire Outlook (Revenu : Millions USD ; Volume : Kilotonnes ; 2017-2027)

Poudre

Liquide

Perspectives verticales d’utilisation finale (Revenu : Millions USD ; Volume : Kilotonnes ; 2017-2027)

Nourriture et boissons

Nutraceutiques et aliments pour bébés

Soins personnels

Médicaments

Autres

Perspectives régionales (Revenus : Millions USD ; Volume : Kilotonnes ; 2017-2027)

Amérique du Nord NOUS Canada

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’APAC

MA Arabie Saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA

Amérique latine Brésil Reste du LATAM



Table des matières:

Aperçu du marché mondial du lait de noisette

Impact économique sur l’industrie

Concurrence sur le marché par les fabricants

Production, revenus (valeur) par région

Analyse des facteurs d’effet de marché

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Prévisions du marché mondial du lait de noisette

Analyse du marché mondial du lait de noisette par application

Analyse des coûts de fabrication

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

