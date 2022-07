Taille du marché du cuir synthétique, opportunités de croissance, analyse de la part des revenus et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial du cuir synthétique devrait atteindre une taille de marché de 80,20 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les chiffres de croissance prévus sont attribués à la demande croissante de l’industrie automobile et de la mode et à la nécessité de remplacer le cuir naturel, car le cuir synthétique est beaucoup moins dangereux que le cuir naturel en ce qui concerne le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources. De plus, le cuir synthétique est moins cher et plus durable que le cuir naturel, ce qui a encore contribué à sa croissance.

Le rapport analyse le marché du cuir synthétique en prenant en considération les facteurs clés qui stimulent ou freinent la croissance du marché. Le rapport considère le COVID-19 comme l’un de ces facteurs. Le rapport contient le scénario de marché actuel et les changements dans les tendances et la dynamique de l’industrie en ce qui concerne l’ impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Cuir synthétique. Le rapport s’efforce également d’offrir une perspective futuriste de la rémunération et de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19. Il comprend également l’impact actuel et futur de la pandémie sur la sphère commerciale du cuir synthétique et ses segments clés.

Les principales sociétés opérant dans l’industrie du cuir synthétique comprennent HR Polycoats Pvt. Ltd., Kuraray Co., Ltd., Teijin Limited, Zhejiang Hexin Industry Group Co., Ltd., Alfatex NV, San Fang Chemical Industry Co., Ltd., Filwel Co., Ltd., Yantai Wanhua Synthetic Leather Group Co. , Ltd., BASF SE, Mayur Uniquoters Limited.

Le marché mondial du cuir synthétique est segmenté en fonction des types de produits proposés sur le marché, de leurs applications, des industries des utilisateurs finaux, des différents types de technologies et des régions clés du marché.

Emergen Research a segmenté le marché du cuir synthétique en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Outlook (Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

o Polyuréthane (PU)

o Polychlorure de vinyle (PVC)

o Biosourcé

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

o Chaussures

o Vêtements

o Automobile

o Sacs

o main et portefeuilles

o Ameublement

o Sports

o Électronique

Quelques points clés du rapport

Le 29 Haptex 2.0 – une nouvelle série améliorée de sa solution innovante en polyuréthane (PU) pour la production de cuir synthétique. Amélioré avec une résistance au pelage plus élevée, des propriétés anti-jaunissement et de haute performance à l’abrasion, Haptex 2.0 permet des performances élevées en utilisant du cuir synthétique dans différentes industries, telles que les meubles, les chaussures, l’automobile, les vêtements et les accessoires.

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2020 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La Chine est le premier exportateur de cuir artificiel, suivie de l’Inde et de la Corée du Sud. Les progrès technologiques, les politiques gouvernementales favorables pour attirer les investissements, associés à l’augmentation du revenu disponible et de la population sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché du cuir synthétique dans cette région. Cependant, en raison des récentes escarmouches frontalières entre la Chine et l’Inde et du différend commercial croissant entre les États-Unis et la Chine, il y a eu un changement de paradigme d’intérêt vers les marchés indiens. Le gouvernement indien a stratégiquement utilisé cette opportunité pour promouvoir l’autonomie et a incité divers secteurs, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à promouvoir la fabrication et l’exportation de cuir artificiel et de chaussures.

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché du cuir synthétique :

Le rapport comprend un aperçu du marché du cuir synthétique ainsi que la part de marché, le rapport entre l’offre et la demande, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les acteurs clés pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie du cuir synthétique.

Le marché mondial de Cuir synthétique présente divers éléments cruciaux tels que les tendances du marché, la taille du marché, la part de marché, les revenus, le réseau de vente et les canaux de distribution, les modèles et taux de production et de consommation, le rapport offre/demande et d’autres décisions commerciales stratégiques, pour offrir un meilleur comprendre les principaux concurrents et permettre aux lecteurs de mettre en œuvre ces stratégies fructueuses pour développer leurs activités.

L’étude propose une analyse quantitative et qualitative du marché mondial du cuir synthétique. Les données sont recueillies grâce à des recherches primaires et secondaires rigoureuses et validées et vérifiées par des vétérans et des experts de l’industrie. Le rapport commence par des informations de base sur le marché, telles que les définitions, les applications, les classifications, l’analyse de la chaîne de valeur, entre autres, pour faciliter une meilleure compréhension entre les lecteurs. Le marché offre une vue panoramique du secteur grâce à une analyse approfondie des régions clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Merci d’avoir lu notre rapport. Rapports et données permet de personnaliser le rapport en fonction des besoins des clients. Pour plus d’informations sur la personnalisation, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est adapté à vos besoins.

