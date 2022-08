Taille du marché des vins mousseux, statut, croissance potentielle, analyse régionale, tendances récentes et prévisions 2021 à 2028

Selon notre dernière étude « Prévisions du marché des vins mousseux jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (blanc, rouge et rose), type d’emballage (bouteilles et canettes) et canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés , Vente au détail en ligne et autres) », le marché devrait atteindre 55,80 milliards d’ici 2028, contre 41,64 milliards en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 4,3 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui animent le marché et les principaux acteurs, ainsi que leurs principaux développements, sur le marché.

Demandez un exemple de brochure PDF sur la taille du marché des vins mousseux – Impact du COVID-19 et analyse mondiale avec développements stratégiques sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00019253/

Le vin mousseux est une variante du vin à forte teneur en dioxyde de carbone, ce qui lui ajoute un bouillonnement supplémentaire. Le champagne est l’un des types de vin mousseux les plus populaires. C’est le vin fabriqué dans la région de Champagne en France ; cependant, de nombreux vignerons pétillants aux États-Unis utilisent ce nom pour leurs produits fabriqués localement.

Les changements socio-économiques rapides et l’urbanisation rapide renforcent la demande de vin mousseux. Avec l’augmentation continue du niveau de vie et du pouvoir d’achat, les clients souhaitent acheter des articles de luxe de haute qualité. De plus, les changements de mode de vie transforment leurs habitudes alimentaires et leurs préférences alimentaires. Ainsi, la demande de vin mousseux dans les fêtes, les mariages et les réunions sociales est en augmentation. Avec la préférence croissante pour les boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool, la popularité de ce vin augmente parmi les millénaires, les adolescents et les populations actives, ainsi que chez les célibataires et les personnes vivant dans des auberges. En outre, les médias sociaux et Internet ont un impact significatif sur toutes les générations, tandis que l’augmentation des fêtes et des événements sociaux entraîne une forte consommation de vin mousseux dans le monde, principalement dans les pays développés tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, et l’Italie.

Marché des vins mousseux : paysage concurrentiel et développements clés

Bacardi & Company Limited ; Bronco Wine Co. ; Casella; Constellation Brands, Inc. ; Henkell Freixenet; Chandon ; les vignobles de Schramsberg ; les Vignerons Pernod Ricard ; La Sparkling Wine Co. ; Trésorerie Wine Estates Ltd ; Spa Bottega ; Groupe Campari ; et Codorniu comptent parmi les acteurs clés du marché des vins effervescents.

Avoir une question? Parlez à l’analyste de recherche : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00019253/

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des vins mousseux

Les viticulteurs effervescents ont été considérablement touchés par la rareté de la main-d’œuvre pendant la pandémie de COVID-19, qui a entravé leur capacité de production. De plus, la fermeture des marchés de gros a contraint les fabricants à s’appuyer principalement sur les supermarchés et les revendeurs de commerce électronique pour vendre leurs produits de vin mousseux. Malgré la pandémie, les ventes de vins rosés et effervescents ont augmenté. De plus, avec la réouverture de plusieurs marchés, l’accélération du développement de la vaccination et les initiatives prises par divers gouvernements pour soutenir la croissance économique et industrielle, la performance du marché des vins mousseux devrait s’améliorer dans les années à venir. De plus, les plateformes de commerce électronique ont contribué de manière significative à l’amélioration des ventes de vins mousseux dans le contexte de la crise du COVID-19. Plus de 85 % des établissements vinicoles qui vendent leurs produits en ligne ont renforcé leur approche de vente en ligne afin de capter la nouvelle croissance du canal en ligne des vins mousseux.

Sur la base du type, le marché des vins mousseux a été davantage segmenté en blanc, rouge et rosé. Sur la base du type d’emballage, le marché a été sous-segmenté en bouteilles et en canettes. Sur la base du canal de distribution, le marché du vin mousseux est en outre segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres. Sur la base de la géographie, le marché est largement segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. Le marché en Amérique du Nord est encore segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le marché européen est sous-segmenté en Allemagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Russie et dans le reste de l’Europe. Le marché des vins mousseux de l’Asie-Pacifique, par pays, est segmenté en Australie, en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et dans le reste de l’APAC. Le marché au Moyen-Orient et en Afrique est sous-segmenté en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et dans le reste de la MEA. Le marché du vin mousseux en Amérique du Sud est en outre segmenté entre le Brésil, l’Argentine et le reste de la SAM.

Achetez une copie premium du rapport de recherche 2022-2028 sur la taille, la part, les revenus, les informations stratégiques et les prévisions du marché des vins mousseux sur: https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00019253/

La recherche de pointe sur le marché Vin mousseux, qui est une analyse détaillée de l’espace commercial comprenant les tendances actuelles du marché, le contexte concurrentiel et la taille du marché. Encerclant un ou plusieurs paramètres parmi l’analyse du produit, le potentiel d’application et les stratégies de croissance mondiales et régionales.

Marché des vins mousseux, par type

• Blanc

• Rouge

• Rose

Marché des vins mousseux, par type d’emballage

• Bouteilles

• Canettes

Marché des vins effervescents, par canal de distribution

• Supermarchés et Hypermarchés

• Magasins spécialisés

• Vente au détail en ligne

• Les autres

Une évaluation approfondie des contraintes du marché incluses dans le rapport qui représente la différence avec les moteurs du marché et donne de la place pour des idées et des développements stratégiques. L’étude de recherche a fusionné l’analyse de la croissance de différents aspects qui améliorent le scénario de croissance du marché. Il constitue les principaux moteurs, contraintes et tendances du marché qui transforment le marché de manière positive ou négative.

Nous tenons à comprendre quelles informations supplémentaires, si elles sont incluses, vous aideront dans votre entreprise. Nous détenons également l’expertise nécessaire pour personnaliser les rapports en fonction des pays/régions, segmentations, entreprises, etc. spécifiques de votre choix. Par conséquent, vous pouvez partager vos besoins spécifiques, le cas échéant.

De plus, si vous êtes intéressé par un autre sujet pour le moment, veuillez nous faire part de vos besoins exacts, car en dehors de nos rapports prêts à l’emploi, nous fournissons également des rapports personnalisés qui sont préparés en tenant compte des besoins précis des clients. Pour vous informer, sur une base annuelle, nous publions plus de 450 rapports dans 18 secteurs distincts de l’industrie.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Notre modèle de recherche est très simple. Nous croyons au service à la clientèle et offrons la meilleure qualité à nos clients. Grâce à notre contenu de recherche, nous nous assurons que nos clients en ont pour leur argent ainsi que des données et des analyses de meilleure qualité.

Notre contenu de recherche est principalement axé sur les tendances du marché en termes de dimensionnement du marché, de paysage concurrentiel, d’analyse d’entreprise, d’analyse régionale ou nationale, etc. Nous fournissons une ventilation détaillée de la segmentation en termes de géographie, de technologie, de produits et services, etc. ; qui aide nos clients à obtenir une analyse plus approfondie sur divers sujets de recherche.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686

Courriel : sales@theinsightpartners.com