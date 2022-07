Taille du marché du diagnostic moléculaire au point de service, scénario commercial, part, croissance, perspectives, rapport sur les tendances et les prévisions 2027

Le dernier document d’Emergen Research, intitulé ‘Point of Care Molecular Diagnostics Market Prévisions jusqu’en 2027 » est l’un des rapports de marché les plus recherchés impliquant une analyse approfondie du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service. Les auteurs du rapport ont fourni les détails nécessaires sur les dernières tendances du marché du diagnostic moléculaire au point de service et les paramètres cruciaux ayant un impact sur la croissance du marché à court et à long terme.

Le marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service devrait atteindre 4,84 milliards de dollars en 2027. Les principaux facteurs qui devraient renforcer le potentiel de croissance élevé des produits POC MDx sont la poursuite de la recherche et du développement pour miniaturiser les tests avec des diagnostics moléculaires qui permettent d’augmenter les tests des patients avec une plus grande précision et des délais d’exécution réduits.

L’augmentation de la demande dans des environnements autres que les laboratoires comme les cliniques de pharmacie, les médecins et les tests de soins à domicile, qui sont, par définition, portables et sûrs, entraînerait probablement une baisse de la demande sur le marché au cours de la période de prévision. La demande devrait augmenter dans les tests CLIA. Un certain nombre de grands organismes internationaux, y compris les gouvernements des pays en développement, soutiennent et financent activement la recherche et le développement continus.

En outre, une grande variété de technologies de test au point de service a évolué rapidement au cours de la dernière décennie en vue d’étendre son marché potentiel à un plus large éventail de facultés de médecine, initialement axées sur le dépistage, la surveillance et le diagnostic des maladies infectieuses. maladies dans les pays en développement à faible revenu. Par conséquent, la surveillance cardiologique, les tests oncologiques et les tests hématologiques sont maintenant disponibles et/ou en cours de développement.

Quelques points saillants du rapport

La recherche POC MDx est utilisée dans la majorité des revenus des consommateurs pour les maladies infectieuses en raison de l’existence de plusieurs grandes entreprises avec une large sélection de produits.

Un autre facteur responsable de la prédominance de cette section est le fardeau croissant des maladies infectieuses dans les pays développés et en développement.

Le plus grand segment d’activité à générer des ventes est celui des études POC basées sur la PCR. L’utilisation généralisée de la technologie basée sur la PCR pour les produits PCR pour le diagnostic moléculaire et la commercialisation a créé de nombreuses incitations à la croissance du segment.

L’Amérique du Nord était la plus grande région, contribuant à une grande partie des revenus mondiaux en raison de l’existence d’un système médical hautement technique, d’investissements gouvernementaux et privés dans la R&D pour améliorer les tests MDx POC.

Certains acteurs majeurs du rapport d’étude de marché incluent, Abbott Laboratories, Bayer Healthcare, Roche Diagnostics, Bio-Rad Laboratories, Danaher Corporation, BioMerieux, Dako, Abaxis Inc., OraSure Technologies Inc. et Nipro Diagnostics, entre autres.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de L’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

L’objectif principal du rapport sur le marché du diagnostic moléculaire au point de service est de fournir des informations clés sur le positionnement de la concurrence, les tendances actuelles, le potentiel du marché, les taux de croissance et les statistiques pertinentes alternatives. Ce rapport fournit une analyse historique détaillée du marché mondial du marché du diagnostic moléculaire au point de service de 2019 à 2027 et fournit des prévisions de marché détaillées de 2021 à 2027 par région / pays et sous-secteurs. Il couvre les ventes/revenus/valeur, la marge brute, la croissance historique et les perspectives futures du marché Diagnostic moléculaire au point de service. En outre, les principaux acteurs mondiaux sont présentés avec leurs revenus, leur part de marché, leur marge bénéficiaire, leur principal portefeuille de produits et leur analyse SWOT.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service sur la base du lieu de test, de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :perspectives du lieu de test (revenu : milliards USD ; volume : millions Tonnes ; 2017-2027)

en vente libre (OTC)

PoC

(Revenu : milliards USD ; Volume : million de tonnes ; 2017-2027)

PCR basées

le séquençage génétique

hybridation

des applications basées

(Revenu : Milliards USD ; Volume : Millions de tonnes ; 2017-2027)

Maladies infectieuses

Oncologie

Hématologie

Test prénatal

Endocrinologie

Autres

Segmentation du marché du diagnostic moléculaire au point de service basée sur les régions:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux , reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Table des matières:

Chapitre 1. Méthodologie et sources

Chapitre 2. Résumé

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4. du marché du diagnostic moléculaire au point de service et analyse d’impact

Chapitre 5. Marché du diagnostic moléculaire au point de par type Aperçus et tendances, Chiffre d’affaires (en millions USD)

Chapitre 6. Marché du diagnostic moléculaire au point de service par application Aperçus et tendances, revenus (en millions USD

Chapitre 7. marché du diagnostic moléculaire au point de Perspectives régionales du

Chapitre 8. Paysage concurrentiel

