taille du marché du béton polymère 2016-2026, revenus des acteurs clés, SWOT, PEST et Porter Analyse des

Le marché mondial du béton polymère devrait atteindre 757,7 millions USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Une augmentation significative de la demande de bétons polymères a été observée dans la période récente. Le principal facteur contribuant à l’augmentation de la demande et à la croissance du marché des bétons polymères est l’amélioration des performances et des propriétés mécaniques de ce type de bétons. L’intégration de facteurs tels que la hausse des investissements dans la construction publique, la sensibilisation accrue aux hautes performances du béton polymère et les acteurs établis en amont contribuent également à la croissance du marché. L’évolution de la demande dans l’industrie de la construction a un impact significatif sur la croissance du marché. Cela est dû à l’évolution des préférences dans le secteur de la construction, à sa croissance continue et à sa résistance chimique, grâce auxquelles les matériaux de construction connaissent une forte demande dans ce secteur. Cette demande accrue de matériaux de construction résistants aux produits chimiques propulse la croissance du marché, car les bétons polymères sont connus pour leur haute résistance aux attaques chimiques.

L’augmentation des investissements publics dans les projets d’infrastructure est un autre facteur essentiel pour stimuler la croissance du marché. Par exemple, d’ici 2025, l’Indonésie devrait dépenser 165 milliards de dollars pour des projets d’infrastructure. Des investissements aussi élevés dans des projets d’infrastructure dans différents pays joueraient un rôle essentiel dans la croissance du marché du béton polymère.

Dans le contexte de la région, l’Amérique du Nord occupe une position de marché importante sur le marché du béton polymère. L’expansion des projets d’infrastructure, commerciaux et industriels ainsi que l’accent mis sur les avancées technologiques et les activités de R&D stimulent la croissance du marché dans cette région.

Les principaux participants sont Fosroc, BASF, Wacker Chemie, Bouygues Construction, MAPEI, Sika, ACO Group, Forte Composites Inc, ErgonArmor et Sauereisen, Inc.

Autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché du béton polymère détenait une part de marché de 456,4 millions USD en 2018. Le marché devrait croître à un taux de 6,9% au cours de la période de prévision.

En ce qui concerne le type, le segment Epoxy a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 146,1 millions USD en 2018 avec le TCAC le plus élevé de 7,7 % au cours de la période de prévision. Les caractéristiques de ce type de béton polymère, une haute résistivité aux produits chimiques, une résistance au fluage et une excellente adhérence sont des facteurs essentiels pour sa forte demande dans le secteur de la construction qui contribue aux revenus générés par ce segment.

Dans le contexte de la classe, le marché a été segmenté en béton de résine polymère (PC), béton imprégné de polymère (PIC) et béton modifié par polymère (PMC). Le segment PMC a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 241,9 millions USD en 2018 avec un taux de croissance de 6,3 % au cours de la période de prévision. Le fait que cette classe de béton polymère soit requise en quantité limitée lorsqu’elle est utilisée à des fins de construction et que sa technologie de traitement soit similaire au ciment conventionnel entraîne sa forte demande et les revenus associés générés par celle-ci.

En ce qui concerne l’agent de liaison, le marché a été divisé en agents naturels et agents synthétiques. Le segment des agents naturels devrait connaître un taux de croissance plus élevé de 2,6 % au cours de la période de prévision, qui occupait 19,0 % du marché en 2018. Le taux de croissance de ce segment est attribué à la sensibilisation accrue au béton respectueux de l’environnement et à la haute investissements dans la construction de bâtiments écologiques qui ont augmenté la demande pour ce type de liant.

Dans le contexte des matières premières, le marché a été segmenté en silice, résine thermodurcissable, pierre calcaire et quartz. Parmi ces segments, le segment Thermoset Resin occupait la plus grande part de marché de 65,0% en 2018 avec un TCAC de 7,3% au cours de la période de prévision. L’application extensive de la résine thermodurcissable dans la fabrication du béton polymère et son applicabilité en tant que composant principal contribuent à la part de marché de ce segment.

Dans le contexte des utilisateurs finaux, le segment Infrastructures détenait la plus grande part de marché de 70,0 % en 2018 avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements gouvernementaux dans les projets d’infrastructure se traduit par un déploiement élevé du béton polymère dans ce segment, contribuant à sa part de marché.

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord détient la deuxième plus grande part de marché de 25,0% en 2018, elle a le deuxième TCAC le plus élevé de 7,3% au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’expansion des projets d’infrastructure, commerciaux et industriels ainsi que l’accent mis sur les progrès technologiques et les activités de R&D stimulent la croissance du marché dans cette région.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial du béton polymère en fonction du type, de la classe, du liant, des matières premières, de la fin utilisateur, application et région :

type Perspectives (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2016-2026)

Epoxy

Polyester

Vinyl

Acrylate

Furane

Latex

Autres

Type de classe Perspectives (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2016-2026)

Polymère Béton de résine (PC)

Béton modifié aux polymères (PMC)

Béton imprégné de polymères (PIC)

Type de liant Perspectives (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2016-2026)

Agents synthétiques Agents

naturels

Type de matières premières Perspectives (volume, kilotonnes ; Chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Résine thermodurcissable

Pierre à chaux

Silice

Quartz

Type d’utilisateur final Perspectives (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Structures résidentielles

Infrastructures

non résidentielles

Type d’application Perspectives (volume, kilotonnes ; Chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Déchets Conteneurs

Confinements

Blocs de plancher

Bases de pompes

Trench Drains

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

du Moyen-Orient et de l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Analyse régionale

Le rapport offre un aperçu clair de la bifurcation régionale du marché en ce qui concerne les régions où le marché a déjà établi sa proéminence. En outre, il analyse les régions clés pour le ratio de production et de consommation, l’analyse des importations/exportations, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances et les demandes régionales et la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région. Les segments d’analyse régionale proposent également une analyse par pays pour offrir une vue panoramique du marché.

Le rapport sur le marché du béton polymère propose:

Des informations approfondies sur le paysage du marché du béton polymère

Détails clés sur la segmentation régionale du marché Béton Polymère

Analyse des tendances cruciales du marché en ce qui concerne les tendances actuelles et émergentes

Analyse d’impact complète de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie Béton Polymère

Aperçu complet des principaux fabricants et des principaux acteurs de l’industrie

Étude approfondie de la segmentation du marché et des développements récents

