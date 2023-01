Taille du marché des voitures d’occasion, croissance de 6,90 %, analyse de l’industrie, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2030 || Group1 Automotive, Inc. (États-Unis), AutoNation, Inc. (États-Unis), HELLMAN & FRIEDMAN LLC (États-Unis), PENDRAGON ( Royaume-Uni), CarMax Business Services, LLC (États-Unis), Manheim (États-Unis),

Le rapport de recherche mondial sur le « marché des voitures d’occasion » 2022-2029 met en évidence diverses opportunités de croissance, tendances de développement commercial et défis dans l’industrie. Il donne une analyse complète des principaux segments de l’industrie qui comprend le type, l’application et les régions. En outre, le rapport comprend l’analyse des principaux fabricants avec les revenus de l’industrie, le statut CAGR, les nouveaux plans d’investissement et les développements commerciaux dans tous les pays. Le rapport sur le marché des voitures d’occasion donne également des informations qualitatives et quantitatives sur les facteurs macro et microéconomiques avec une analyse SWOT.

Le rapport sur le marché des voitures d’occasion offre un outil précieux pour évaluer les dernières statistiques du marché et le scénario du marché. Le rapport présente les stratégies et la méthodologie de recherche suivies pour clarifier les aspects de l’industrie. Ce rapport analyse la vue d’ensemble dynamique du marché mondial, les opportunités de croissance, une performance du marché qui conduira à la rentabilité. Dans la suite, il couvre les innovations et les développements. Le rapport aide également à offrir des informations importantes qui aident les experts de l’industrie, les chefs de produit, les PDG et les dirigeants d’entreprise à rédiger leurs politiques sur divers paramètres.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des voitures d’occasion était évalué à 996 906,42 millions USD en 2022 et devrait atteindre la valeur de 1 700 106,13 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Principaux acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les voitures d’occasion :

Group1 Automotive, Inc. (États-Unis)

AutoNation, Inc. (États-Unis)

HELLMAN & FRIEDMAN LLC (États-Unis)

PENDRAGON (Royaume-Uni)

CarMax Business Services, LLC (États-Unis)

Manheim (États-Unis)

LA SOCIÉTÉ HERTZ (ÉTATS-UNIS)

Cox Automotive (États-Unis)

Sun Toyota (États-Unis)

eBay Inc. (États-Unis)

TrueCar, Inc. (États-Unis)

VROOM (États-Unis)

Groupe automobile Asbury (États-Unis)

Lithia Motors, Inc. (États-Unis)

Hendrick Automotive Group (États-Unis)

Développement récent

En décembre 2019, HELLMAN & FRIEDMAN LLC a conclu un contrat pour acquérir la société auprès d’AutoScout24. Avec cette acquisition, l’entreprise vise à apporter des solutions marketing à valeur ajoutée car elle poursuit la digitalisation de ses business models dans l’industrie automobile.

En décembre 2019, Group1 Automotive, Inc. a annoncé son acquisition avec deux concessionnaires Lexus pour accroître sa présence commerciale sur le marché du Nouveau-Mexique. Cela a aidé l’entreprise à se faire une place sur le marché à croissance rapide du Nouveau-Mexique.

Dynamique du marché mondial des voitures d’occasion

Conducteurs

Coût élevé de la nouvelle voiture et problème d’abordabilité

Le secteur automobile a observé une demande accrue pour des caractéristiques avancées des véhicules telles que la direction assistée, la climatisation et les systèmes de freinage antiblocage. Maintenant, le coût des nouvelles voitures plus à la suite de cela. En outre, les problèmes d’abordabilité sur le nouveau marché sont indiqués par l’augmentation des prix en 2019, qui a été entraînée par les principaux segments de voitures particulières. En conséquence, les ventes de voitures d’occasion ont augmenté par rapport aux ventes de voitures neuves dans l’industrie automobile. Cela devrait augmenter la demande de voitures anciennes.

Demande croissante de voitures à hayon polyvalentes

L’Europe a utilisé des voitures à hayon qui devrait se développer à un taux de croissance supérieur à 3,5 % jusqu’en 2028, en raison de la demande croissante de berlines à hayon offrant une flexibilité lors de la conduite dans de petits espaces. Le développement du marché des voitures d’occasion est facilité par la présence importante de grands constructeurs automobiles tels que Audi AG, BMW AG, Mercedes-Benz et Volkswagen, car ces constructeurs proposent un large choix de modèles de voitures à hayon. Les acteurs du marché proposent des voitures à hayon avec une ligne de toit haute et un design compact.

