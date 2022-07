Taille du marché des vaporisateurs nasaux 2022 – Segmentation et analyse par dernières tendances, part, développement et croissance par régions jusqu’en 2022 à 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la dépression post-partum était évalué à 5,115 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 42,37 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 30,25% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Marché mondial de la dépression post-partum : informations sur les fournisseurs

Pfizer Inc. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni), Novartis AG (Suisse), Mylan NV (États-Unis), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël), Sanofi (France), AstraZeneca (Royaume-Uni), Johnson & Johnson Private Limited ( États-Unis), Bayer AG (Allemagne), Merck & Co., Inc. (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse), Eli Lilly and Company (États-Unis), Cipla Inc. (États-Unis), Aurobindo Pharma ( Inde), Lupin (Inde), Accord Healthcare (États-Unis), Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde), Bausch Health Companies Inc. (Canada), Alvogen (États-Unis), Intas Pharmaceuticals Ltd. (Inde), SHIONOGI & Co., Ltd. (Japon)

Marché mondial de la dépression post-partum : segmentation et prévisions

Par type (blues post-partum, anxiété post-partum, trouble obsessionnel-compulsif post-partum, trouble panique post-partum, trouble de stress post-traumatique post-partum, psychose post-partum, autres)

Par traitement (psychothérapie, médicaments, suppléments, autres)

Par voie d’administration (orale, parentérale, autres)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres)

Par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne, autres)

Marché de la dépression post-partum : aperçu

La dépression post-partum (DPP) est un type de dépression qui survient après l’accouchement d’une femme. La personne qui accouche n’est pas la seule à souffrir de dépression post-partum. Cela peut également avoir un impact sur les mères porteuses et les parents adoptifs. Après avoir eu un bébé, les gens traversent des changements hormonaux, physiques, émotionnels, économiques et sociaux. Des symptômes de dépression post-partum peuvent survenir à la suite de ces changements.

Ces dernières années, le marché de la dépression post-partum devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Certaines femmes souffrent de dépression post-partum (DPP) après avoir donné naissance à un enfant. L’anxiété, les changements dans les habitudes de sommeil et d’alimentation, la mélancolie, le manque d’énergie et l’irritabilité sont tous des symptômes courants. La PPD apparaît généralement dans les 4 à 6 semaines suivant la naissance, mais elle peut également survenir des mois plus tard. Elle n’affecte pas toutes les femmes enceintes, bien qu’elle soit plus fréquente entre 3 et 6 mois après l’accouchement. Cela pourrait entraîner des symptômes psychologiques tels qu’une mauvaise humeur qui dure plus d’une semaine, des sanglots, un manque de motivation et un sentiment d’inadéquation. D’autres variables qui contribuent à la PPD comprennent les changements physiques liés à la grossesse, le travail compliqué ou difficile, la solitude, les antécédents de troubles de santé mentale et les changements hormonaux.

Profils d’entreprise détaillés pour plus de 15 acteurs leaders et émergents de la dépression post-partum couvrant l’historique financier de 3 ans, l’analyse SWOT et d’autres informations vitales telles que le nom légal, le site Web, le siège social, le pourcentage de part de marché et la position, les canaux de distribution et de commercialisation et les derniers développements.

Stimuler et maintenir la croissance continue d'être une priorité pour les conseils d'administration, les CXO et les investisseurs du secteur de la technologie.

