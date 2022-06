Taille du marché des vaporisateurs de marijuana portables Part de l’industrie mondiale, croissance de l’industrie, paysage concurrentiel, développements récents, perspectives régionales et prévisions d’ici 2029

Ce rapport de recherche à grande échelle sur le marché des vaporisateurs de marijuana portables est approfondi et orienté objet. Il a été formulé avec la belle combinaison d’une expérience admirable de l’industrie, de solutions de talents, d’une vision de l’industrie et des outils et technologies les plus modernes. Le rapport a été produit en tenant compte du type de marché, de la taille de l’organisation, de l’accessibilité sur site et du type d’organisation des utilisateurs finaux, ainsi que de la disponibilité au niveau mondial dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Ce rapport crédible sur le marché des vaporisateurs de marijuana portables donne des informations précises sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc.

Le marché des vaporisateurs de marijuana portables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée à 15,77 milliards USD d’ici 2029 et croître à un TCAC de 6,0% dans ce qui précède. -période de prévision mentionnée.

Les vaporisateurs de marijuana portables sont essentiellement un outil développé pour chauffer les concentrés et le cannabis. Les vaporisateurs portables sont un moyen plus sûr et plus judicieux de fumer de la marijuana car ils chauffent le cannabis jusqu’à ce que du CBN et du THC purs soient émis sans brûler l’herbe. Ils comprennent l’embout buccal et la batterie – le four.

Les facteurs tels que l’utilisation croissante des vaporisateurs de marijuana à des fins médicales et à d’autres fins légalisées à travers le monde sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché. De plus, l’utilisation croissante d’appareils électroniques pour fumer et la légalisation de la marijuana font que divers pays tracent également la voie à la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante aux avantages pour la santé des vaporisateurs portatifs par rapport au tabagisme et à l’utilisation de petites doses de cannabis pour traiter divers troubles mentaux favorisera également la croissance du marché. Cependant, les niveaux élevés de fragmentation des acteurs du marché ainsi que la présence d’un volume important d’acteurs locaux non organisés à petite échelle devraient entraver la croissance du marché.

Acteurs du marché couverts :

PAX Labs, Inc., Ghost Herbal Concepts Ltd., Vapium, STORZ & BICKEL GmbH, Apollo AirVape, Grenco Science, Inc., Vape Elevate, MyNextVape, Boundless CF/CFX, Planet of the Vapes, Crafty, FireFly, STORZ & BICKEL , FireFly, Anlerr, Ghost Herbal Concepts Ltd., PAX Labs, Inc., Healthy Rips de Green Curative, Inc., XVapeCanada.ca., Dr Dabber, Grenco Science, Inc., Cloudious9 Inc., Linx Vapor, entre autres.

Avantages clés:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché, des prévisions et de la taille du marché des vaporisateurs de marijuana portables pour déterminer les opportunités qui prévalent.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le rapport sur le marché des vaporisateurs de marijuana portables permet également de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans l’industrie des vaporisateurs de marijuana portables.

