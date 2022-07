Taille du marché des véhicules autonomes, données des principaux pays, part de l’industrie, aperçu de l’entreprise, statistiques industrielles, économie régionale, développement et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des véhicules autonomes devrait atteindre 724,36 milliards USD d’ici 2027, selon un récent rapport d’Emergen Research. L’émergence des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pourrait bien être un important moteur de croissance du marché des voitures autonomes. Ils aident à réduire la pression sur la propulsion en évitant les distractions. Ces choses sont principalement équipées d’ordinateurs et d’autres fonctionnalités uniques similaires. De plus, l’adoption croissante de technologies de pointe dans la cartographie, les caméras, les processeurs, les capteurs logiciels et les algorithmes se traduit par une amélioration de l’applicabilité de l’ADAS dans chaque véhicule. En plus de cela, les constructeurs automobiles utilisent l’ADAS dans les véhicules pour réduire la vitesse des accidents de la route et améliorer encore la protection des piétons, des occupants et des véhicules. Cependant, les systèmes technologiques très avancés peuvent souvent provoquer des pannes et des dysfonctionnements. Ce facteur peut entraver la croissance du marché.

L’urgence sanitaire mondiale a assiégé l’économie mondiale, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement de ce domaine d’activité particulier. Il évalue le scénario de marché actuel et prévoit les conséquences de la pandémie dans ce secteur d’activité pour aider les organisations à renforcer leur préparation au COVID-19. Le rapport sur les informations sur le marché examine de plus près la part de marché mondiale, le taux de croissance estimé, les tendances futures du marché, les barrières d’entrée de gamme, les moteurs fondamentaux du marché, les contraintes, les défis et les opportunités. Le rapport définit clairement la position du marché des véhicules autonomes au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur l’industrie des véhicules autonomes.

Pour obtenir un exemple de copie du rapport sur le marché mondial des véhicules autonomes, visitez @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/59

Quelques faits saillants du rapport :

L’essor des villes intelligentes est également un facteur clé de l’expansion du marché des voitures autonomes. les voitures électriques autonomes aident à réduire la pollution dans les villes intelligentes et aident également à lutter contre le changement de température global. En utilisant des voitures sans conducteur, les accidents de la circulation sont réduits de 90 %, ce qui améliore considérablement la protection de nos routes. Plusieurs pays comme le Mexique, le Canada ou encore les États-Unis déploient des infrastructures numériques pour favoriser la communication entre les véhicules et les réseaux afin de rassembler les informations essentielles, réduisant ainsi les retards et améliorant la sécurité routière. Par conséquent, l’essor des villes intelligentes devrait stimuler l’expansion du marché des voitures autonomes.

Les véhicules entièrement automatisés pourraient bien être une tendance clé sur le marché des voitures autonomes. Les véhicules automatisés peuvent potentiellement remplir la plupart des fonctions de conduite en toutes circonstances, ces véhicules sont conçus pour être utilisés comme des robots-taxis, entre autres, comme Waymo. Avec le temps, ces voitures sont susceptibles de se fondre dans les routes américaines en améliorant la technologie à travers six étapes d’assistance à la conduite dans les années à venir, de l’absence d’automatisation (où un conducteur très engagé continue d’être requis) à l’autonomie complète (où un véhicule automatique fonctionne indépendamment, sans chauffeur). Tesla a confirmé qu’il prévoyait de fournir une mise à jour logicielle à ses véhicules d’ici la fin de 2019 ou au début de 2020. De plus, selon Wired, d’ici la fin de 2020, les Teslas sont entièrement autonomes.

Les principaux participants sont : Honda Motor Corporation, , Daimler AG (Mercedes Benz), Ford Motor Company, BMW AG, General Motors, Audi AG, Nissan Motor Company, Tesla et Toyota Motor Corporation, entre autres.

