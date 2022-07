Taille du marché du bois recyclé, part des revenus, principaux acteurs, analyse de la croissance et prévisions, 2017-2027

Le marché mondial du bois récupéré devrait atteindre 17,79 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande croissante de meubles en bois recyclé en raison des faibles coûts et des avantages environnementaux stimulera le marché mondial au cours de la période de prévision. Divers mandats gouvernementaux et l’augmentation du coût des sites d’enfouissement pour réduire les déchets ont encouragé la récupération des déchets de bois. L’industrie a connu un changement notable de la récupération du bois récupéré avec peu ou pas de défauts à la récupération d’applications de plus grande valeur, y compris les portes, les panneaux muraux et les clôtures, pour augmenter le pourcentage de la valeur de récupération.

Le bois récupéré est de meilleure qualité que le bois récolté de manière durable et vierge, mais est disponible à un prix plus élevé que ses homologues. Par ailleurs, l’industrie connaît un écart important entre l’offre et la demande, ce qui se traduit par une forte consommation de substituts, limitant ainsi la croissance de l’industrie. Il existe un grand nombre d’entreprises régionales opérant sur le marché mondial. L’entrée sur le marché est peu capitalistique, ce qui devrait intensifier la concurrence des entreprises émergentes. En outre, l’augmentation des marges bénéficiaires associée à la demande croissante pour le produit devrait également attirer de nouvelles entreprises dans l’industrie.

L’impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un léger impact à la baisse sur le marché mondial du bois recyclé en 2020, la raison étant l’arrêt des utilisations finales commerciales et industrielles, qui sont responsables de la demande importante. Après la pandémie, cependant, les tendances discutées dans l’étude du marché mondial du bois recyclé restent valables.

De plus, les arrêts de production et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une baisse de la demande des utilisateurs finaux résidentiels, ce qui aura des répercussions à court terme sur la vente du marché. Cela aura un effet durable sur le marché. Alors que les experts du secteur s’attendent à ce que les choses reviennent à leur état antérieur avant la fin de 2020, le choc négatif de la demande causé par la pandémie devrait durer.

Les principaux participants sont Carpentier Hardwood Solutions NV, Recycling the Past, LLC, Vintage Timberworks, Inc., Longleaf Lumber, Inc., Atlantic Reclaimed Lumber, LLC, Imondi Flooring, Jarmak Corporation, Elmwood Reclaimed Timber, GR Plume Company et Olde Wood Ltd., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que les

revêtements de sol ont dominé le marché en 2019 et représentaient 30,7 % du volume total en raison de la demande de produits esthétiques et durables dans les secteurs résidentiel et commercial.

Le secteur commercial devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la préférence pour l’apparence rustique et les conceptions uniques pour des applications telles que les revêtements de sol, les revêtements muraux, les dessus de table et les luminaires.

L’industrie est concentrée en Amérique du Nord et devrait atteindre des ventes de 5,34 milliards USD d’ici 2027 en raison d’une tendance à la hausse pour les matériaux de construction écologiques et de l’évolution positive du code du bâtiment écologique.

La demande croissante de produits pour des applications structurelles, y compris le bois lamellé-croisé (CLT) et le bois lamellé-collé (glulam) en Europe, devrait alimenter la croissance régionale.

Le marché mondial du bois de récupération présente une intégration accrue des entreprises le long de la chaîne de valeur combinée avec des entrepreneurs de déconstruction, souvent intégrés dans la distribution vers l’avant. En revanche, les fabricants de produits présentent généralement une intégration en amont de la transformation.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial du bois récupéré sur la base de l’application, de la source, de l’utilisation finale et Région :

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Poutres et planches

Revêtements

et bardages

Meubles

Autres

Source Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Récupération

post-industrielle

post-consommation

Eau récupérée

verger récupéré

Sol forestier récupéré Salvage Reclaimed

End-Use Outlook (Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Commercial

Résidentiel

Industriel

Régions clés évaluées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

The Reclaimed Lumber rapport est formulé à travers une vaste primaire et se recherche condimentaire et validée par des experts et des professionnels de l’industrie. Les données ont été accumulées à travers des sources authentiques, y compris des entretiens, des documents, des bases de données et d’autres sources pour offrir des informations précises sur l’industrie afin d’offrir des données utiles aux lecteurs et aux entreprises.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché du bois recyclé:

Évaluation détaillée et compréhension exhaustive du marché Bois recyclé

Des informations importantes sur les processus de fabrication, les principaux obstacles et les risques

Estimation des prévisions sur 8 ans pour offrir des informations sur la taille du marché et la part de marché aux niveaux mondial et régional

Évaluation des principaux moteurs, contraintes, opportunités de croissance, menaces, limites, obstacles et autres éléments clés

Identification des perspectives de croissance et du potentiel de l’industrie du bois de récupération

Analyse complète des principaux acteurs du marché et de leurs stratégies

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou pour toute question concernant le rapport ou sa personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez un rapport bien adapté à vos besoins.

