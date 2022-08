Taille du marché du cannabis en Asie-Pacifique, part, aperçu régional, demandes, défis, tendances et prévisions de valeur

Marché du cannabis en Asie-Pacifique, par type de produit (fleurs, concentrés, autres types de produits), composé (à dominante tétrahydrocannabinol (THC), à dominante cannabidiol (CBD), THC et CBD équilibrés), variété de culture (Cannabis Indica, Cannabis Sativa, Autres), application (médicale, récréative), canal de distribution (physique, numérique, autres), pays (Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Nouvelle-Zélande, Vietnam et reste de l’Asie-Pacifique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028 » Base de données de 350 pages de l’étude de marché Data Bridge , intitulée Marché du cannabis Asie-Pacifique avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et faciles à comprendre l’analyse détaillée.

Analyse et perspectives du marché : marché du cannabis en Asie-Pacifique

Le marché du cannabis devrait connaître une croissance du marché à un taux de 29,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du cannabis fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’expansion du secteur des aliments fonctionnels accélère la croissance du marché du cannabis.

Le cannabis est considéré comme une plante haute avec une tige droite et raide qui est largement utilisée comme drogue et est légalisée pour son usage médical. Le cannabis médical fait référence aux médicaments psychotropes dérivés de plantes utilisés pour traiter diverses affections médicales. Le produit provient de plantes de cannabis sativa et hybrides, de cannabis indica, et les ingrédients actifs comprennent le tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). Les produits sont fabriqués sous forme d’huiles et de capsules, entre autres.

L’augmentation de la conscience de la santé dans la région agit comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché du cannabis. L’augmentation de la demande d’huile de cannabis parmi les pays où la marijuana médicale est légalisée et l’augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques, telles que la maladie de Parkinson , la maladie d’Alzheimer et le cancer, entre autres troubles neurologiques accélérer la croissance du marché. La montée en flèche des applications médicales du cannabis et la recherche active dans le développement génétique et la modification de la plante influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation du revenu disponible, la sensibilisation accrue aux avantages du produit, l’augmentation de l’acceptation sociale de la marijuana, le changement de mode de vie, l’urbanisation rapide et l’augmentation de la légalisation du cannabis affectent positivement le marché du cannabis. En outre, le développement de produits par la recherche et de nouvelles solutions de livraison de produits offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Obtenez l’exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-cannabis-market&SR

Le marché du cannabis est segmenté en fonction du type de produit, du composé, de la variété de culture, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché du cannabis est segmenté en fleurs, concentrés et autres types de produits. D’autres types de produits sont ensuite segmentés en gélules, topiques, comestibles et boissons.

Sur la base du composé, le marché du cannabis est segmenté en THC et CBD à dominante tétrahydrocannabinol (THC), à dominante cannabidiol (CBD) et THC et CBD équilibrés.

Sur la base de la variété des cultures, le marché du cannabis est segmenté en cannabis indica, cannabis sativa et autres.

Sur la base de l’application, le marché du cannabis est segmenté en médical et récréatif .

Sur la base du canal de distribution, le marché du cannabis est segmenté en physique, numérique et autres.

Le rapport d’analyse de premier ordre du marché du cannabis en Asie-Pacifique classe le marché par entreprises, région géographique, type, composant, application et industrie d’utilisation finale. Ce rapport de marché est susceptible de montrer une croissance considérable du marché en pourcentage au cours de la période de prévision 2022-2029. En tenant compte de l’année de base et de l’année historique spécifiques, des calculs dans le rapport de l’industrie sont effectués qui interprètent les performances du marché au cours des années de prévision en informant sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport de classe mondiale sur le marché du cannabis en Asie-Pacifique est une estimation analytique des principaux défis en termes de ventes, d’exportation/importation ou de revenus auxquels une organisation pourrait être confrontée dans les années à venir.

Un rapport de grande envergure sur le marché du cannabis en Asie-Pacifique a été principalement conçu en gardant à l’esprit les exigences des clients, ce qui les aidera finalement à augmenter leur retour sur investissement (ROI). De plus, ce rapport de recherche commerciale prend en considération plusieurs secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Les données, informations, statistiques, faits et chiffres couverts dans le rapport persuasif sur le marché du cannabis en Asie-Pacifique aident l’industrie du marché du cannabis en Asie-Pacifique à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Ce que ce rapport fournit :

Analyse complète de la demande de produits sur les marchés mondiaux et régionaux

Rédiger des informations sur les principales tendances du marché, les moteurs, les obstacles et autres défis connexes

Une revue détaillée de nombreux vendeurs présents sur le marché

Monde concurrentiel composé de lancements, de fusions, d’acquisitions, de partenariats et de projets communs avec de nouveaux produits

Couverture complète de tous les segments de produits et de marchés pour l’évaluation des modèles, l’innovation sur le marché mondial et la prévision de la taille du marché.

Examen complet des entreprises qui opèrent pour les produits sur le marché mondial. Le profil de l’entreprise comprend l’analyse du portefeuille de produits, l’analyse des ventes, l’analyse des cinq forces de Porter et les derniers développements du secteur.

Growth Matrix propose une analyse des segments de marque et de la géographie qui sera axée sur l’investissement, la consolidation et la croissance et/ou la diversification des acteurs du marché

Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-cannabis-market?SR

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique

Soutien à la recherche, à la présentation et au plan d’affaires

Montrer les opportunités des marchés émergents sur lesquelles se concentrer

Amélioration des connaissances de l’industrie

Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché.

Élaborez une stratégie de croissance éclairée.

Construire une vision technique

Description des tendances à exploiter

Renforcer l’analyse des concurrents

En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer.

En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-cannabis-market&SR

Rapports les plus populaires

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-waste-management-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-drinking-chocolate-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-natural-vitamins-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-functional-food-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-faucets-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-guacamole-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plant-based-ice-cream-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-e-commerce-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aquaponics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-specialty-paper-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«