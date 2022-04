Taille du marché du codage médical, part, analyse des principaux leaders mondiaux, segmentation, croissance, tendances futures, marge brute, demandes, technologies émergentes par prévision régionale jusqu’en 2028

Le rapport récemment ajouté intitulé Taille, part, croissance, tendances du secteur et prévisions du marché mondial du codage médical jusqu’en 2029 au référentiel de Data Bridge Market Research présente une étude approfondie du marché, explorant ses principaux aspects. Le rapport fournit une analyse approfondie des tendances, opportunités, moteurs et contraintes actuels dans le codage médical mondial. Le rapport se concentre sur les principaux acteurs et leurs tactiques commerciales, leur expansion géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts. Il offre des informations précieuses sur les défis de la chaîne d’approvisionnement auxquels les acteurs du marché sont susceptibles de faire face dans les années à venir, ainsi que des solutions pour y faire face. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région.

Le marché mondial du codage médical devrait passer de sa valeur initiale estimée de 12,29 milliards USD à une valeur estimée de 26,63 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 10,15 % au cours de la période de prévision 2019-2026.

Segmentation clé : –

Par système de classification

Classification internationale des maladies (CIM)

Healthcare Common Procedure Code System (HCPCS)

Par composant Interne

Sous-

traité

Par

Hôpitaux utilisateurs

finaux Centres de diagnostic

La liste des fournisseurs importants opérant sur ce marché comprend :

3M

Aviacode Inc.

Dolbey

Maxim Healthcare Services Inc,

MRA Health Information Services

Oracle Corporation

PAREXEL International Corporation

Precyse Solutions LLC

STARTEK

Verisk Analytics, Inc

nThrive Inc

Nuance Communications

…..

Pour comprendre principalement la dynamique du marché du codage médical dans le monde, le marché mondial du codage médical est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Années considérées pour ce rapport :

o Années historiques : 2010-2019

o Année de base : 2019

o Année estimée : 2020

o Période de prévision du marché des patchs CBD : 2020-2027

