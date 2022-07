Taille du marché du lait à ultra haute température, données des principaux pays, part de l’industrie, aperçu de la société, statistiques industrielles, économie régionale, développement et prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial du lait à ultra haute température (UHT) devrait atteindre 113,94 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus significativement robuste au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la demande des consommateurs pour les produits laitiers prêts à manger et de commodité est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La demande de produits laitiers prêts à consommer a augmenté au cours des dernières années en raison, entre autres, du mode de vie plus actif des consommateurs et de l’augmentation du revenu disponible.

Le rapport sur le marché mondial du lait à ultra haute température offre initialement un aperçu approfondi du marché du lait à ultra haute température ainsi qu’un aperçu des développements et des avancées du secteur . Le rapport offre un aperçu complet du paysage régional et concurrentiel et fournit un aperçu plus approfondi du scénario de marché actuel et des perspectives de croissance futures. L’étude de recherche fournit également une analyse complète des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des menaces, des risques et des opportunités de croissance.

L’augmentation des volumes d’achats d’épicerie en ligne, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, a entraîné une augmentation de la demande de lait UHT et a stimulé la croissance du marché. La pandémie a incité les consommateurs à explorer des moyens plus sûrs et plus pratiques d’accéder aux produits d’épicerie essentiels. Une augmentation des fonctionnalités offertes par les applications de livraison d’épicerie avec le nombre croissant de magasins proposant le ramassage en bordure de rue entraîne une augmentation des ventes de ces produits.

Quelques points saillants du rapport :

En mars 2019, Nestlé a inauguré sa nouvelle ligne de production de lait liquide dans son usine de Villa Nueva. Le lancement de la nouvelle ligne de production permettrait à l’entreprise de se lancer dans la production de lait liquide à valeur ajoutée. La nouvelle ligne de production permet de fabriquer 10 millions de litres par an de produits liquides à valeur ajoutée selon la méthode UHT.

Le segment non aromatisé représentait la plus grande part des revenus en 2020. Le rapport coût-efficacité du lait non aromatisé par rapport au lait aromatisé, associé à un facteur de réfrigération moindre, stimule sa demande parmi les chaînes de magasins d’alimentation, les restaurants à petite échelle et pour la production de boissons maison.

Les revenus du segment semi-écrémé devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. Une teneur en matières grasses moins élevée dans le lait demi-écrémé que dans le lait entier et une teneur élevée en calcium sont des facteurs qui stimulent la croissance des revenus de ce segment.

L’Europe a représenté la plus grande part des revenus du marché mondial du lait UHT en 2020. La demande croissante de produits laitiers aseptiques et de produits laitiers UHT transformés et emballés dans des pays tels que l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie devrait stimuler la croissance du marché dans la région.

Les principales entreprises du marché sont :

Nestlé SA, Lactalis Group, Fonterra Co-operative Group Limited, Danone SA, Arla Foods, Amcor plc, Savencia Fromage & Dairy, Sodiaal Group, Clover Industries Limited et Almarai Company.

https://www.emergenresearch.com/industry-report/ultra-high-temperature-milk-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial du lait à ultra-haute température (UHT) sur la base de produit, teneur en matières grasses et région :

perspectives du produit (revenus, milliards USD ; volume, millions de litres, 2018-2028)

aromatisées

teneur en

(revenus, milliards USD; volume, millions de litres, 2018-2028)

entier

semi-écrémé

écrémé

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Sud-Est Asie

Inde

Nous pouvons également fournir des rapports régionaux ou nationaux personnalisés pour les régions suivantes :

Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Reste de l’Asie-Pacifique, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite, Turquie, Reste deMoyen-Orient et Afrique

