Taille du marché du fullerène, perspectives de l’industrie et du paysage, analyse de la croissance des revenus jusqu’en 2028

La taille du marché mondial du fullerène a atteint 487,9 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 5,1 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’utilisation croissante des fullerènes fonctionnalisés pour l’imagerie et le traitement du cancer et l’utilisation dans les batteries électroniques sont des facteurs qui devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2028. En outre, l’application croissante des fullerènes dans l’administration de médicaments et l’administration de gènes continuera de stimuler la croissance des revenus du marché. aller de l’avant. De nombreux chercheurs préfèrent les fullerènes en raison de plusieurs propriétés bénéfiques telles qu’être très petits et facilement dispersés, avoir une très excellente biocompatibilité et ne pas perdre la réactivité initiale. Les fullerènes sont des cages de carbone nanomoléculaire qui peuvent être utilisées pour administrer des médicaments et des agents d’imagerie. Les fullerènes peuvent fonctionner comme des nanoparticules d’administration de médicaments de diverses manières. Chaque fois que les fullerènes sont fonctionnalisés en surface, ils peuvent également avoir une bioactivité directe, y compris une activité antioxydante. Les fullerènes sont utilisés pour transporter des médicaments dans le corps, comme lubrifiants et comme catalyseurs.

Le rapport sur le marché mondial du fullerène présente des informations complètes couvrant des données pertinentes pour les entreprises et les investisseurs pour la période 2018-2028. Le rapport étudie les données historiques du marché Fullerène et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et d’autres aspects vitaux. Le rapport propose une estimation prévisionnelle précise de l’industrie Fullerène sur la base des récentes avancées technologiques et de la recherche. Il offre également des données précieuses pour aider les investisseurs à formuler des plans d’investissement commerciaux stratégiques et à capitaliser sur les perspectives de croissance émergentes sur le marché du Fullerène.

rapportet agents de prévention du cancer.

Le segment électrique et électronique devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des fullerènes dans l’électronique, notamment les diodes, les transistors, les cellules photoélectriques et autres.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance substantiel des revenus sur le marché mondial du fullerène au cours de la période de prévision en raison de la présence solide d’acteurs majeurs du marché, notamment Nanostructured & Amorphous Materials, Inc., Nano-C, Inc. et SES Research Inc. d’autres, dans les pays de la région.

Les principales entreprises du rapport sur le marché sont Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Nano-C, Inc., Merck KGaA, Nanocyl SA, Otto Chemie Pvt. Ltd., Tokyo Chemical Industry UK Ltd., MTR Ltd., Nanostructured & Amorphous Materials, Inc., Sisco Research Laboratories Pvt. Ltd., et SES Research Inc.

En juin 2020, Nano-C, Inc. a annoncé l’extension de sa collaboration technologique de longue date avec Nantero, un développeur de mémoires à accès aléatoire non volatile, sur la mémoire haute densité de nouvelle génération avec DRAM-level Efficacité et non-volatilité. Cela s’étendra sur un partenariat technologique de longue date qui a abouti à des matériaux disponibles dans le commerce pour les applications de mémoire.

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

mondial en fonction du type, de la méthode de production, de la forme, de l’utilisation finale et de la région

aMillions USD, Volume, Tonnes ; 2018-2028)

décharge à l’arc Procédé

CVD/CCVD

Ablation laser du graphite

Autres

Forme Perspectives (Revenus, Millions USD, Volume, Tonnes ; 2018-2028)

Nanotubes Billes

Bucky

Nano-tiges

Perspectives d’utilisation finale ( Chiffre d’affaires, millions USD, volume, tonnes ; 2018-2028)

Aéronautique et défense

Électricité et électronique

Santé

Énergie

Autres

Analyse régionale du marché du Fullerène :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili , Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Aperçu du marché :

Le rapport de recherche sur le marché du Fullerène est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Fullerene.

Objectifs clés du rapport:

Analyse et estimation de la taille et de la part de marché du Fullerène pour la période projetée de 2020 à

2027 Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial du Fullerène

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments prometteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

