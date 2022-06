Taille du marché du lait de coco, dernières tendances, aperçus de la recherche, profil clé et applications d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du lait de coco était évaluée à 1,1 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 4,5 milliards USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 17,1 % au cours de la période de prévision. Les produits à base de lait de coco offrent des avantages pour la santé. Les produits à base de lait de coco sont utilisés pour préparer différents produits qui peuvent aider à éviter l’anémie et à améliorer la santé des patients anémiques. De plus, un cL’évolution des goûts des consommateurs et l’augmentation des problèmes de santé sont les principaux facteurs qui animent le marché mondial. Le lait de coco est une alternative sans produits laitiers, une excellente source de calcium, de zinc, de fer, de fibres et de magnésium. Il offre également des avantages tels que des bienfaits pour la santé cardiovasculaire, le renforcement des os, la force immunitaire, la perte de poids et offre des propriétés sans allergènes.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/coconut-milk-market

Le lait de coco est une boisson populaire et tendance consommée par de nombreuses personnes dans le monde en raison de ses bienfaits pour la santé. Il relève du type de produits consommés quotidiennement. Par conséquent, la demande des consommateurs pour de tels produits reste constante pendant la pandémie de covid-19 en cours. Cependant, l’épidémie du nouveau coronavirus a normalement affecté la croissance du marché du lait de coco. Cette baisse de la croissance peut être attribuée à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement. De plus, l’arrêt de la production de noix de coco et de lait de coco et sa transformation en raison du confinement et de la distanciation sociale pratiqués partout dans le monde ont nui à la croissance de cette industrie.

Définition du marché mondial du lait de coco

Coconut milk is milky white in color and extracted from mature coconut flesh. It has high oil content; most of them are saturated fats that help in reducing cholesterol, preventing heart attacks, and improve blood pressure.

Make an Enquire before Purchase @:https://www.marketstatsville.com/buy-now/coconut-milk-market?opt=2950

Global Coconut Milk Market Dynamics

Drivers : Rise in consumption of nutritious drinks

Les consommateurs sont activement axés sur la forme physique et la santé. Les consommateurs actifs et soucieux de leur santé ont déplacé leur préférence vers des alternatives naturelles aux boissons énergisantes à base de caféine et de sucre. Le lait de coco possède de faibles niveaux de graisses et de sucres, avec une très faible valeur calorifique. Il possède de nombreux antioxydants et possède des propriétés thérapeutiques. Le lait de coco aide à maintenir la santé cardiovasculaire, la santé rénale et la pression artérielle. Il aide également à la gestion du diabète. Par conséquent, la demande de lait de coco en tant que boisson nutritive connaît une croissance rapide en raison de ses propriétés nutritionnelles telles que les nutriments et les électrolytes.

Contraintes : stagnation ou légère baisse de la production de noix de coco par rapport à la demande croissante

La demande de lait de coco a connu une croissance exponentielle ces dernières années, en raison de l’augmentation de la consommation dans l’industrie agroalimentaire. Cependant, la production de noix de coco n’a pas augmenté de manière significative en réponse à la demande exponentielle. En revanche, la production a légèrement diminué en Asie, qui représente plus des trois quarts de la production mondiale de noix de coco. Le prix de la noix de coco a considérablement augmenté dans le passé et les producteurs n’ont pas augmenté leurs capacités de production en réponse à cela, car le rendement maximal du cocotier n’est qu’entre 10 et 30 ans, la condition climatique requise pour la plantation de cocotiers, et les petites propriétés foncières des producteurs de noix de coco.

En raison de la difficulté à augmenter la production de cocotiers, il est peu probable que la production augmente de manière significative à l’avenir. Par conséquent, les producteurs doivent s’appuyer sur des solutions innovantes pour utiliser la production actuelle et capitaliser sur cette augmentation de la demande.

Portée du marché mondial du lait de coco

Le marché du lait de coco est classé en fonction du type d’emballage, de la catégorie, des utilisateurs finaux et du canal de distribution aux niveaux régional et mondial .

Par type d’emballage Perspectives ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Bouteilles en plastique

Tetra Packs

Canettes

Perspectives par catégorie ( ventes/revenus, milliards USD , 2017-2030 )

BIO

Conventionnel

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Ménage

Services d’alimentation

Service de restauration

Les autres

Par perspectives de canal de distribution ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Diffusion directe

Distribution au détail Hypermarché/Supermarché Dépanneurs Pharmacies de détail Commerce électronique Les autres



Perspectives par région ( ventes/revenus, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des packs tétra représente la plus grande part de marché

Par type d’emballage, le marché du lait de coco est divisé en bouteilles en plastique, en emballages tétra et en canettes. En 2021, Tetra Packs détenait la plus grande part de marché de 61,6 % sur le marché mondial du lait de coco. Tetra pack est une sorte de carton alimentaire, à l’origine dans un tétraèdre mais maintenant principalement sous la forme d’un cuboïde rectangulaire. Il offre une solution d’emballage légère, respectueuse de l’environnement et pratique à ouvrir et à manipuler pour les consommateurs.

Ce type d’emballage améliore la durée de conservation et minimise la perte d’arôme des produits emballés. Il garde le lait de coco et les produits purs et à l’abri de l’exposition aux contaminants, préserve la fraîcheur et la qualité avec une durée de conservation prolongée. De plus, des facteurs tels que la facilité d’utilisation et le transport pratique gagnent en popularité auprès des consommateurs, ce qui devient l’un des facteurs de croissance de ce marché.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/coconut-milk-market

L’Amérique du Nord a représenté la région à la croissance la plus rapide

Sur la base des régions, le marché mondial du lait de coco a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . On estime que l’Amérique du Nord détient le TCAC le plus élevé de 17,6 % sur le marché mondial du lait de coco au cours de la période de prévision . La région Amérique du Nord comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le nombre important de cas d’intolérance au lactose dans cette région est l’une des principales raisons de la forte demande sur le marché du lait de coco. L’Amérique du Nord est la région qui détient la plus grande part du marché du lait de coco.

L’Amérique du Nord est l’une des principales régions de consommation de lait de coco en raison de l’augmentation de la population souffrant d’obésité et d’intolérance au lactose. Un grand nombre de consommateurs de cette région se tournent vers le lait de coco en raison de ses nombreux bienfaits pour la santé, qui contribuent à la croissance du marché. Un revenu disponible élevé et une augmentation de l’adoption d’un mode de vie sain contribuent aux revenus les plus élevés de ce marché.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du lait de coco

Les fabricants se concentrent sur les innovations qui peuvent répondre aux exigences des consommateurs. Le lait de coco est désormais considéré comme un substitut sain aux boissons gazeuses, grâce à quoi la demande pour ces produits est susceptible de croître rapidement.

Les principaux acteurs du marché sont :

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/coconut-milk-market