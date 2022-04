Taille du marché du cannabis médical 2022, tendances mondiales, demande de l’industrie, part, tendance, nouvelles de l’industrie et Tilray, Elixinol Global Limited, Marijuana médicale, Extractas

Selon les recherches menées par DBMR, le rapport intitulé Global Medical Cannabis Market Size, Share, Growth, Industry Trends and Forecast to 2028 présente une estimation de la taille passée, actuelle et projetée du marché. Le rapport contient une analyse actuelle et future du marché en évaluant les principales applications, avantages, tendances et défis. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la croissance et de la part du marché mondial du cannabis médical ainsi qu’une analyse approfondie des segments du marché et de divers acteurs de premier plan sur le marché avec un scénario concurrentiel. Le rapport couvre les perspectives industrielles, les méthodes actuelles, les revenus et les dernières tendances du marché de 2021 à 2028.

Le marché du cannabis médical devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 67 354,01 millions USD. d’ici 2029. L’augmentation de l’usage médical et de la légalisation du cannabis agit comme un moteur pour le marché du cannabis médical.

Scénario de marché du cannabis médical

Le marché du cannabis médical est en croissance en raison de l’utilisation accrue des graines de cannabis dans les produits cosmétiques. Cependant, la structure réglementaire complexe de l’utilisation du cannabis agit comme un frein à sa croissance sur le marché.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du cannabis médical en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est MediPharm Labs Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 17,56 % dans la région nord-américaine.

Le rapport de recherche sur le marché mondial du cannabis médical fournit également les dernières données de fabrication et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial du cannabis médical fournit des statistiques démographiques exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Les segments et sous-sections du marché du cannabis médical sont présentés ci-dessous :

Par produit (huile, cannabis médical séché, capsules de cannabis médical, stylo vape, fleur entière, crèmes et hydratant, fleur moulue, patch, masque et sérum, nettoyant, autres)

Par source (naturelle, synthétique), espèce (sativa, hybride, cannabis indica)

Par Dérivés (Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-Tétrahydrocannabinol, Cannabigérol (CBG), Cannabinol, Autres)

Par application (gestion de la douleur, anxiété, spasmes musculaires, nausées, perte d’appétit, cancer, arthrite, maladie d’Alzheimer, épilepsie, dépression et troubles du sommeil, sclérose en plaques, autisme, problèmes de santé mentale, amélioration de l’humeur, autres)

Par voie d’administration (solutions orales et gélules, tabac, topiques, vaporisateurs, autres)

Par utilisateur final (établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation, industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, autres)

Par canal de distribution (B2C, B2B)

LES SOCIÉTÉS MENTIONNÉES COMPRENNENT (nous pouvons également ajouter les autres sociétés comme vous le souhaitez.):

Tilray

Elixinol Global Limited

Marijuana médicale, Inc.

extrait

Projet Peace Naturals Inc.

BOL Pharma

PharmaHemp, Kiehl’s (filiale de L’OREAL)

Santé du chanvre du Vermont

Découvrez Santé LLC

ENDOCA

Racines du Pacifique

SOCIÉTÉ DE CROISSANCE CANOPY

Aurore Cannabis

GW Pharmaceuticals plc.

Harmonie

Rapports purs

……

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du marché mondial du cannabis médical, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Les tendances de développement du marché mondial du cannabis médical et les canaux de commercialisation sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et les conclusions générales de la recherche sont proposées. Avec des tableaux et des figures aidant à analyser le marché mondial mondial de Cannabis médical, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Étendue du marché mondial du cannabis médical

Le marché mondial du cannabis médical est segmenté sur la base des pays entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique .

Sur la base du produit, le marché est segmenté en huile, capsules de cannabis médical, patch, fleur entière, fleur moulue, stylo vape, cannabis médical séché, crèmes et hydratant, masque et sérum, nettoyant et autres.

Sur la base de la source, le marché est segmenté en synthétique et naturel. Sur la base des espèces, le marché est segmenté en cannabis indica, sativa et hybride.

Sur la base des dérivés, le marché est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC)/delta-8-tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol (CBG) et autres.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en maladie d’Alzheimer, perte d’appétit, cancer, épilepsie, autisme, problèmes de santé mentale, sclérose en plaques, gestion de la douleur, nausées, spasmes musculaires, arthrite, humeur élevée, dépression et troubles du sommeil, anxiété et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en solutions orales et capsules, fumeurs, vaporisateurs, topiques et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en industrie pharmaceutique, centres de recherche et développement, établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en B2B et B2C

Les pays couverts par le rapport sur le marché du cannabis médical sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie du cannabis médical

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Chapitre 4 : Marché du cannabis médical, par région

Chapitre 5 : Profil de l’entreprise

Aperçu de l’entreprise

Données financières

Paysage de produit

Perspectives stratégiques

Analyse SWOT

