Taille du marché du crédit-bail, part des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2020-2027

Le Global Le marché du crédit-bail est extrêmement compétitif et comprend divers acteurs mondiaux et régionaux qui représentaient une part de marché solide en 2020. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché mondial du crédit-bail comprennent BOC Aviation, Minsheng Financial Leasing Co., CDB Leasing, HSBC Bank, BNP Paribas Leasing Solutions, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing et JP Morgan Chase, et autres. Ces acteurs du marché utilisent diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les collaborations, les partenariats et les investissements en recherche et développement pour renforcer leur position sur le marché et élargir leur base de produits.

Le crédit-bail financier fait référence au bail en vertu duquel une société de financement reste le propriétaire légal d’un actif pendant la durée du bail tout en partageant les risques économiques et les rendements de l’actif. Il s’agit d’un mode de financement alternatif dans lequel le « bailleur » ou la société de crédit-bail achète des actifs au nom du « preneur » ou du client en échange d’une série convenue de paiements et d’intérêts contractuels. Face à la croissance substantielle des petites entreprises, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts et à se concentrer sur les aspects commerciaux de base, l’utilisation du crédit-bail gagne du terrain et devrait stimuler la croissance du secteur du crédit-bail.

Le public cible principal continue de varier des grandes entreprises aux petites et moyennes entreprises, aux capitalistes et aux investisseurs tiers. Comme tous les autres marchés, le leasing financier a également tendance à avoir un ensemble d’acteurs de marché particuliers. La croissance prévue de l’industrie du crédit-bail dans le rapport de marché pour 2017-2027 est le résultat de la demande croissante de machines coûteuses et de l’expansion d’autres industries telles que l’informatique, la construction, la santé, pour n’en nommer que quelques-unes. Ainsi, le rapport mondial sur le marché du crédit-bail financier fournit une analyse approfondie, compte tenu des différents moteurs, défis et opportunités qui complètent sa croissance. Les principaux facteurs qui influent sur ces ventes sont également discutés en détail. Le rapport traite de la croissance prévue du marché au cours de la période de prévision 2017-2027 en raison de plusieurs facteurs, notamment les changements de mode de vie, les variations de la demande, les stratégies commerciales et les collaborations, etc. Des mesures financières sont utilisées pour évaluer et comprendre ces changements à travers les segmentations du marché et usage.

Les secteurs commerciaux et industriels en croissance rapide, les préoccupations croissantes concernant la violation de données dans les entreprises multinationales, les entreprises, les hôpitaux, la demande croissante de services TIC dans divers secteurs tels que les soins de santé et les produits pharmaceutiques, l’informatique, les services financiers et les hôpitaux sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent la croissance du croissance des revenus du marché mondial du crédit-bail. En outre, l’augmentation des investissements en R&D et l’accent mis sur le développement de produits plus sûrs soutiennent la croissance du marché.

Sur le plan géographique, l’Amérique du Nord devrait représenter une part de revenus robuste entre 2021 et 2028 en raison de facteurs tels que les inquiétudes croissantes concernant la fuite et la sécurité des données, la présence d’acteurs clés et l’adoption croissante de solutions avancées.

La même segmentation peut être effectuée dans les catégories suivantes : utilisateur final/application et type de produit.

Aperçu du type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Vente et cession-

bail direct

Lease

et bail modifié Aperçu des demandes de location

primaire et secondaire

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Aviation

navale

Machines de construction

Dispositifs médicaux

Matériel de transport ferroviaire

Objectifs clés du rapport:

Détails sur la croissance des revenus, la taille du marché, les moteurs, les opportunités, les contraintes

Revenus historiques et prévisionnels des segments clés, produits, applications et analyse détaillée des régions du marché

Capacité de production, revenus, structure de prix, part de marché , et TCAC.

Pour offrir des informations sur la position actuelle du marché, l’estimation des prévisions, le paysage concurrentiel et les activités de recherche et développement

