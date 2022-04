Taille du marché du différentiel automobile 2022 Analyse approfondie des acteurs, tendances de l’industrie, estimation de la part, croissance, prévisions régionales jusqu’en 2030

Le marché des différentiels automobiles était estimé à 20 530,1 millions de dollars en 2020. Le marché des différentiels automobiles devrait atteindre 32 291 millions de dollars d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % au cours de la période de prévision 2021-2030.

Le différentiel automobile est un composant fondamental de la chaîne cinématique automobile qui permet à plusieurs roues motrices d’effectuer des opérations de conduite efficaces. Le différentiel est nécessaire pour chaque type de véhicule roulant. Ces composants sont installés entre chaque paire de roues motrices.

Facteurs influençant le marché

L’adoption croissante des véhicules AWD et 4WD devrait faire augmenter la demande de différentiels. La demande de véhicules utilitaires augmente de jour en jour. De plus, pour rendre les véhicules plus fiables et pratiques, des composants automobiles légers et performants sont utilisés. Les ventes mondiales de véhicules utilitaires sont passées de 26,9 millions d’unités en 2018 à 27 millions d’unités en 2019. En raison de la croissance des ventes dans les années à venir, la demande de différentiels automobiles augmenterait à terme.

Les industries émergentes telles que le commerce électronique, l’industrie alimentaire et d’autres augmenteraient la demande de composants de différentiel automobile. Au fur et à mesure que les entreprises élargiraient leurs services en proposant des solutions de livraison et de transport, la demande de véhicules utilitaires augmenterait à terme. En conséquence, l’adoption des composants de différentiel automobile augmenterait dans les années à venir.

En outre, l’émergence de constructeurs mondiaux potentiels de véhicules lourds tels que UD Trucks, Scania et Volvo Trucks & Buses contribuerait de manière significative à la croissance du marché mondial des différentiels automobiles. Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion de leurs capacités de production dans les pays en développement par le biais de coentreprises avec des fabricants locaux. Ces plans devraient présenter des opportunités favorables pour les fabricants locaux.

L’ère croissante des véhicules à moteur électrique dans les roues devrait ralentir la croissance du marché mondial des différentiels automobiles au cours de la période d’analyse.

Les différentiels à glissement électroniquement limité (ELSD) avancés stimuleraient la croissance du marché mondial des différentiels automobiles.

Le différentiel électronique à glissement limité améliore la traction et peut être très utile sur les routes humides ou sèches, améliorant la maniabilité des véhicules à hautes performances. Eaton a dévoilé son différentiel électronique à glissement limité de nouvelle génération, une technologie de gestion de la traction qui réagit rapidement. Ces avancées et innovations devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le COVID-19 a provoqué une forte baisse de la demande de véhicules, ce qui a un impact négatif sur le marché global des différentiels automobiles. Le marché mondial des différentiels automobiles a connu une baisse soudaine de la génération de revenus. Cependant, le marché devrait se redresser rapidement en raison de la production croissante de véhicules dans diverses régions. La demande de différentiel automobile devrait augmenter avec les progrès.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer les revenus les plus élevés au cours de la période de prévision. La Chine et le Japon sont deux des principaux centres de production automobile de la région. À mesure que la production de véhicules augmente, la demande de différentiel automobile est susceptible de grimper de façon spectaculaire. En raison d’une inclination croissante pour les véhicules intégrés à quatre roues motrices et à quatre roues motrices, les véhicules tout-terrain, les pays asiatiques devraient contribuer avec des résultats favorables. De plus, les véhicules tout-terrain et les voitures de sport ont également gagné en popularité dans la région Asie-Pacifique. En raison du volume élevé de véhicules produits dans la région, la demande globale de différentiel automobile augmente rapidement.

Segments de marché clés

Par type de véhicule

Voiture de voyageurs

Véhicule commercial

Véhicule électrique

Par type

Ouvrir

Verrouillage

Différentiel à glissement limité

Différentiel électronique à glissement limité

Vectorisation du couple

Par type de lecteur

Traction avant (FWD)

Traction arrière (RWD)

Traction intégrale (AWD)/Quatre roues motrices (4WD)

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Concurrents sur le marché

Axe américain et fabrication, Inc.

Borgwarner Inc.

Dana Incorporée

Eaton

Hyundai Wia Corporation

Jtekt Corporation

Société Linamar

Melrose Industries Plc

Groupe Schaeffler

Zf Friedrichshafen AG

Autres joueurs de premier plan

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

