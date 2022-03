taille du marché du bicarbonate de potassium devrait atteindre 161,9 millions d’ici 2028: rapports et données

Le marché mondial du bicarbonate de potassium devrait atteindre 161,9 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le bicarbonate de potassium est une substance inodore, incolore, incombustible, légèrement basique et salée. Il est également connu sous le nom d’hydrogénocarbonate de potassium ou de carbonate acide de potassium.

Le bicarbonate de potassium est une source pratique de dioxyde de carbone dans les applications de boulangerie. De plus, c’est une source pratique de potassium et agit comme un inhibiteur de corrosion. Le bicarbonate de potassium est un électrolyte crucial pour plusieurs fonctions de l’organisme. La plupart des gens le reçoivent en mangeant une alimentation variée comprenant des aliments contenant du potassium. Cependant, certaines conditions médicales entraînent une baisse des niveaux de potassium. Le supplément de bicarbonate de potassium est souscrit par les médecins dans ces cas.

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché sur le marché mondial du bicarbonate de potassium. La Chine est le principal producteur du produit marchand. La région a le taux de croissance le plus rapide en raison de la croissance rapide du secteur de la santé, de l’augmentation des applications industrielles et de soins personnels et de la croissance des activités agricoles dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine. Le secteur de la santé est celui qui utilise le plus le bicarbonate de potassium, principalement en raison des initiatives gouvernementales visant à moderniser le secteur de la santé dans les pays en développement.

Les principaux participants sont CellMark USA, LLC, Church & Dwight Co. Inc., Kudos Blends Limited, Wentong Potassium Salt Group Co. Ltd., GFS Chemicals Inc. , Noah Technologies, KRONOX Lab Sciences Pvt. Ltd., BASF SE, Clariant AG et Evonik, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le bicarbonate de potassium est également utilisé comme poudre sèche dans les extincteurs. Il est également utilisé dans plusieurs applications agricoles, telles que la réduction de l’activité du sol et la correction du pH du sol. Le bicarbonate de potassium est utilisé comme engrais agricole, et peut être utilisé comme fongicide dans l’agriculture biologique et peut également remplacer potentiellement le soufre et le cuivre. C’est aussi un catalyseur efficace.

Les produits de qualité pharmaceutique sont fabriqués pour obtenir la forme la plus pure du nutriment et assurent également une absorption maximale. Aucun produit n’est pur à 100% en raison de l’ajout de diverses substances. Les produits de qualité pharmaceutique dépassent généralement 99 % de pureté et ne contiennent aucun liant, excipient, charge, colorant ou substance inconnue. Moins de 3% des produits sur le marché sont de qualité pharmaceutique.

Les suppléments de bicarbonate de potassium et de citrate de potassium aident à dissoudre certains types de calculs rénaux. Certaines études indiquent également qu’un régime alimentaire fournit suffisamment de potassium pour aider à réduire le risque d’accident vasculaire cérébral.

Le bicarbonate de potassium est lié à la perspective de certains effets néfastes sur la santé. Il augmente le niveau de potassium et peut être nocif s’il est pris avec d’autres produits contenant du potassium. L’hyperkaliémie est un problème de santé qui peut entraîner des effets secondaires graves.

Le bicarbonate de potassium est applicable pour une utilisation dans l’agriculture biologique aux États-Unis, ainsi que par les normes IFOAM. C’est un nutriment microbien et végétal essentiel qui a un cycle naturel dans le sol d’absorption et d’utilisation par les microbes et les plantes.

de l'application, du canal de distribution et de la région :

typePerspectives (revenus, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Qualité alimentaire Qualité

pharmaceutique Applications de qualité

industrielle

Perspectives (revenus, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Aliments et boissons

Agriculture

Inhibiteur de corrosion

Soins de santé

industriel

Extincteur

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

vente directe

Distributeur

