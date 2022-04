Taille du marché du béton cellulaire autoclavé (AAC), tendances des produits, entreprises clés, analyse de la part des revenus, 2018-2028

cellulaire autoclavé (AAC) Tailleà la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché, tirée par les ventes robustes de béton cellulaire autoclavé (AAC), peut être attribuée à la demande croissante de matériaux de construction et de construction légers. L’utilisation de béton cellulaire autoclavé réduit le poids mort du bâtiment, réduisant ainsi les coûts de structure de l’acier et du ciment jusqu’à 27 % et 20 % respectivement. De plus, un poids plus léger permet la construction de structures plus hautes. Les blocs de béton cellulaire autoclavés sont environ trois à quatre fois plus légers que les briques rouges traditionnelles, permettant ainsi un transport plus facile et plus économique.

Le rapport sur le marché du béton cellulaire autoclavé (AAC) présente des informations complètes couvrant des données pertinentes pour les entreprises et les investisseurs pour la période 2020-2027. Le rapport étudie les données historiques du marché du béton cellulaire autoclavé (AAC) et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et d’autres aspects essentiels. Le rapport propose une estimation prévisionnelle précise de l’industrie du béton cellulaire autoclavé (AAC) sur la base des récentes avancées technologiques et de la recherche. Il offre également des données précieuses pour aider les investisseurs à formuler des plans d’investissement commerciaux stratégiques et à capitaliser sur les perspectives de croissance émergentes sur le marché du béton cellulaire autoclavé (AAC).

Les principaux concurrents du marché du béton cellulaire autoclavé (AAC) présentés dans le rapport incluent:

Aercon AAC, UAL Industries Ltd., Mannok, H +H International A/S, JK Lakshmi Cement Ltd., Xella Group, Biltech Building Elements Ltd., CSR Ltd., Eastland Building Materials Co. Ltd. et Buildmate Projects Pvt. Ltd.

Quelques faits saillants du rapport

En mai 2019, Xella Group a signé un accord avec Cementeria Costantinopoli pour fusionner leurs activités de béton cellulaire autoclavé en Italie. Conformément à l’accord, Doc Airconcrete d’Atella sera fusionné avec Xella Italia.

Les panneaux de toit produits à partir d’unités AAC renforcées sont utilisés pour construire des structures de toit soutenues par des murs en maçonnerie, ainsi que des supports en béton, en acier ou en bois. Les panneaux de toit sont conçus sur la base de l’exigence d’une charge de portée et d’un poids plus léger jouant un rôle central dans la réduction des coûts et la sécurité, ainsi que le besoin d’investissements supplémentaires dans les structures et les supports porteurs.

Les bâtiments non résidentiels tels que les bureaux et les espaces de travail partagés sont construits à un rythme croissant, en particulier dans les pays en développement, en raison de l’émergence d’un certain nombre de startups et d’activités d’expansion par les grandes, moyennes et petites entreprises. En outre, l’augmentation des projets de développement d’infrastructures régionales et internationales devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Le marché du béton cellulaire autoclavé en Asie-Pacifique a enregistré le taux de croissance des revenus le plus rapide en 2020, attribué à la croissance rapide du secteur de la construction dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine. La présence des principaux acteurs du marché dans les pays de la région est également à l’origine d’une croissance régulière et rapide des revenus du marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du béton cellulaire autoclavé en fonction du type de produit, de l’application et de la région :

Product Type Outlook (Volume, Milliers de mètres cubes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Blocs

Panneaux

Poutres et linteaux

Panneaux muraux Panneaux

toit

Autres

Perspectives d’application (volume, milliers de mètres cubes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Résidentiel

Non résidentiel

Analyse régionale du Marché du béton cellulaire autoclavé (AAC) :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine ( Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche sur le C aéré autoclavé Le marché du béton (AAC) est formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies ainsi qu’à une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Béton cellulaire autoclavé (AAC).

Objectifs clés du rapport:

Analyse et estimation de la taille et de la part du marché du béton cellulaire autoclavé (AAC) pour la période projetée de 2020 à

2027 Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une idée claire compréhension du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial du béton cellulaire autoclavé (AAC)

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude du segments prometteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

Le rapport propose en outre une analyse complète de la chaîne de valeur ainsi qu’une analyse des acheteurs en aval et des matières premières en amont. L’étude se concentre sur les tendances mondiales, les cadres réglementaires et les facteurs macro et microéconomiques. Le rapport fournit également une analyse approfondie du segment et des sous-segments qui devraient dominer le marché au cours de la période projetée. Le rapport propose une estimation prévisionnelle du marché en ce qui concerne l’analyse de la segmentation du marché, y compris le type de produit, les industries des utilisateurs finaux, le spectre d’applications et d’autres segments.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

