Taille du marché des véhicules terrestres sans pilote au Moyen-Orient et en Afrique, tendances du secteur, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2027

Le rapport de classe mondiale sur le marché des véhicules terrestres sans pilote au Moyen-Orient et en Afrique estime de manière globale les conditions générales du marché, les perspectives de croissance du marché, les restrictions possibles, les tendances importantes de l’industrie, les stratégies de marché, la taille du marché, la part de marché, le volume des ventes et les tendances futures. L’analyse des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les futurs défis auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Acquérir des informations précieuses sur le marché grâce aux nouvelles compétences, aux derniers outils et aux programmes innovants aidera certainement les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux. Le rapport d’étude de marché sur les véhicules terrestres sans pilote au Moyen-Orient et en Afrique comprend une étude approfondie des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Analyse et aperçu du marché

Le marché des véhicules terrestres sans pilote devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 665,21 millions USD. d’ici 2027. La demande croissante d’UGV pour le secteur agricole est l’un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.

European region have strong manufacturing base owing to strong industrial development and high production of the electronics good in unmanned ground vehicle (UGV) and robotic appliances. The increasing demand of autonomous systems in defence and commercial sectors is augmenting the unmanned ground vehicle market growth. For instance, in May 2020, QinetiQ had a business partnership with SSAFA in order to make a positive impact supporting the U.K. veterans and serving armed forces personnel by raising awareness. The company is going to enhance its brand value through the partnership.

La pénurie de capacités visuelles qualifiées dans les véhicules terrestres sans pilote (UGV) agit comme une contrainte majeure pour le marché des véhicules terrestres sans pilote. La demande croissante d’un système de contrôle autonome dans le véhicule terrestre sans pilote offre des opportunités d’expansion au marché des véhicules terrestres sans pilote. L’exigence d’une alimentation électrique ininterrompue et continue du véhicule terrestre sans pilote (UGV) de manière efficace et efficiente a posé un défi à la croissance du marché des véhicules terrestres sans pilote.

Segmentation:

Le marché des véhicules terrestres sans pilote est segmenté en fonction de l’application, de la taille, du système, de la mobilité et du mode de fonctionnement. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’application, le marché des véhicules terrestres sans pilote est segmenté en forces de l’ordre militaires , commerciales et fédérales. En 2020, le segment militaire détient la plus grande part de marché sur le marché des véhicules terrestres sans pilote en raison de facteurs tels que l’augmentation de l’automatisation de diverses applications militaires telles que l’EOD, l’ISR, le transport et le soutien au combat qui aident davantage le segment à dominer le marché.

Sur la base de la taille, le marché des véhicules terrestres sans pilote est segmenté en gros (500 à 1 000 lb), moyens (200 à 500 lb), très gros (1 000 à 2 000 lb), extrêmement gros (> 2 000 lb) et petits (10 – 200 livres). En 2020, le grand segment (500 à 1000 LBS) détient la plus grande part de marché sur le marché des véhicules terrestres sans pilote, car les gros UGV sont des véhicules-citernes automatisés ou télécommandés qui sont intégrés à une pelle blindée qui est utilisée comme élimination des munitions explosives pour alerter dans les cas de danger entraînent la croissance des véhicules de grande taille pour dominer le segment.

Sur la base du système, le marché des véhicules terrestres sans pilote est segmenté en charges utiles, unités de commande, connecteurs, électriques, fils, actionneurs et mécaniques. En 2020, le segment des charges utiles détient la plus grande part de marché sur le marché des véhicules terrestres sans pilote en raison de sa large utilisation en tant que composant système qui forme un moyen de connexion à l’intérieur du véhicule autonome ou du robot pour fournir un flux électrique élevé entre eux.

Sur la base de la mobilité, le marché des véhicules terrestres sans pilote est segmenté en chenilles, à roues, à pattes et autres. En 2020, le segment chenillé domine le marché en raison de facteurs tels que les UGV sont l’option la mieux adaptée aux terrains accidentés et imprévisibles qui ont été de plus en plus utilisés pour les missions critiques dans le secteur de la défense.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché des véhicules terrestres sans pilote est segmenté en téléopéré, autonome et attaché. En 2020, le segment téléopéré détient la plus grande part de marché sur le marché des véhicules terrestres sans pilote en raison de l’utilisation croissante d’applications où l’alimentation électrique ininterrompue est nécessaire dans les zones denses, ce qui aide davantage le segment à dominer le marché.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché des véhicules terrestres sans pilote au Moyen-Orient et en Afrique sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des véhicules terrestres sans pilote au Moyen-Orient et en Afrique sont Rheinmetall AG, BAE Systems, Oshkosh Defence, LLC (une filiale d’Oshkosh Corporation, Inc.), ASELSAN A.Ş., L3Harris Technologies, Inc., Roboteam , DOK-ING doo, General Dynamics Corporation et Lockheed Martin Corporation., entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Careful work of skilled forecasters, well-versed analysts and knowledgeable researchers gives outcome of such premium Middle East and Africa Unmanned Ground Vehicle Market research report. The report offers wide-ranging statistical analysis of the market’s continuous developments, market strategies, capacity, production, production value, cost/profit, supply/demand and import/export. This report identifies and analyses the emerging trends along with major drivers, challenges and opportunities in the market for Middle East and Africa Unmanned Ground Vehicle industry. A numerous markets, marketing strategies, trends, future products and rising opportunities are taken into consideration while studying market and preparing Middle East and Africa Unmanned Ground Vehicle market report.

Attractions du rapport sur le marché des véhicules terrestres sans pilote au Moyen-Orient et en Afrique: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché des véhicules terrestres sans pilote au Moyen-Orient et en Afrique aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui surveille tous les marchés vitaux des véhicules terrestres sans pilote au Moyen-Orient et en Afrique.

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Analyse au niveau du pays

Le marché des véhicules terrestres sans pilote au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

