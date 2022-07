Taille du marché du fluorure de polyvinylidène (PVDF), opportunités, facteurs de croissance clés, analyse des revenus, pour 2021-2028

La du marché mondial du fluorure de polyvinylidène (PVDF) devrait atteindre 1 433,5 millions USD à un TCAC stable de 6,6 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La forte demande de PVDF de diverses industries d’utilisation finale telles que l’électricité, le traitement chimique et la construction entraîne une croissance significative des revenus du marché au cours de la période de prévision. Les performances robustes et l’adoption croissante du PVDF dans une gamme d’applications devraient continuer à alimenter la croissance des revenus du marché à l’avenir.

L’augmentation des investissements des principaux acteurs dans la R&D du PVDF pour explorer d’autres domaines d’application en raison de la bonne résistance aux radiations et à l’abrasion, ainsi que du fait que le matériau est traitable par fusion est un facteur clé qui devrait soutenir la croissance du marché à l’avenir. Les produits fabriqués à partir de PVDF offrent une résistance aux algues et à la croissance microbienne. Il résiste également à la fumée et au feu, aux dommages causés par l’exposition à l’ozone et n’est naturellement pas affecté par la dégradation par les UV à laquelle la plupart des plastiques sont sensibles. Ces facteurs contribuent de manière significative à l’augmentation de la demande de PVDF et la tendance devrait se poursuivre.

L’une des principales applications du PVDF concerne les revêtements architecturaux. Le PVDF est appliqué sur des métaux tels que l’aluminium et l’acier pour fournir une résistance aux intempéries et un revêtement décoratif pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Il est utilisé pour l’isolation électrique malgré une constante diélectrique élevée et dans l’industrie chimique. Le PVDF affiche également des propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu’il est capable de réagir aux champs électriques ou magnétiques. Cependant, la volatilité des prix des matières premières et les problèmes de santé dus au PVDF devraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché.

Les principaux fabricants couverts par ce rapport :

Solvay SA, Arkema, SABIC, 3M, Kureha Corporation, Daikin Industries Ltd., Shanghai Ofluorine Chemical Technology Co. Ltd., Dyneon GmbH, Quadrant Engineering Plastics Products Inc. et Zhuzhou Hongda Polymer Materials Co. Ltd

Segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Tuyaux et raccords Fils et traitement des semi-conducteurs Films et feuilles Membranes Revêtements Batteries Li-ion Autres applications



Perspectives du canal d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Électricité et électronique Pétrole et gaz Traitement automobile Bâtiment et construction Traitement chimique Aérospatiale et défense Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France Espagne BENELUX Suisse Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste de la MEA



Cette stratégie de rapport examine iquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Fluorure de polyvinylidène.

