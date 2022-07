Taille du marché du graphène, facteurs clés, principaux acteurs, stratégies de croissance, tendances, prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial du graphène a atteint 614,7 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 20,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché mondial du graphène comprennent l’augmentation rapide des activités et des initiatives de recherche et développement et la demande croissante de graphène des industries automobile et aérospatiale, entre autres.

Le rapport contient des informations mises à jour sur la pandémie de COVID-19 en cours et agit comme une analyse précise de l’impact du COVID-19 sur le marché du graphène. Le rapport attire l’attention sur l’impact du COVID-19 sur le marché et ses segments cruciaux. Selon le rapport, la pandémie actuelle est l’un des principaux éléments contribuant au déclin potentiel du marché dans les années à venir.

Le rapport vise à fournir une analyse déterminante de la concurrence sur le marché pour aider l’utilisateur à effectuer une analyse commerciale pivot. Les portefeuilles complets des principales entreprises, y compris leur capacité de production, leur part et leur taille de revenus, leur marge brute, leur chiffre d’affaires et leur marge, leur taux de croissance, ainsi que leurs stratégies commerciales et leurs développements technologiques, ont été discutés dans le rapport. Les entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport incluent Grapheme SA, NanoXplore Inc., Directa Plus SpA, Haydale Graphene Industries plc, Ningbo Morsh Technology Co., Ltd., Nanjing XFNANO Materials Tech Co., Ltd., Jiangsu Cnano Technology. Co., Ltd., 2-DTech Ltd, Global Graphene Group et Xiamen Knano Graphene Technology Co., Ltd.

Segmentation du marché :

Emergen Research a segmenté le graphène mondial en fonction du type, du produit, de l’application, de l’utilisation finale et région :

type Outlook (tonnes de volume, revenus, millions USD ; 2018-2028)

Graphène monocouche

graphène en vrac

(tonnes de volume, revenus, millions USD ; 2018-2028)

Oxyde de graphène

Nanoplaquettes de graphène

Autres

perspectives d’application (tonnes de volume, revenus, millions USD ; 2018-2028)

Électronique

Composites

Catalyseur

Stockage et récupération d’énergie

Pneus

Peintures et revêtements

Autres

perspectives d’utilisation finale (tonnes de volume, revenus, millions USD ; 2018-2028)

Aéronautique

Automobile

Electronique & Télécommunication

Défense

Santé

Énergie

Les autres

Quelques points saillants du rapport

Les revenus du segment du graphène monocouche devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision. Le graphène monocouche a un large éventail d’applications, notamment les ordinateurs quantiques, les capteurs de pression, les capteurs de mouvement, les semi-conducteurs, les systèmes nanoélectromécaniques, les dispositifs optoélectroniques, les pièces aéronautiques et les composants électriques. La croissance des revenus du segment du graphène monocouche devrait être tirée par la demande croissante de déploiement dans de tels domaines d’application au cours de la période de prévision.

Le segment de l’oxyde de graphène devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de nanotechnologies dans l’industrie électronique. Cette forme de graphène est dispersible dans l’eau ainsi que dans d’autres solvants et est disponible sous forme de solution ou de poudres pour le revêtement de substrats. Le produit a une grande surface et peut être utilisé dans les cellules solaires, les condensateurs et les électrodes de batterie.

L’Asie-Pacifique devrait représenter une part de revenus plus importante que les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision en raison de la présence importante d’un certain nombre de producteurs et de clients dans les pays de cette région. L’augmentation de la fabrication dans différentes industries, notamment l’automobile, la défense et l’aérospatiale, devrait continuer à stimuler la croissance des revenus du marché Asie-Pacifique.

Couverture clé du rapport :

Examen détaillé des dernières tendances du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les menaces, les contraintes, les défis et les perspectives d’investissement futures

Segmentation du marché par type de déploiement, type d’authentification, composant, taille de l’organisation, secteur vertical

Estimation de la taille du marché régional et national pour la période de prévision (2019-2027)

Stratégies de tarification des acteurs du marché régional

Analyse de l’écart de la demande et de l’offre

Perspectives régionales:

Le rapport propose une analyse complète des opportunités de croissance actuelles pour diverses régions du marché du graphène . Il évalue les parts de revenus de ces régions sur la période de prévision. En outre, le rapport analyse le taux de croissance d’une année sur l’autre de ces régions sur la durée de prévision. Les principales régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

