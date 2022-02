Taille du marché des vaccins contre la fièvre typhoïde en Asie-Pacifique Demande en 2021, statistiques commerciales et méthodologie de recherche par prévision jusqu’en 2027 | GlaxoSmithKline plc, Institut des produits biologiques co., Ltd de Shanghai, PT Bio Farma

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « Marché Asie-Pacifique des vaccins contre la fièvre typhoïde » et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations détaillées sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché Asie-Pacifique des vaccins contre la fièvre typhoïde au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Le marché des vaccins contre la fièvre typhoïde en Asie-Pacifique devrait atteindre 135,79 millions de dollars US en 2027, contre 64,75 millions de dollars US en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 10,0% de 2020 à 2027.

La typhoïde est une maladie infectieuse causée par Salmonella Typhi, par ingestion d’aliments et d’eau contaminés. Cette maladie intense se caractérise par une fièvre prolongée, des maux de tête et des nausées, une perte d’appétit et de la constipation ou parfois des diarrhées. Les menaces croissantes de typhoïde et les menaces croissantes de résistance aux médicaments ont aidé les vaccins contre la typhoïde à stimuler leur marché, en particulier parmi les communautés rurales et difficiles à atteindre où les progrès des services médicaux, des infrastructures et du développement peuvent être lents.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Asie-Pacifique des vaccins contre la fièvre typhoïde. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des vaccins contre la fièvre typhoïde en Asie-Pacifique pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’experts aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché. .

Marché Asie-Pacifique des vaccins contre la fièvre typhoïde –

Par type de vaccin

Vaccin vivant atténué

Vaccins polysaccharidiques capsulaires

Vaccin conjugué

Autres

Par voie d’administration

Oral

Injectable

Par pays

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Australie

Reste de l’Asie-Pacifique

Profils d’entreprise

GlaxoSmithKline plc

Institut de Shanghai des produits biologiques co., Ltd

PT Bio Farma

BIO-MED

BHARAT BIOTECH

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Asie-Pacifique des vaccins contre la fièvre typhoïde. En outre, le rapport procède à un examen complexe des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Vaccins contre la fièvre typhoïde Asie-Pacifique.

La recherche sur le marché Asie-Pacifique des vaccins contre la fièvre typhoïde se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Asie-Pacifique des vaccins contre la fièvre typhoïde en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Asie-Pacifique des vaccins contre la fièvre typhoïde.

