Taille du marché du chlorure de méthylène, tendances de la croissance des revenus, analyse de la stratégie de l’entreprise, 2028

Le Global Le marché du chlorure de méthylène devrait atteindre 1 268,7 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le chlorure de méthylène ou dichlorométhane est un produit chimique industriel et commercial incolore, volatil, ininflammable, légèrement soluble dans l’eau avec une légère odeur sucrée. Le chlorure de méthylène est principalement utilisé comme solvant dans la fabrication d’applications de décapage de peinture, de dégraissant pour métaux et de diluant pour peinture et est également largement utilisé comme solvant chimique intermédiaire dans la formulation de divers traitements chimiques. Le solvant d’extraction dans la production de café décaféiné, le solvant dans les peintures et les revêtements et les colorants alimentaires comme produits chimiques de marquage des fruits et légumes sont quelques-unes de ses applications chimiques. De plus, dans les industries pharmaceutiques, il est utilisé comme agent de réaction chimique et de purification et dans les industries frigorifiques comme matière première pour la fabrication de réfrigérants HCFC 32 ou R32. L’expansion continue des peintures et revêtements, des agents de nettoyage, des adhésifs, des dégraissants et des colorants alimentaires devrait stimuler la demande tout au long de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide avec le taux de croissance le plus élevé de 6,1 % au cours de la période 2019-2028, en raison de la forte pénétration du marché dans les applications de peintures et de vernis et de colorants alimentaires, associée à la forte demande d’agents de nettoyage et de produits d’entretien automobile, surtout dans des régions comme l’Inde et la Chine.

L’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques a pris de l’ampleur ces dernières années, en raison de facteurs tels que la hausse la demande de produits de consommation essentiels, notamment les aliments et les boissons, les cosmétiques, les produits de soins personnels et d’hygiène, et l’utilisation croissante de produits chimiques et de matières premières dans les bâtiments et la construction, l’agriculture, le textile, l’automobile, l’emballage et plusieurs autres industries. L’intérêt croissant des fabricants pour le déploiement de matériaux et de produits chimiques respectueux de l’environnement afin d’augmenter la productivité industrielle et de réduire l’empreinte carbone est un facteur majeur de croissance de cette industrie. La prise de conscience croissante de la préservation de l’environnement, l’introduction de produits chimiques organiques et technologiquement avancés et l’utilisation croissante de produits chimiques de spécialité à haute performance stimulent encore la croissance des revenus de l’industrie.

Principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché du chlorure de méthylène :

LCY Chemical Corp., ExxonMobil, Royal Dutch Shell PLC, Maruzen Petrochemicals, Arkema SA, Celanese Corporation, Eastman Chemical Company, Petro China, Sasol Limited et ISU Chemical.

Principales régions couvertes par le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de MEA)

Points clés illustrés dans l’analyse

régionale : Contribution régionale aux revenus globaux du marché Part des revenus

prévus de chaque marché régional

Informations et données vitales relatives aux taux de production et de consommation dans toutes les régions

Facteurs à l’origine de la croissance du marché régional au cours de la période de prévision

Principaux produits et segments d’application sur chaque marché régional

Présence de concurrents clés sur le marché dans chacune de ces régions

End-Use Outlook ( Chiffre d’affaires : milliards de dollars ; Volume : Kilo Tonnes ; 2020-2028)

Direct Solvent

Chemical Intermediate

Chemical Reagents

Others

Sales Channel Outlook (Revenu : USD Billion ; Volume : Kilo Tons ; 2020-2028)

Retailing Online Retailing

Offline Retailing

Applications Outlook (Revenu : USD Billion ; Volume : Kilo Tons ; 2020-2028)

Peintures et revêtements

Caoutchouc et adhésif

Produits chimiques et pharmaceutiques

Emballages alimentaires et arômes

Autres

