Taille du marché du cannabis médical: analyse des revenus et des tendances par régions, part de l’industrie, recherche complète sur la croissance

DBMR a ajouté un nouveau rapport de recherche intitulé Taille, part, croissance, tendances et prévisions du marché du cannabis médical 2021 à 2027 tourne autour de la dynamique du marché, de la croissance régionale, de la concurrence et d’autres aspects importants du marché mondial. Le rapport est une présentation brillante des données constitutives associées au marché mondial du cannabis médical. Le rapport couvre les créateurs critiques du marché avec des informations prééminentes, telles que les données de contact et de salaire, le coût, la division, les éléments moteurs, les profils des organisations importantes, l’estime, les restrictions, les ouvertures, les difficultés et les obstacles. La recherche fournit des chiffres et des statistiques de marché précis, notamment le TCAC, les revenus, le volume, la consommation, la production, les parts de marché, le prix et la marge brute. Dans l’ensemble, la faisabilité d’une nouvelle analyse de projet a été examinée dans le rapport.

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 67 354,01 millions USD. d’ici 2028. L’utilisation médicale accrue et la légalisation du cannabis agissent comme un moteur pour le marché du cannabis médical.

Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur du marché du cannabis médical au niveau mondial, au niveau régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché du cannabis médical en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir. Au niveau régional, ce rapport se concentre sur plusieurs régions clés : Amérique du Nord, Europe, Japon, Chine, Asie du Sud-Est, Inde, etc. Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2015 à 2027. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.

Le marché du cannabis médical est en croissance en raison de l’utilisation accrue des graines de cannabis dans les produits cosmétiques. Cependant, la structure réglementaire complexe de l’utilisation du cannabis agit comme un frein à sa croissance sur le marché.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du cannabis médical en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est MediPharm Labs Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 17,56 % dans la région nord-américaine.

Marché mondial du cannabis médical : analyse concurrentielle

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, le prix mondial des fabricants et les ventes des fabricants au cours de la période de prévision de 2010 à 2021. Le rapport sur le marché du cannabis médical se concentre sur le prix, les ventes, les revenus et la croissance. taux de chaque type, ainsi que les types et le prix de chaque type des principaux fabricants, en interrogeant les principaux fabricants.

Les segments et sous-sections du marché du cannabis médical sont présentés ci-dessous :

Par espèce (Cannabis Indica, Sativa, Hybride)

Par Dérivés (Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC), Autres)

Par application (industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, autres)

Par voie d’administration (solutions orales et gélules, tabac, vaporisateurs, topiques, autres)

Les principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial du cannabis médical sont:

Société de croissance de la canopée

GW Pharmaceuticals plc

Aurore Cannabis

Aphria Médical Cannabis

MedReleaf Corp.

CanniMed Ltée

Cannabis unis

Le projet Peace Naturals Inc.

Marijuana médicale, Inc.

BOL Pharma

Laboratoires Cresco

…..

La portée de ce rapport :

Le rapport fournit des statistiques importantes sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché. Le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie du cannabis médical avec des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Une analyse des matières premières en amont, des équipements et des consommateurs en aval est également réalisée. Les tendances de développement de l’industrie du cannabis médical et les canaux de commercialisation sont analysés.

Le rapport sur le marché du cannabis médical fournit une brève analyse des concurrents existants qui peuvent avoir un impact sur les perspectives du secteur au cours de la période de prévision. En outre, le rapport propose également une évaluation approfondie du marché du cannabis médical en mettant en évidence des données sur plusieurs aspects pouvant inclure les principales tendances du marché, les opportunités, les moteurs du marché ainsi que les menaces. Le rapport de recherche sur le marché du cannabis médical présente une analyse approfondie de la taille, de la croissance, de la part, des segments, des fabricants et des technologies du marché du cannabis médical, des tendances clés, des moteurs du marché, des défis, de la normalisation, des modèles de déploiement, des opportunités, de la future feuille de route et des prévisions 2027 .

Portée du marché mondial du cannabis médical et taille du marché

Basé sur les espèces, le marché du cannabis médical est segmenté en cannabis indica, sativa et hybride.

Le segment des dérivés du marché du cannabis médical est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) et autres.

Le segment des applications du marché du cannabis médical est divisé en industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du cannabis médical est divisé en solutions orales et capsules, cigarettes, vaporisateurs, topiques et autres.

Le marché du cannabis médical propose une recherche détaillée et une analyse des principaux aspects du marché du cannabis médical. Les lecteurs pourront acquérir une compréhension plus approfondie du paysage concurrentiel et de ses scénarios futurs, de sa dynamique cruciale et des principaux segments du marché mondial du cannabis médical. Il fournit des analyses et des informations par catégories telles que les segments de marché, les régions, le type de produit et les canaux de distribution. Les matières premières et l’instrumentation en amont et l’analyse de la demande en aval sont également dispensées. Les tendances de développement du marché mondial du cannabis médical et les canaux de commercialisation sont analysés.

Marché mondial du cannabis médical : analyse régionale

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2027. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.

Régions couvertes dans le rapport sur le marché du cannabis médical:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

Objectifs de l’étude du rapport sur le marché du cannabis médical:

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que les prévisions de divers segments et sous-segments du marché mondial Cannabis médical

Fournir des informations sur les facteurs influençant et affectant la croissance du marché du cannabis médical

Fournir des revenus historiques, actuels et prévisionnels des segments de marché en fonction du matériau, du type, de la conception et de l’utilisateur final

Fournir des facteurs économiques, des tendances technologiques et des tendances du marché qui influencent le marché mondial du cannabis médical

Fournir des revenus historiques, actuels et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en ce qui concerne les marchés régionaux et les pays clés

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs parts de marché, leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché

Principales raisons d’acheter :

Acquérir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les problèmes majeurs et les solutions pour atténuer le risque de développement.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes sur le marché du cannabis médical et son impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives.

Comprendre les perspectives et les perspectives du marché.

Quelques extraits de la table des matières

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.