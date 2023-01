Taille du marché des tubes laminés  Part de l’industrie, tendance mondiale, analyse approfondie des fabricants, revenus, offre, croissance du développement, demande, perspectives régionales

« Marché mondial des tubes laminés », ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Les tubes laminésLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les tubes laminés. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport Tubes laminés aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport Tubes laminés.

Le marché mondial des tubes laminés était évalué à 566,16 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1570,26 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 13,60% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et avancées technologiques.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l'équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les tubes laminés (PFPE) sont un fluide synthétique fluoré de faible poids moléculaire. Les tubes laminés sont non toxiques et ininflammables à l’état naturel. Il est utilisé à des températures sévères allant de 80°C à 200°C. La structure moléculaire du PFPE peut être linéaire, ramifiée ou une combinaison des deux, selon l’application. La résistance à la température, le pouvoir lubrifiant, la résistance à l’usure et la volatilité des fluides sont tous fournis par le PFPE.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (tubes en plastique à barrière stratifiée (PBL), tubes en aluminium à barrière stratifiée (ABL)), capacité (moins de 50 ml, 50 ml à 100 ml, 101 ml à 150 ml, supérieure à 150 ml), utilisation finale (cosmétiques, soins, commercial, pharmaceutique, maison et autres soins personnels, alimentation, autres), type de capuchon (capuchon debout, capuchon de buse, capuchon Fez, capuchon à rabat, autres capuchons) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts EPL Limited (Inde), ALBEA (France), Berry Global Inc. (États-Unis), CCL Industries. (Canada), MONTEBELLO PACKAGING (Canada), TUBOPRESS ITALIA SRL (Italie), LINHARDT GmbH & Co. KG (Allemagne), Hoffmann Neopac AG (Suisse), Recision Concepts International (États-Unis), Huhtamaki (Finlande), Lajovic Tuba (Slovénie ), TUBAPACK, (Slovaquie), Pirlo Holding GmbH (Autriche), Bergen Plastics (Norvège) et Burhani Group of Industries (Pakistan) Opportunités de marché Investissements croissants par les acteurs clés pour le développement de produits

Demande accrue des consommateurs pour des produits de haute qualité

Dynamique du marché des tubes laminés

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Les tubes laminés possèdent des caractéristiques avantageuses

La gamme croissante d’utilisations des tubes laminés peut être due à leur formidable résistance barrière. La résistance barrière de la matière plastique employée dans les tubes laminés est comparable à celle de l’alumine. Les tubes laminés empêchent l’air, l’humidité et la lumière intense d’entrer en contact avec le produit stocké, ce qui pourrait lui faire perdre sa qualité et devenir inutilisable. En conséquence, la demande de tubes laminés devrait augmenter globalement d’un facteur de deux au cours de la période de prévision.

La prise de conscience croissante de l’avantage d’utiliser des produits à base de lubrifiants en raison de leurs propriétés résistantes à la corrosion, ininflammables et non toxiques stimulera davantage le taux de croissance du marché des tubes laminés. De plus, la croissance du commerce par transport aérien stimulera également la croissance de la valeur marchande. L’expansion de l’industrie automobile et l’augmentation des budgets de la défense sont d’autres déterminants de la croissance du marché qui devraient soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Augmentation de la demande de produits de haute qualité et augmentation des investissements

En outre, la demande accrue des consommateurs pour des produits de haute qualité et à valeur perçue offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les investissements croissants des acteurs clés dans le développement de produits et les innovations au niveau des matériaux pour maintenir leur le plomb étendra encore la croissance future du marché des tubes laminés.

Contraintes/Défis

Réglementations strictes

Les réglementations strictes concernant les usages du plastique créeront des obstacles à la croissance du marché des tubes laminés.

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement

Avec le nombre croissant de restrictions dans le monde en raison de la pandémie, la demande et l’offre ont été touchées. De plus, les fluctuations des prix des matières premières se révéleront être un démérite pour le marché des tubes laminés. Par conséquent, cela mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché des tubes laminés.

Ce rapport sur le marché des tubes laminés fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tubes laminés, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En décembre 2020, EPL Limited a été acclamé à l’échelle mondiale pour son tube Platina avec un bouchon en PEHD. Le Platina est le premier tube, bouchon et épaulement totalement durable et recyclable inclus.

En juin 2021, pour établir la durabilité sur le marché des soins bucco-dentaires, EPL Limited s’est associée à Uniliver. Selon Unilever APR, EPL Ltd. fournira la catégorie de dentifrice Platina Tubes, qui a été entièrement durable et entièrement recyclable. Platina Tube, une marque des entreprises EPL Ltd., est un tube 100% durable et recyclable (The Association of Plastic Recyclers)

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des tubes laminés:

EPL Limited (Inde)

ALBEA (France)

Berry Global Inc. (États-Unis)

CCL Industries. (Canada)

EMBALLAGE MONTEBELLO (Canada)

TUBOPRESS ITALIA SRL (Italie)

LINHARDT GmbH & Co. KG (Allemagne)

Hoffmann Neopac AG (Suisse)

Recision Concepts International (États-Unis)

Huhtamaki (Finlande)

Tuba lajovic (Slovénie)

TUBAPACK, (Slovaquie)

Pirlo Holding GmbH (Autriche)

Bergen Plastics (Norvège)

Groupe industriel Burhani (Pakistan)

Segmentation du marché :

Le marché des tubes laminés est segmenté en fonction du type de produit, de la capacité, de l’utilisation finale et du type de bouchon. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Tubes en stratifié de barrière en plastique (PBL)

Tubes laminés à barrière en aluminium (ABL)

Capacité

Moins de 50 ml

50 ml à 100 ml

101 ml à 150 ml

Au-dessus de 150 ml

Utilisation finale

Produits de beauté

Soins bucco-dentaires

Commercial

Médicaments

Soins à domicile et autres soins personnels

Nourriture

Autres

Type de bouchon

Casquette debout

Bouchon de buse

a plafonné

Capuchon à rabat

Autres casquettes

Analyse / aperçus régionaux du marché des tubes laminés

Le marché des tubes laminés est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, capacité, utilisation finale et type de bouchon, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tubes laminés sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la croissance de l’industrie cosmétique dans la région.

L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de la demande croissante d’emballages durables et innovants en Inde et en Chine dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Tubes laminés?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des tubes laminés?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Tubes laminés?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Tubes laminés?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Tubes laminés auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Tubes laminés?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

