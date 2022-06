Taille du marché des ventilateurs, part des technologies de tendance 2022, croissance de l’industrie, acteur de l’écosystème

Les analystes de Global Ventilators Market Research réalisent des enquêtes intelligentes, ingénieuses et engageantes tout en générant le rapport sur le marché universel des ventilateurs qui fournira à coup sûr de meilleurs résultats. En tirant parti de l’utilisation de stratégies et de formats intelligents, le rapport aide les entreprises à obtenir davantage de conversions. Une recherche adéquate et un excellent rapport sur l’industrie sont une condition préalable pour éviter les erreurs organisationnelles et prendre des décisions commerciales critiques. Grâce à ses compétences et à son expertise de haut niveau, l’équipe DBMR fournit à ses clients un rapport d’étude de marché de premier ordre. Le rapport d’analyse du marché des ventilateurs peut aider à développer la clientèle car il aide à identifier les diverses opportunités cachées.

Analyse et taille du marché mondial des ventilateurs

Au fil des ans, grâce à des percées technologiques telles que des ventilateurs portables améliorés et des améliorations dans les technologies de capteurs utilisées dans les ventilateurs, le marché des ventilateurs a considérablement augmenté. Le marché des ventilateurs est largement influencé par la concentration croissante des acteurs clés sur les avancées technologiques dans le diagnostic moléculaire et sur la collaboration et les partenariats avec d’autres organisations. Par conséquent, le marché est propulsé vers l’avant avec divers déterminants de la croissance et devrait afficher une croissance substantielle au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des ventilateurs était évalué à 1,4 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,61 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « ventilateurs de soins intensifs » représentent le plus grand segment de type de produit sur le marché des ventilateurs au cours de la période de prévision en raison des taux élevés d’adoption et d’hospitalisation. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du marché mondial des ventilateurs

type de produit

Ventilateurs de soins intensifs

Ventilateurs portatifs

Ventilateurs néonataux

Modalité

Ventilation non invasive

Ventilation invasive

Taper

Ventilateurs adultes

Ventilateurs néonataux

Ventilateurs pédiatriques

Mode

Ventilation en mode combiné

Ventilation en mode volume

Ventilation en mode pression

Autre

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques spécialisées

Centres de soins de longue durée

Centres de réadaptation

Paramètres de soins à domicile

L’étude sur le marché mondial des ventilateurs comprend des données de 2022 à 2029 utiles aux dirigeants de l’industrie, aux responsables du marketing, des ventes et des produits, aux analystes et à tous ceux qui recherchent des données de marché dans un document facilement accessible.

Marché des ventilateurs – Profils des entreprises

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Getinge AB (Suède)

ResMed (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nouvelle-Zélande)

Avasarala Technologies Limited (Inde)

Allied Healthcare Products, Inc. (États-Unis)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, (Chine)

Drägerwerk AG & CO. KGAA (Allemagne)

Nihon Kohden Corporation (Japon)

Asahi Kasei Corporation (Japon)

Air Liquide (France)

Vyaire (États-Unis)

General Electric Company (États-Unis)

Hamilton Medical (Suisse)

Smiths Group plc (Royaume-Uni)

aXcent Medical (Allemagne)

Metran Co., Ltd (Japon)

Airon Corporation (Floride)

TRITON Electronic Systems Ltd. (Russie)

Dispositifs Bio-Med, (États-Unis)

….

