Taille du marché des véhicules sous-marins sans pilote, tendances, analyse de la part des revenus, prévisions, 2020-2027

Le rapport fournit une analyse approfondie du paysage concurrentiel, ainsi qu’un profil d’entreprise des principaux acteurs impliqués sur le marché mondial des véhicules sous-marins sans pilote. Les auteurs du rapport veillent à fournir aux lecteurs une évaluation approfondie du paysage des fournisseurs et à les informer des changements actuels et futurs auxquels on peut s’attendre. L’analyse concurrentielle proposée dans le rapport examine la part de marché, la marge brute, le portefeuille de produits, la consommation, l’état du marché et les technologies des principaux acteurs contrôlant une partie importante du marché mondial des véhicules sous-marins sans pilote.

Taille du marché – 1,96 milliard USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 15,8%, tendances du marché – Augmentation des dépenses de défense des gouvernements dans le monde

La consommation mondiale d’énergie a considérablement augmenté ces dernières années en raison de diverses avancées technologiques dans tous les secteurs et industries de Pays en voie de développement. Les ressources offshore deviennent de plus en plus importantes pour répondre à la demande énergétique croissante en raison de la dégradation et de l’épuisement rapides des ressources énergétiques terrestres traditionnelles. En conséquence, les lignes de production de pétrole et de gaz ont été déplacées vers des régions sous-marines. Les progrès technologiques rapides des UUV, notamment une meilleure communication et un accès à des profondeurs plus profondes, devraient accroître l’utilisation des UUV dans le secteur pétrolier et gazier. L’utilisation d’appareils intelligents a permis d’améliorer les opérations et l’atténuation des risques.

Le rapport aborde également les principaux acteurs impliqués sur le marché tels que :

Certaines grandes entreprises du marché incluent Saab AB, Lockheed Martin Corporation, Kongsberg Gruppen, The Boeing Company, Atlas Elektronik GmbH, General Dynamics Corporation, Oceaneering International, Inc., BAE Systems plc, Boston Engineering Corporation et Bluefin Robotics Corporation

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché du marché mondial des véhicules sous-marins sans pilote

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et des nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que l’aperçu de l’entreprise, les spécifications des produits ou services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions, acquisitions, lancements de produits récents, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Perspectives régionales : (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Table des matières :

le chapitre 1 comprend une introduction du marché mondial Véhicules sous-marins sans pilote, ainsi qu’un aperçu complet du marché, la portée du marché, les offres de produits et une enquête sur les moteurs du marché, les opportunités de croissance, les risques, les contraintes et d’autres facteurs vitaux.

Le chapitre 2 propose une analyse approfondie des principaux fabricants engagés dans cette verticale commerciale, ainsi que leurs estimations de ventes et de revenus.

Le chapitre 3 détaille le terrain hautement concurrentiel du marché, en mettant en évidence les principaux fabricants et fournisseurs.

Au chapitre 4, notre équipe a fragmenté le marché des véhicules sous-marins sans pilote en fonction des régions, en soulignant les ventes, les revenus et la part de marché de chaque région sur la période de prévision.

Les chapitres 5 et 6 ont mis l’accent sur la segmentation du marché des véhicules sous-marins sans pilote en fonction du type de produit et de l’application.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

