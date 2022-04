Taille du marché des vêtements médicaux, part 2022: demande énorme et portée future des revenus d’ici 2029 | 3M, Ansell Ltd., BBN Medical Equipment, Cardinal Health

Une nouvelle étude de marché est publiée sur le marché mondial des vêtements médicaux avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur 350 pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Les informations et analyses de marché couvertes dans ce rapport d’étude de marché sur les vêtements médicaux sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent croire avec assurance. Ce rapport de marché donne des informations sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. La veille concurrentielle incluse dans le rapport est un autre aspect très important qui aide les entreprises à dominer le marché. Le rapport fournit également les valeurs du TCAC (taux de croissance annuel composé) ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique.

Le marché des vêtements médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 19 408,60 USD. millions d’ici 2029. La prévalence croissante des maladies infectieuses et le nombre croissant de chirurgies sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des vêtements médicaux au cours de la période de prévision.

Le rapport étudie le développement rapide du secteur du marché des vêtements médicaux responsable de la progression du marché des vêtements médicaux. Le rapport propose également des stratagèmes importants pour augmenter les ventes du marché Vêtements médicaux. En plus de cela, les chercheurs du rapport mettent en lumière les facteurs de restriction pour comprendre les risques et les défis en cause.

Scénario de marché des vêtements médicaux

Le marché mondial des vêtements médicaux se développe énormément à travers le monde en raison de l’incidence croissante des infections et de l’épidémie pandémique de coronavirus (COVID-19) à travers le monde. Les différentes catégories de vêtements médicaux comprennent les vêtements professionnels, les vêtements pour patients, les vêtements spécialisés, les vêtements de premiers soins, les enveloppements et les serviettes et autres. La présence d’une large gamme de vêtements médicaux répond aux besoins des chirurgiens, du personnel médical, des infirmières et des autres travailleurs de la santé impliqués dans les soins aux patients. Les progrès technologiques accrus entraînent une augmentation du lancement de produits par les principaux acteurs du marché mondial des vêtements médicaux. Cependant, la faible capacité de confort et les réactions allergiques associées aux gants en latex peuvent entraver la croissance future du marché des vêtements médicaux.

Les lancements de nouveaux produits sont une formidable opportunité pour les acteurs du marché d’accélérer la croissance de leur entreprise sur le marché des vêtements médicaux . Le respect de ces réglementations nécessite beaucoup d’efforts et d’argent, c’est pourquoi cela peut être considéré comme un obstacle pour l’industrie des dispositifs médicaux pour commercialiser son produit aux États-Unis. Par conséquent, des réglementations strictes peuvent remettre en question la croissance future du marché des vêtements médicaux. .

Segmentation clé :

Par application (fibrose pulmonaire idiopathique, fibrose cutanée, fibrose rénale, cirrhose hépatique, autres)

Par traitement (médicaments, thérapie, chirurgie, autres)

Par voie d’administration (orale, parentérale, autres)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques spécialisées, autres)

Par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, autres)

Principaux acteurs du marché des vêtements médicaux:

3M

Ansell Ltd

Équipement médical BBN

Cardinal Santé

Molnlycke Health Care AB (filiale d’Investor AB)Superior Group of Companies

Semperit SA Holding

…….

Portée du marché des vêtements médicaux et taille du marché

Sur la base du produit, le marché des vêtements médicaux est segmenté en vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers soins, enveloppements et serviettes et autres. En 2022, le segment des vêtements professionnels domine le marché des vêtements médicaux en raison de l’inquiétude croissante des médecins, chirurgiens, infirmières et autres travailleurs de la santé dans l’industrie médicale et des soins de santé.

Sur la base de l’utilisation, le marché des vêtements médicaux est segmenté en réutilisable et jetable. En 2022, le segment jetable devrait dominer le marché des vêtements médicaux, car le marché mondial utilise largement divers dispositifs médicaux tels que les masques faciaux, les gommages, les blouses de recherche, les couvre-chefs et les couvre-chaussures.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vêtements médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques et autres. En 2022, le segment des hôpitaux détient la plus grande part du marché des vêtements médicaux car il contribue à réduire le séjour à l’hôpital, ce qui entraîne une diminution du coût élevé qui y est associé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des vêtements médicaux est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, distributeurs tiers et autres. En 2022, le segment des appels d’offres directs détient la plus grande part de marché avec le TCAC le plus élevé car les revenus des ventes directes sont plus élevés, il est donc influent et en croissance sur le marché des vêtements médicaux.

Enfin, tous les aspects du marché mondial des vêtements médicaux sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

Le segment des vêtements professionnels dans la région Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation continue du nombre de patients atteints de coronavirus (COVID-19). L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des vêtements médicaux en raison de la proportion croissante de la population âgée dans le pays. De plus, l’augmentation du nombre de chirurgies le même jour devrait avoir un impact positif sur la demande de vêtements de protection dans le pays. La prévalence des maladies chroniques aux États-Unis devrait augmenter de 44,92 % en 2030 par rapport à 1995 aux États-Unis. L’Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans les pays d’Asie. -Pacifique. La Chine devrait dominer le marché des vêtements médicaux en Asie-Pacifique, car la Chine est l’un des principaux pays au monde avec un taux de diagnostic en augmentation rapide et l’épidémie de maladies chroniques dans le pays a incité le gouvernement à prendre des initiatives rentables telles que soins préventifs et autogestion des maladies chroniques. L’Europe devrait connaître son deuxième taux de croissance le plus élevé entre 2022 et 2029 en raison de la proportion croissante de la population âgée du pays. De plus, l’augmentation du nombre de chirurgies le même jour devrait avoir un impact positif sur la demande du pays en vêtements de protection. En Europe, l’Allemagne domine avec le TCAC à la hausse le plus élevé, car les grands utilisateurs abandonnent en raison de la technologie de pointe et de l’amélioration des infrastructures de santé.

