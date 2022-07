Taille du marché du dépistage néonatal, stratégies, paysage concurrentiel, tendances et analyse factorielle, 2020-2027

Le marché mondial du dépistage néonatal devrait atteindre 2,27 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Les tests de dépistage néonatal chez les nourrissons vérifient les anomalies du développement, métaboliques et génétiques. Le dépistage néonatal comprend plus de 30 maladies et affections. De plus, diverses agences gouvernementales et à but non lucratif se concentrent principalement sur la fourniture de soins fœtaux et maternels de qualité. En outre, l’industrie devrait connaître une augmentation de la demande en raison de l’implication des organismes fédéraux impliqués dans la coordination des programmes de sensibilisation et de contrôle de la qualité pour inspirer confiance et réduire le nombre de décès causés par la négligence et le non-dépistage.

Le rapport analyse le marché du dépistage néonatal en prenant en considération les facteurs clés qui stimulent ou freinent la croissance du marché. Le rapport considère le COVID-19 comme l’un de ces facteurs. Le rapport contient le scénario de marché actuel et les changements dans les tendances et la dynamique de l’industrie en ce qui concerne l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Dépistage néonatal. Le rapport s’efforce également d’offrir une perspective futuriste de la rémunération et de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19. Il inclut également l’impact actuel et futur de la pandémie sur le domaine commercial Dépistage néonatal et ses segments clés.

Paysage concurrentiel :

Le rapport étudie plus en détail les principaux concurrents du marché du dépistage néonatal dans l’industrie afin de fournir un aperçu complet du paysage concurrentiel. Des facteurs clés tels que la productivité, la capacité de fabrication et de production et le rapport entre l’offre et la demande, entre autres, sont également examinés. Les principales entreprises décrites dans le rapport sont Bio-Rad Laboratories Inc., Agilent Technologies Inc., Trivitron Healthcare, Natus Medical Inc., PerkinElmer Inc., AB Sciex LLC, Covidien Plc, Masimo Corp., GE Healthcare et Waters Corp. , entre autres. En outre, le rapport analyse également les principales initiatives commerciales entreprises par les entreprises telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations et les partenariats, entre autres.

Quelques points saillants du rapport

Sur la base de la technologie, l’électrophorèse a généré un chiffre d’affaires de 0,15 milliard USD en 2019 et devrait augmenter avec un TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante et des nouvelles techniques de détection qui aident à reconnaître les acides aminés, les conjugués de carnitine, et d’autres composés.

Les kits d’analyse devraient croître avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision, en raison de sa grande variété de classes telles que les kits d’analyse enzymatique, les kits d’analyse d’ADN, les kits d’immunoanalyse et d’autres dont l’immunoanalyse est un processus orienté utilisé dans le dépistage.

L’application de test de gouttes de sang sec est le principal contributeur au marché du dépistage néonatal. L’application de test de gouttes de sang sec de la région Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché et détenait environ 43,1 % du marché en 2019.

L’Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 34,7% en 2019 en raison de son adoption de procédures rentables et innovantes.

Questions clés abordées dans le rapport :

À quel rythme le marché Dépistage néonatal va-t-il croître?

Quelle sera la valeur du marché en 2027 ?

Quelles sont les technologies clés qui animent le marché Dépistage néonatal?

Quel serait l’impact du marché Dépistage néonatal dans différentes régions?

Quelles sont les stratégies adoptées par les acteurs pour entrer dans la région APAC ?

Quelle est l’application clé du dépistage néonatal dans les différents secteurs ?

Quelles sont les futures stratégies de croissance sur le marché?

Segmentation du marché mondial du dépistage néonatal :

Le marché est largement classé en fonction des types de produits proposés sur le marché, de la région, du large spectre d’applications et des principaux fabricants/entreprises.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du dépistage néonatal sur la base de la technologie, du produit, de l’application et de la région :

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Spectrométrie de masse en tandem

Oxymétrie de pouls

Dosage à base d’enzymes

Test ADN

Électrophorèse

Autres

perspectives de produits (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Instruments

Réactifs

Kits de dosage

Autres

perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Test de tache de sang sec

Cardiopathie congénitale critique (CCHD)

Écran auditif

Autres

segmentation régionale :

le rapport propose une analyse complète des opportunités de croissance actuelles pour diverses régions du marché des préimprégnés, en calculant leur part de revenus sur la période de prévision. En outre, le rapport analyse le taux de croissance d’une année sur l’autre de ces régions sur la durée de prévision. Les principales régions géographiques incluses dans le rapport comprennent :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Principales caractéristiques du marché mondial du dépistage néonatal :

Le rapport offre un aperçu approfondi du marché avec des informations d’experts sur les données d’experts et d’analystes de l’industrie

Accent mis sur la croissance du marché et les facteurs de restriction

Une analyse approfondie des segments de marché comprend les types de produits, le spectre d’applications, la technologie, l’utilisateur final et d’autres segments clés

Analyse SWOT et Five Forces de Porter avec analyse de faisabilité et analyse du rendement du risque

Tendances actuelles et émergentes des marchés et perspectives de croissance

Une prévision détaillée du marché sur 8 ans de 2020 à 2027

En conclusion, le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative du marché mondial du dépistage néonatal, y compris l’analyse mondiale et régionale du marché. L’étude couvre des informations critiques et des données factuelles sur l’industrie du dépistage néonatal, ainsi qu’une analyse statistique approfondie des moteurs du marché, des limites, des perspectives de croissance, des opportunités et des menaces. Sur la base de la portée actuelle du marché, le rapport fournit une analyse approfondie de la façon dont le marché du dépistage néonatal devrait se comporter dans le calendrier de prévision. Le rapport utilise des outils analytiques avancés pour offrir une estimation des perspectives de l’état mondial de l’industrie du dépistage néonatal.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations sur la personnalisation du rapport ou pour en savoir plus, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que votre rapport est conçu selon vos besoins.

