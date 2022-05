Taille du marché des véhicules électriques, technologies avancées et opportunités de croissance dans l’industrie mondiale d’ici 2029

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research avec le titre » Rapport sur le marché des véhicules électriques – Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel » est conçu pour couvrir le niveau micro d’analyse par les acteurs clés et les segments commerciaux clés.

L’analyse de marché couverte par le rapport sur les véhicules électriques propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Ce rapport de marché donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

L’étude analytique de ce rapport de marché aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché. Le rapport analyse et estime les moteurs généraux du marché sous la forme de la demande des consommateurs, de la politique gouvernementale et de la demande qui sont liés au modèle d’achat des consommateurs et, par conséquent, à la croissance et au développement du marché. Le rapport d’étude de marché sur les véhicules électriques est un élément essentiel de la planification d’une entreprise et d’une manière organisée de rassembler et de documenter des informations sur cette industrie, ce marché ou ces clients potentiels. Ce rapport d’étude de marché sur les véhicules électriques contient également un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analysant méticuleusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Le marché mondial des véhicules électriques était évalué à 280 235,49 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 566 378,14 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 24,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentent le plus grand segment de type de propulsion sur le marché respectif en raison de la disponibilité de subventions et du soutien du gouvernement. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Dynamique du marché des véhicules électriques

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs:

Ventes de véhicules électriques (VE)

L’augmentation des ventes de véhicules électriques (VE) à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des véhicules électriques. La préférence des consommateurs s’oriente rapidement vers les véhicules électriques (VE) de tourisme et commerciaux en raison de la conscience environnementale croissante.

Ventes de véhicules de luxe

L’augmentation de la production et des ventes de voitures de luxe à travers le monde en raison de l’augmentation du revenu disponible de la population accélère la croissance du marché. L’augmentation de la demande pour ces véhicules améliorés augmente la production de véhicules.

Demande d’économie de carburant

L’augmentation de la demande de véhicules économes en carburant, à faibles émissions et à hautes performances influence davantage le marché. La présence de règles et réglementations gouvernementales strictes en matière d’émissions de véhicules et la réduction du coût des batteries de véhicules électriques ont un impact positif sur la croissance du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des véhicules électriques.

Opportunités

En outre, la forte demande de véhicules électriques dans les secteurs de l’automobile et des transports offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les initiatives gouvernementales concernant les véhicules électriques accéléreront encore la croissance du marché des véhicules électriques.

Contraintes / défis rencontrés par le marché des véhicules électriques

D’autre part, les investissements initiaux élevés pour l’installation d’une infrastructure de recharge rapide pour VE et le manque d’infrastructures de recharge pour VE devraient entraver la croissance du marché. En outre, le coût élevé des véhicules et la normalisation insuffisante de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques devraient remettre en question le marché des véhicules électriques au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des véhicules électriques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des véhicules électriques, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché des véhicules électriques

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des véhicules électriques en raison des confinements stricts et de la distanciation sociale pour contenir la propagation du virus. L’incertitude économique, l’arrêt partiel de l’activité et la faible confiance des consommateurs ont eu un impact sur la demande du marché des véhicules électriques. La chaîne d’approvisionnement a été entravée pendant la pandémie ainsi que les activités logistiques retardées. Cependant, le marché des véhicules électriques devrait retrouver son rythme pendant le scénario post-pandémique en raison de l’assouplissement des restrictions.

DEVELOPPEMENTS récents

BYD a lancé quatre nouveaux modèles de véhicules électriques équipés de batteries Blade à Chongqing en avril 2021. Les nouveaux modèles de véhicules sont Qin Plus EV, E2 2021, Tang EV et Song Plus EV qui sont disponibles avec des fonctions avancées de sécurité de la batterie.

Volkswagen a présenté 7 places EV ID.6 Crozz et ID.6 X en avril 2021 avec FAW et SAIC en Chine. Les véhicules sont disponibles en deux versions de batterie, dont 58 kWh et 77 kWh, ainsi que quatre configurations de groupe motopropulseur.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des véhicules électriques comprennent:

Ford Motor Company (États-Unis), General Motors (États-Unis), AUDI AG (Allemagne), Kia Motors Corporation (Corée du Sud), Groupe Renault (France), Groupe PSA (France), SAIC Motor Corporation Limited (Chine), Tesla (États-Unis ), Daimler AG (Allemagne), BMW AG (Allemagne), Hyundai Motor Company (Corée du Sud), BYD Company Ltd. (Chine), Continental AG (Allemagne), TOYOTA MOTOR CORPORATION (Japon), Nissan Motor Co., LTD. (Japon), Volkswagen AG (Allemagne), AB Volvo (Suède), Honda Motor Co., Ltd. (Japon), entre autres

Segments de marché clés :

Sur la base des composants, le marché est segmenté en cellules et packs de batterie, chargeur embarqué, système d’infodivertissement et autres.

Sur la base du type de propulsion, le marché est segmenté en véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), véhicules électriques à batterie (BEVS), véhicules électriques hybrides (HEV) et véhicules électriques à pile à combustible (FCEV).

En fonction du type de borne de recharge, le marché est segmenté en recharge normale et super recharge. Les bornes de recharge normales dominent le marché car les principaux clients préfèrent recharger leur véhicule à la maison lorsqu’il est en mode inactif.

Basé sur la classe, le marché est segmenté en prix moyen et luxe. Les véhicules électriques à prix moyen dominent le marché et enregistrent également un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Basé sur le groupe motopropulseur, le marché est segmenté en hybride parallèle, hybride série et hybride combiné. Le segment des groupes motopropulseurs hybrides en série domine le marché car il offre la plus grande efficacité lors de la conduite sur route urbaine ou dans des conditions de circulation.

Le marché mondial des véhicules électriques est également segmenté en fonction du type de véhicule. Le marché des véhicules électriques, par type de véhicule, est segmenté en voitures particulières, deux-roues et véhicules utilitaires.

Marché des véhicules électriques, par région :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Points saillants du rapport sur le marché des véhicules électriques:

La structure du marché et les projections pour les années à venir.

Conducteurs, contraintes, opportunités et tendances actuelles du marché des véhicules électriques.

Données historiques et prévisions.

Développements et tendances du marché.

Scénario de marché par région, sous-région et pays.

Part de marché des acteurs du marché, profils des entreprises, spécifications des produits, analyse SWOT et paysage concurrentiel.

Analyse concernant les matières premières en amont, la demande en aval et la dynamique actuelle du marché.

Les politiques gouvernementales, les facteurs macroéconomiques et microéconomiques sont également inclus dans le rapport.

Raisons d’acheter le rapport sur le marché des véhicules électriques:

Le rapport comprend une pléthore d’informations telles que le scénario de dynamique du marché et les opportunités au cours de la période de prévision

Les segments et sous-segments comprennent des données quantitatives, qualitatives, de valeur (millions USD) et de volume (millions d’unités).

Les données régionales, sous-régionales et nationales incluent les forces de l’offre et de la demande ainsi que leur influence sur le marché.

Le paysage concurrentiel comprend la part des acteurs clés, les nouveaux développements et les stratégies au cours des trois dernières années.

Entreprises complètes offrant des produits, des informations financières pertinentes, des développements récents, une analyse SWOT et des stratégies de ces acteurs.

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

