Taille du marché des voyages d’affaires, état du marché, principaux acteurs clés et prévisions 2029

Les exigences des clients ont été mises à l’honneur lors de la préparation de ce rapport d’étude de marché professionnel et de grande envergure sur les voyages d’affaires . Grâce à ce rapport, de précieuses informations sur le marché peuvent être obtenues grâce à de nouvelles compétences, aux derniers outils et à des programmes innovants qui aident à atteindre les objectifs commerciaux. Le rapport comprend des estimations de l’état récent du marché, des valeurs du TCAC, de la taille et de la part de marché du marché, de la génération de revenus et des changements nécessaires requis dans les futurs produits.Pour acquérir des connaissances sur l’état actuel et futur du marché, les niveaux mondial, local et régional sont pris en compte dans le rapport de haute qualité Business Travel Market qui offre des informations commerciales sur le vaste marché.

En plus d’une analyse concurrentielle approfondie, le rapport fiable sur le marché des voyages d’affaires contient des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section des principaux fabricants. Un bon nombre des principaux concurrents sont pris en compte dans ce rapport pour mieux comprendre l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. En outre, le rapport de marché couvre une étude complète des spécifications du produit, des revenus, des coûts, des prix, de la capacité brute et de la production.Par conséquent, les données du rapport Business Travel Market limitent non seulement les risques d’ambiguïté, mais aident également à prendre les bonnes décisions tout en préservant la réputation de l’entreprise et de ses produits.

Analyse de marché et information sur le marché du voyage d’affaires

Data Bridge Market Research analyse que le marché des voyages d’affaires était évalué à 1,46 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,46 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,73 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Outre les informations sur le marché telles que la valeur marchande , taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets , et les avancées technologiques.

Les voyages d’affaires ou d’entreprise sont le segment du tourisme qui se concentre sur les personnes qui voyagent pour des raisons professionnelles ou de travail et à des fins touristiques connexes. Cette branche comprend également le secteur des réunions, qui désigne les congrès d’affaires, les foires commerciales, les événements, les conférences et les expositions.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUES DU RAPPORT DES DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards d’USD, volumes en unités, prix en USD segments couverts Type (voyages d’affaires gérés, voyages d’affaires non gérés), objectif (marketing, réunions internes, salons professionnels, lancement de produit, autres), dépenses (frais de déplacement, hébergement, repas, autres), groupe d’âge (voyageurs mineurs de 40 ans, voyageurs de plus 40 ans), Voyageur (Voyage en groupe, Voyage en solo), Service (Transport, Restauration et Hébergement, Activité récréative), Industrie (Gouvernement, Entreprise) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Airbnb, Inc. (États-Unis), American Express Company (États-Unis), BCD Group (Pays-Bas), Booking Holdings (États-Unis), CWT Solutions (États-Unis), Corporate Travel Management (Australie), Expedia, Inc. (États-Unis), Farereportal ( États-Unis), Flight Centre Travel Group Limited (anciennement Flight Centre Limited) (États-Unis), Wexas Travel (Royaume-Uni), Hogg Robinson Ltd (Royaume-Uni), Priceline (États-Unis), Egencia LLC (États-Unis), Frosch International Travel (Royaume-Uni), Ovation Travel Group (États-Unis), Travel Leaders Group (États-Unis) opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits.

Utilisation accrue de la technologie robotique

Augmentation de l’initiative gouvernementale et des investissements dans les infrastructures

Étendue du marché et marché des voyages d’affaires

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des voyages d’affaires sont CWT, Flight Center Travel Group Limited, Hogg Robinson Ltd, Booking Holdings, Fareportal, WEXAS TRAVEL, Travel Leaders Group, Airbnb, Inc., American Express Company, Expedia, Inc., BCD Travel parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché mondial des voyages d’affaires

Le marché des voyages d’affaires est segmenté en fonction du type, de l’objectif, des dépenses, du groupe d’âge, du voyageur, du service et de l’industrie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser des segments de croissance plus importants dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

taper

Voyages d’affaires gérés

Voyages d’affaires non gérés

but

Commercialisation

réunions internes

Salons professionnels

lancement de produit

autres

frais

Tarif voyage

Hébergement

À manger

autres

Tranche d’âge

Voyageurs de moins de 40 ans

Voyageurs de plus de 40 ans

Voyageur

Voyage de groupe

Juste voyager

prestations de service

Le transport

Nourriture et hébergement

Activité récréative

Industrie

gouvernement

Entreprise

Pourquoi acheter ce rapport ?

Pour obtenir une analyse détaillée des stratégies commerciales concernant les principaux acteurs clés qui existent déjà sur le marché mondial des voyages d’affaires ainsi que la chaîne de valeur, les matières premières et les variables de l’industrie.

Comprendre toutes les informations relatives au marché des voyages d’affaires en fonction de son marché, de ses segmentations et sous-segmentations.

Le rapport donne une recherche approfondie sur les canaux de distribution et la chaîne de distribution avec les détaillants, les grossistes, les fabricants, les revendeurs, les fournisseurs et les consommateurs.

Le rapport couvre tous les facteurs tels que le TCAC, l’offre et la demande, les modèles macroéconomiques, les modèles d’achat des clients et plusieurs autres avec des données appropriées et authentiques.

De plus, avec l’aide de l’analyse SWOT, de l’analyse PESTLE et de l’évaluation des opportunités, les chercheurs et analystes offrent des informations précises et vérifiées via le rapport.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quelles sont les informations complètes sur les tendances actuelles de l’industrie, les moteurs de croissance, les prévisions de tendance sur la dynamique du marché des voyages d’affaires?

Quel segment de produits accaparera une part de marché des voyages d’affaires avec la dernière analyse de la part de marché, des défis moteurs de croissance et des opportunités d’investissement ?

La dynamique et les tendances du marché de quel segment ont été mentionnées dans les applications et les zones géographiques ?

Quel marché régional s’imposera comme précurseur dans les années à venir ?

Quelle segmentation du marché jusqu’à la bifurcation régionale de deuxième et troisième niveau ?

Quelles sont les opportunités de croissance qui pourraient émerger dans l’industrie du marché des voyages d’affaires dans les années à venir?

Quels sont les principaux défis en termes de valeur (revenu) et de volume (production et consommation) ?

Quels sont les profils des parts de marché et les stratégies des acteurs clés ?

Quelles sont l’évaluation objective de la trajectoire du marché des voyages d’affaires?

Quelles sont les stratégies de croissance envisagées par les acteurs pour maintenir leur emprise sur le marché mondial des voyages d’affaires?

Quelles sont les informations de recherche approfondies sur les principaux moteurs et les tendances actuelles au sein de l’industrie ?