Opportunités

Présence croissante de plusieurs constructeurs automobiles et concessionnaires de véhicules d’occasion

En raison de la simple accessibilité du financement pour les achats de voitures d’occasion, les revenus du marché européen des voitures d’occasion ont dépassé 500 milliards de dollars en 2021 et continueront d’augmenter régulièrement. L’industrie manufacturière est le plus grand investisseur privé en R&D en Europe, l’Europe est le premier constructeur mondial d’automobiles. Pour accroître la compétitivité du secteur automobile régional et conserver son hégémonie technologique à l’échelle mondiale, la Commission européenne promeut la normalisation technologique mondiale et le financement de la R&D. Les concessionnaires de véhicules d’occasion de la région proposent une gamme d’options technologiques pour suivre les performances automobiles, notamment des applications pour smartphone et des points de vente Internet virtuels.

Croissance des technologies en ligne et du commerce électronique

Les développements technologiques dans le secteur des télécommunications, l’amélioration de la connectivité Internet et l’urbanisation croissante sont des facteurs majeurs pour lesquels les gens peuvent désormais accéder à l’information beaucoup plus efficacement. Ces fonctionnalités aident les propriétaires de voitures d’occasion à annoncer rapidement leurs véhicules et à partager des informations à leur sujet. Grâce à cette plateforme en ligne, davantage de personnes peuvent désormais vendre et acheter des voitures. Celles-ci

Contraintes

Problèmes liés à l’expansion du marché des voitures d’occasion

L’expansion du marché des voitures d’occasion sera entravée par l’absence de lois et de réglementations strictes régissant l’achat de voitures d’occasion. Les taux de dépréciation élevés des voitures d’occasion rendront plus difficile la croissance du marché. L’épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur la demande mondiale de véhicules d’occasion en réduisant la demande de transports publics.

Ce rapport sur le marché des voitures d’occasion fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des voitures d’occasion, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée sur le marché pour atteindre la croissance du marché.

Basé sur les segments du marché de l’industrie des voitures d’occasion:

Type de fournisseur

Organisé

Non organisé

Propulsion

Essence

Diesel

GNC

GPL

Électrique

Autres

Capacité moteur

Pleine grandeur (au-dessus de 2500 CC)

De taille moyenne (entre 1500-2499 CC)

Petit (Moins de 1499 CC)

Concession

Franchisé

Indépendant

Canal de vente

En ligne

Hors ligne

Type de véhicule

Voiture de voyageurs

VU

VHC

Véhicule électrique

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

Analyser et étudier les ventes, la valeur, le statut (2017-2021) et les prévisions (2022-2029) du marché mondial des voitures d’occasion.

Se concentre sur les principaux fabricants du marché des voitures d’occasion, pour étudier les ventes, la valeur, la part de marché et les plans de développement à l’avenir.

Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché, analyse SWOT.

Définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région.

Analyser le potentiel et les avantages du marché mondial et des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.

Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou inhibent la croissance du marché.

Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

Analyser stratégiquement chaque sous-marché en ce qui concerne la tendance de croissance individuelle et sa contribution au marché

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

Le rapport de recherche sur le marché des voitures d’occasion fournit une vue complète des principaux acteurs ainsi que des données statistiques et consolide une image significative de l’exécution par une partie des détenteurs du marché mondial. Des recherches primaires et secondaires sont menées dans ce rapport pour obtenir les dernières réglementations gouvernementales, les informations sur le marché et les données du secteur, ainsi que leurs études de marché approfondies, le développement historique du marché et des informations sur leurs concurrents sur le marché, notamment (comptabilité et gestion, sécurité et surveillance, gestion hôtelière, analyses, suivi des joueurs, gestion des médias, marketing et promotions)

Analyse régionale du marché des voitures d’occasion:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Table des matières

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des voitures d’occasion, par type de déploiement

7 Marché mondial des voitures d’occasion, par taille d’entreprise

8 Marché mondial des voitures d’occasion, par canal de vente

9 Marché mondial des voitures d’occasion, par application

10 Marché mondial des voitures d’occasion, par région

11 Marché mondial des voitures d’occasion, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

