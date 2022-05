Taille du marché du cannabis médical, part, industrie par profil des principales entreprises mondiales et régions clés 2029

L’important marché du cannabis médicalLe rapport présente la liste des principaux concurrents et donne un aperçu de l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs affectant le marché. Le rapport sur le marché du cannabis médical a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. L’examen des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les défis futurs probables auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Les informations et données collectées sont testées et vérifiées par des experts du marché avant d’être transmises à l’utilisateur final. Le rapport complet sur le cannabis médical a été préparé avec l’expérience d’une équipe habile et inventive. Cela aide à atteindre un sens extrême de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents.



Analyse et aperçu du marché

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,03% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 160,42 millions USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché du cannabis médical fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires dans le monde accélère la croissance du marché du cannabis médical.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur le cannabis médical :

Tilray

Elixinol Global Limited

Marijuana médicale, Inc.

Extraits

Projet Peace Naturals Inc.

BOL Pharma

PharmaChanvre

Kiehl’s (filiale de L’OREAL)

Santé du chanvre du Vermont

….

Ce rapport complet sur le marché du cannabis médical aide à déterminer les lacunes et les problèmes rencontrés par les entreprises dominantes ou nouvelles. Il fournit également des informations sur l’impact potentiel du COVID-19 existant sur le scénario de marché. Le marché du cannabis médical est divisé par type et par application. Pour la période 2022-2028, la croissance entre les segments fournit des calculs et des prévisions précis des ventes par type et application en termes de volume et de valeur. Cette analyse peut vous aider à développer votre entreprise en ciblant des marchés de niche qualifiés.

Segmentation du marché du cannabis médical :

Par produit (huile, cannabis médical séché, capsules de cannabis médical, stylo vape, fleur entière, crèmes et hydratant, fleur moulue, patch, masque et sérum, nettoyant, autres), source (naturelle, synthétique)

Par Espèce (Sativa, Hybride, Cannabis Indica), Dérivés (Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-Tétrahydrocannabinol, Cannabigerol (CBG), Cannabinol, Autres)

Par voie d’administration (solutions orales et gélules, tabac, topiques, vaporisateurs, autres)

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Cannabis médical fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Étendue du marché du cannabis médical et taille du marché

Le marché du cannabis médical est segmenté en fonction du type de produit, des chirurgies et des procédures spécifiques à une maladie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché du cannabis médical est segmenté en dispositifs chirurgicaux urologiques, trocarts et endoscopes.

Sur la base de chirurgies spécifiques à des maladies, le marché du cannabis médical est segmenté en prolapsus des organes pelviens, incontinence urinaire et autres. Les dispositifs chirurgicaux urologiques sont en outre sous-segmentés en stents urétraux, dispositifs d’écharpe et de suspension, dispositifs d’ablation de l’endomètre et dispositifs de chirurgie gynécologique. Les trocarts sont en outre sous-segmentés en systèmes de curetage et systèmes d’occlusion tubaire. Les endoscopes sont en outre sous-segmentés en cytoscopes, laparoscopes, falloposcopes et systèmes de gestion des fluides.

Sur la base de la procédure, le marché du cannabis médical est segmenté en procédure de dilatation et de curetage, thérapie par ballonnet utérin, procédure d’hystéroscopie, procédure de ligature des trompes et procédure de myomectomie.

Réponses aux questions clés dans ce rapport sur le marché du cannabis médical

Combien de revenus le marché du cannabis médical générera-t-il à la fin de la période de prévision? Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ? Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché du cannabis médical? Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global du cannabis médical? Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché du cannabis médical? Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Cannabis médical pour étendre leur présence géographique ? Quelles sont les principales avancées du marché Cannabis Médical ? Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché du cannabis médical ?

Merci de votre intérêt pour la publication sur le marché du cannabis médical ; vous pouvez également obtenir un chapitre individuel ou un rapport régional ou national sur les États-Unis, le CCG, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’APAC ou le LATAM.

