Taille du marché du cannabis, part, croissance, tendances de l’industrie, demande, dernière innovation 2022-2029

Analyse du marché et aperçu du marché mondial du cannabis

Le cannabis médical représente une part importante du marché du cannabis en raison de la De nombreux pays ont approuvé l’utilisation du cannabis à des fins médicales, notamment l’Australie, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Allemagne, la Grèce, Israël, l’Italie, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, Portugal et Uruguay. Data Bridge Market Research analyse que le marché du cannabis était évalué à 25,40 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 168,58 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

En employant des étapes définies pour collecter, enregistrer et analyser les données de marché, un rapport de recherche sur le marché du cannabis a été préparé. Cette analyse met en lumière les différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement commercial le plus rapide au sein du cadre de prévision de l’estimation. De plus, ce rapport de marché présente un aperçu complet du marché où il identifie les tendances de l’industrie, détermine la notoriété et l’influence de la marque, fournit des informations sur l’industrie et offre une veille concurrentielle. La définition du marché étudie les moteurs du marché et les contraintes du marché avec lesquels les entreprises peuvent se faire une idée de l’opportunité d’augmenter ou de diminuer la production d’un produit particulier.

Le rapport sur le marché du cannabis propose une étude complète du type de produit et des segments d’application du marché mondial du cannabis. L’analyse segmentaire fournie dans ce rapport fiable est basée sur des facteurs importants tels que la part de marché, la taille du marché, la consommation, la production et le taux de croissance des segments de marché étudiés. Ce document de marché met également en évidence la croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Il prend en compte les principaux facteurs qui ont un impact sur la croissance du marché. Le rapport de l’industrie donne une idée du sous-marché qui apportera une contribution capitale au marché. Le document étudie le développement et le développement profond des marchés régionaux pour aider les acteurs du marché à identifier les opportunités lucratives dans diverses régions et pays.

Étendue du marché et marché du cannabis

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du cannabis sont :

Le Groupe Cronos (Canada)

Tilray (États-Unis)

Marley Natural (États-Unis)

Aurora Cannabis (Canada)

Cara Therapeutics (États-Unis)

ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED (Australie)

Medcan Australie (Australie)

Sundial Growers Inc. (Canada)

Canopy Growth Corporation (Canada)

The Scotts Company LLC (États-Unis)

Aphria inc. (Canada)

VIVO Cannabis Inc. (Canada)

Cannatrek (Australie)

SpeedWeed (États-Unis)

GW Pharmaceuticals plc. (ROYAUME-UNI)

Centre de santé Harbourside (États-Unis)

Steep Hill, Inc. (États-Unis)

CBD Einstein. (NOUS)

Cartes des mauvaises herbes (États-Unis)

Par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Quelques points majeurs de la table des matières :

Chapitre 1: Aperçu du marché du cannabis, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché des régions, dynamique du marché, limites, opportunités et nouvelles et politiques de l’industrie.

Chapitre 2: Analyse de la chaîne de l’industrie du marché du cannabis, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse du processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3 : Analyse de la valeur, production, taux de croissance et analyse des prix par type de marché du cannabis.

Chapitre 4: Caractéristiques en aval, consommation et part de marché par application du marché du cannabis

Chapitre 5: Volume de production, prix, marge brute et revenus ($) du marché de la chitine et du cannabis.

Chapitre 6: Production, consommation, exportation et importation du marché du cannabis par régions.

Chapitre 7 : État du marché du cannabis et analyse SWOT par régions.

Chapitre 8: Paysage concurrentiel, introduction du produit, profils des entreprises, état de distribution du marché par les acteurs du marché du cannabis

Chapitre 9 : Analyse et prévisions du marché du cannabis par type et application.

Chapitre 10 : Analyse et prévisions du marché du cannabis par régions.

Chapitre 11 : Caractéristiques du marché du cannabis, facteurs clés, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité des investissements.

Chapitre 12 : Marché du cannabis Conclusion de l’ensemble du rapport.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quelles sont les informations complètes sur les tendances actuelles de l’industrie, les moteurs de croissance, les prévisions de tendance sur la dynamique du marché du cannabis?

Quel segment de produit accaparera une part de marché du cannabis avec la dernière analyse de la part de marché, des défis moteurs de croissance et des opportunités d’investissement?

La dynamique et les tendances du marché de quel segment ont été mentionnées dans les applications et les zones géographiques ?

Quel marché régional s’imposera comme précurseur dans les années à venir ?

Quelle segmentation du marché jusqu’à la bifurcation régionale de deuxième et troisième niveau ?

Quelles sont les opportunités de croissance qui pourraient émerger dans l’industrie du marché du cannabis dans les années à venir?

Quels sont les principaux défis en termes de valeur (revenu) et de volume (production et consommation) ?

Quels sont les profils des parts de marché et les stratégies des acteurs clés ?

Quelles sont les évaluations objectives de la trajectoire du marché du cannabis?

Quelles sont les stratégies de croissance envisagées par les acteurs pour maintenir leur emprise sur le marché mondial du cannabis?

Quelles sont les informations de recherche approfondies sur les principaux moteurs et les tendances actuelles au sein de l’industrie ?