Taxonomie du marché :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Sources de données

Chapitre 2 :

Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 :

Perspectives de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Chapitre 4 :

Paysage régional

Chapitre 5 :

Profil de l’entreprise

Présentation de l’entreprise

Données financières

Paysage de produit

Perspectives stratégiques

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des véhicules autonomes sur la base de la source, de l’application et de la région :

Perspectives des composants (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Appareil photo

LiDAR

Radars

capteurs à ultrasons

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

civile

Robot Taxi

Montez grêle et partagez

Autobus autonome

pour les camions autonomes

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Moteur à combustion interne (ICE)

Véhicule électrique hybride (HEV)

Véhicule électrique à batterie (BEV)

Pour en savoir plus sur le rapport sur le marché mondial des véhicules autonomes, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/autonomous-vehicle-market :

Dévoilement des principaux facteurs de croissance du marché mondial :

L’étude propose une analyse approfondie des perspectives du produit, qui décrit les dernières tendances de croissance de la production et l’évaluation des bénéfices. Il fragmente davantage le marché mondial des véhicules autonomes en un large éventail de produits.

L’étude couvre les données essentielles liées au paysage des applications de ces produits, à la demande et à la part de marché détenues par chaque type d’application, ainsi qu’à l’analyse de leur taux de croissance sur la période estimée.

Une description détaillée des canaux de distribution, y compris les distributeurs, les producteurs et les acheteurs, est l’un des principaux points saillants du rapport sur le marché.

Pour obtenir une remise sur le rapport sur le marché mondial des véhicules autonomes, visitez @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/59

Paysage géographique du marché mondial des véhicules autonomes – Synopsis :

Le rapport étudie de près la trajectoire de croissance du marché mondial des véhicules autonomes. Il met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’étude détaille les informations cruciales relatives à la part de marché régionale. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions clés du marché.

Élucider le paysage concurrentiel du marché mondial des véhicules autonomes :

Le rapport sur le marché mondial des véhicules autonomes offre des informations viables sur le spectre concurrentiel de la sphère commerciale des véhicules autonomes.

Le rapport présente systématiquement les informations sur la société de chaque acteur du marché.

Il identifie la part estimée de l’industrie, les installations de production, les perspectives de développement et les zones géographiques desservies par chaque acteur du marché.

L’étude présente les vastes portefeuilles de produits des principaux concurrents du marché.

Il offre des données et des informations critiques sur le champ d’application du produit et le paysage de l’utilisateur final.

L’étude fournit des informations importantes sur les modèles de tarification des produits proposés par ces sociétés. De plus, il détermine les profits et les pertes bruts qu’ils ont subis tout au long de leurs mandats sur le marché.

Pour obtenir une personnalisation sur le rapport sur le marché mondial des véhicules autonomes, visitez @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/59

Merci d’avoir lu notre rapport. Si vous avez des demandes de personnalisation du dernier rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assistera et s’assurera que le rapport est conçu selon vos besoins.

Explorez plus de rapport de recherche Emergen @ www.emergenresearch.com

marché du diagnostic virtuelhttps://www.emergenresearch.com/industry-report/virtual-diagnostics-market

blockchain sur le marché de la génomique –https://www.emergenresearch.com/industry-report/blockchain-in -genomics-market marché

des fournitures médicales- https://www.emergenresearch.com/industry-report/medical-supplies-market marchédes

véhicules utilitaires électriques-https://www.emergenresearch.com/industry-report/electric-commercial-des véhicules –

des drones multi-rotors du marchéhttps://www.emergenresearch.com/industry-report/multi-rotor-drone-market

marché de la fibrehttps://www.emergenresearch.com/industry-report/fiberglass-market

Marché des services de soins aux personnes âgées et des appareils fonctionnels –https://www.emergenresearch.com/industry-report/elder-care-services-assistive-devices-market

Marché de l’analyse de la fraude en matière de soins de santéhttps://www.emergenresearch.com/industry- rapport/santé-fraude-analyse-marché

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-autonomous-vehicle-market