Taille du marché du dépistage néonatal, part, demande, tendance, dernières innovations et analyse des applications jusqu’en 2029

Le document d’étude de marché sur les tests de dépistage néonatal a été utilisé , le travail méticuleux et acharné de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs experts. Le rapport fournit une analyse statistique approfondie des développements en cours, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation du marché. Grâce aux données de marché contenues dans ce rapport, les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie de la santé peuvent être identifiés et analysés.De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités de croissance ont été pris en compte lors de l’étude du marché pour préparer un rapport international sur le dépistage néonatal.

L’important rapport sur le dépistage néonatal évalue des informations clés sur l’industrie, y compris des faits et des chiffres très importants, des opinions d’experts et les derniers développements dans le monde. Le rapport fournit une fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 pour le secteur de la santé. Ce rapport sur le marché mondial est un document important pour tous les passionnés du marché, les décideurs politiques, les investisseurs et les acteurs. Le document de classe mondiale sur le marché du dépistage néonatal met à disposition des données sur les modèles et les améliorations, les secteurs d’activité et les matériaux cibles, les limites et les avancées.Dans ce rapport, une analyse SWOT détaillée et une analyse des investissements sont fournies qui prévoient les opportunités à venir pour les acteurs du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du dépistage néonatal comprennent : PerkinElmer Inc., (États-Unis) Demant A/S (Danemark) Natus Medical Incorporated (États-Unis) Bio-Rad Laboratories (États-Unis).) Luminex Corporation (États-Unis) F. Hoffmann-La Roche Ltd., (Suisse) Thermo Fisher Scientific Inc., (États-Unis) Bruker (États-Unis) Danaher (États-Unis) Medtronic (Irlande)



Segmentation du marché du dépistage néonatal: –

Par types : test de gouttes de sang séché, test de dépistage auditif, test de maladie cardiaque congénitale critique (CCHD)



Par application : Hôpital, Cliniques pédiatriques, Cliniques



Analyse et informations clés du marché :

Au fil des ans, il y a eu une augmentation massive des cas de maladies congénitales chez les nouveau-nés. Selon l’Académie indienne de pédiatrie, les cardiopathies congénitales affectent 9 enfants sur 1 000. Les cardiopathies congénitales touchent environ 200 000 enfants chaque année. Le taux croissant de ces maladies congénitales a fortement incité la population (surtout les parents) vers le dépistage néonatal. Le marché devrait se développer à un rythme élevé au cours de la période de prévision.

Le marché du dépistage néonatal était évalué à 900 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 1,76 milliard de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,8 % sur la période de prévision 2022-2029. Les « dosages enzymatiques-immunologiques » représentent le segment technologique le plus important sur le marché du dépistage néonatal au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation généralisée de ces tests pour détecter les troubles chez les nouveau-nés. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché du dépistage néonatal

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Fardeau croissant des troubles et affections nécessitant un dépistage néonatal

La base croissante de la population néonatale ainsi que l’augmentation des cas de maladies congénitales chez les nouveau-nés sont le facteur le plus important de la croissance de ce marché. En outre, diverses conditions nécessitant une détection devraient également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, la sensibilisation croissante et la demande croissante de diagnostics néonatals devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, les avantages du dépistage néonatal, car il peut détecter divers troubles tels que la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie congénitale, la galactosémie, la drépanocytose, la tyrosinémie, entre autres, freinent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les nombreux avantages du dépistage néonatal devraient également stimuler la croissance du marché.

Opportunités

Des programmes et des avancées favorables pour générer des opportunités

En outre, des programmes gouvernementaux favorables, une législation et des avancées technologiques sont censés créer des opportunités de marché lucratives. Le lancement d’instruments de spectroscopie de masse et d’oxymètres à performances améliorées offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial du dépistage néonatal

Les contraintes du marché freineront la croissance

D’autre part, le manque de professionnels formés associé au manque d’instruments de test technologiquement avancés devrait entraver la croissance du marché.

Disponibilité des produits reconditionnés

En outre, la disponibilité de produits remis à neuf minimise encore la demande pour les nouveaux produits de dépistage néonatal, qui devraient défier le marché du dépistage néonatal au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du dépistage néonatal fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements du marché, réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.Pour plus d’informations sur le marché du dépistage néonatal, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un briefing des analystes, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Marché du dépistage néonatal, par région :

Le marché mondial du dépistage néonatal est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays et par produit sont fournies, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du dépistage néonatal sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du dépistage néonatal en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, de politiques de remboursement adaptées aux patients, d’une forte demande de méthodes de traitement avancées et d’une infrastructure de soins de santé développée dans la région. On estime que la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’adoption accrue d’appareils numériques avancés, d’une population nombreuse et du lancement de nouveaux produits innovants.

Table des matières –

1. Introduction

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Définition du marché

1.3 Aperçu du marché mondial du dépistage néonatal

1.4 Monnaie et prix

1.5 Limites

1.6 Marchés couverts

2 Segmentation du marché

2.1 Marchés couverts

2.2 Portée géographique

2,3 années considérées pour l’étude

2.4 Modèle de validation des données de trépied DBMR

2.5 Principaux entretiens avec les principaux leaders d’opinion

2.6 Modélisation multivariée

2.7 Type de courbe de ligne de vie

2.8 Grille de positionnement sur le marché DBMR

2.9 Analyse de la participation des fournisseurs

2.1 Grille de couverture des utilisateurs finaux du marché

2.11 Sources secondaires

2.12 Hypothèses

3 Résumé exécutif

4 Vue de dessus

5 Marché mondial du dépistage néonatal – Réglementation

6 Marché mondial du dépistage néonatal : analyse du pipeline

7 Aperçu du marché

Étendue du marché mondial du dépistage néonatal

Le marché du dépistage néonatal est segmenté en fonction du type de test, du type de produit, de la technologie, du type de maladie et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’épreuve

test de tache de sang séché

dépistage auditif

Dépistage des cardiopathies congénitales critiques (CCHD)

Sur la base du type de test, le marché du dépistage néonatal est segmenté en test de sang séché, test de dépistage auditif et test de cardiopathie congénitale critique (CCHD).

type de produit

Instruments

réactifs

trousses de test

En fonction du type de produit, le marché du dépistage néonatal est segmenté en instruments, réactifs et kits de test.

Technologie

Spectrométrie de masse en tandem

Technologie d’affichage auditif

Technologie de détection d’oxymétrie de pouls

Dosages immunologiques et dosages enzymatiques

électrophorèse

Tests basés sur l’ADN

Sur la base de la technologie, le marché du dépistage néonatal est segmenté en spectrométrie de masse en tandem, technologie de dépistage auditif, technologie de dépistage par oxymétrie de pouls, dosages immunologiques et enzymatiques, électrophorèse et dosages basés sur l’ADN. . On estime que les dosages immunologiques et enzymatiques représentent la part la plus importante en raison de la large utilisation de ces dosages pour détecter les troubles chez les nouveau-nés.

type de maladie

Cardiopathie congénitale critique

perte auditive du nouveau-né

l’anémie falciforme

Phénylcétonurie (PCU)

Fibrose kystique (FK)

Maladie urinaire du sirop d’érable

Les autres

Sur la base du type de maladie, le marché du dépistage néonatal est segmenté en cardiopathie congénitale critique, surdité néonatale, drépanocytose, phénylcétonurie (PCU), fibrose kystique (FK), maladie du sirop d’urine, érable et autres.

Utilisateur final

Hôpital

Cliniques pédiatriques

cliniques

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du dépistage néonatal est divisé en hôpitaux, cliniques pédiatriques et cliniques.

