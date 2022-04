Taille du marché des tubes géotextiles, revenus, facteurs de croissance, perspectives et tendances du secteur, analyse de la stratégie des acteurs clés, 2021-2028

Le marché du géotextile devrait passer de 5,75 milliards USD en 2020 à 11,86 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 11,4 %, au cours de la période de prévision. augmentation de la population ; l’industrialisation croissante et l’urbanisation rapide ont aggravé la croissance des marchés émergents, entraînant une forte augmentation de l’adoption des géotextiles.

En règle générale, les géotextiles sont utilisés pour améliorer les sols qui construisent des rues, des pipelines, des remblais et des structures de maintien en terre. Ils se composent de nombreux matériaux, y compris des textiles tricotés en chaîne, des textiles à mailles ouvertes et des textiles non tissés. Filtration, séparation, renforcement, protection et drainage sont les fonctions premières du produit. Les géotextiles ont des propriétés de filtration qui permettent de séparer l’eau et d’autres fluides de diverses particules solides. Cette fonction de filtration est principalement utilisée dans les applications de drainage.

Les propriétés du géotextile telles que la flexibilité et la perméabilité devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. On s’attend également à ce que la durabilité et la rentabilité du géotextile stimulent davantage le marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché sont :

Low & Bonar (Royaume-Uni), Officine Maccaferri (Italie), Koninklijke TenCate (Pays-Bas), Thrace Group (Grèce), Huesker (Allemagne), Berry Global (États-Unis), Fibertex Nonwovens (Danemark), DuPont (États-Unis), Strata Systems (États-Unis), Carthage Mills (États-Unis) et autres.

La consommation croissante de géotextiles biosourcés et la hausse des investissements dans les géotextiles non tissés sont les principales opportunités du marché. Les facteurs qui inhibent la croissance du marché des géotextiles comprennent la volatilité des prix des matières premières qui affecte la demande de géotextiles synthétiques.

Aperçu du marché:

L'industrie des matériaux et des produits chimiques utilise diverses matières premières, de l'air et des minéraux au pétrole pour créer une immense variété de produits (tels que des produits pétrochimiques, agrochimiques et des parfums). L' industrie chimique produit des produits chimiques de base (vendus dans l'industrie chimique), des produits chimiques spécialisés (pour les peintures et les encres, la protection des cultures) et des produits chimiques de consommation (vendus directement au public, comme les détergents).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché du segment non tissé devrait connaître la plus forte croissance à 4,98 milliards USD en 2028, à un TCAC de 12,2 % au cours de la période de prévision. L’augmentation de la demande dans l’industrie des rails routiers pour les géotextiles non tissés est l’un des principaux facteurs de croissance mondiale du marché des géotextiles. Dans des applications telles que les routes, les revêtements de paiement et les drains d’agrégats, des géotextiles non tissés sont utilisés. Le géotextile tissé est utilisé pour les applications nécessitant un géotextile à haute résistance. Alors que les géotextiles sont largement utilisés dans la filtration des roches, les géotextiles ne conviennent pas à la filtration des barrières liquides.

Le marché du segment synthétique devrait connaître la croissance la plus importante et la plus rapide à 6,41 milliards USD en 2028, à un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision. Le segment géotextile du polypropylène devrait être la plus grande sous-section du géotextile synthétique. On s’attend également à ce que ce segment croît au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le marché de la construction routière devrait connaître la croissance la plus importante et atteindre 4,39 milliards USD en 2028, à un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision. Les géotextiles sont utilisés pour la construction de routes car ils aident à maintenir la cohésion du sol, ce qui prolonge la durée de vie des routes.

Le marché de l’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître la plus forte croissance et atteindre 3,68 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 12,4 %. Le principal marché du géotextile dans cette région est la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. Le facteur clé de la croissance du marché est le nombre croissant d’activités de développement d’infrastructures dans la région, en particulier dans les pays de l’ANASE. Plusieurs acteurs de premier plan ont mené des activités d’expansion stratégique dans cette région pour répondre à la demande croissante des secteurs de la construction et de l’agriculture

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance du volume et des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et fournit une analyse des tendances du secteur dans chacun des sous-segments de 2016 à 2028. Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté le marché. sur la base d’une analyse régionale des matériaux, des produits et des applications.

Produit (Kilo Tonnes) (Revenu, Millions USD ; 2018-2028)

Tissé

Non-tissé

Tricoté

Application (Kilo Tonnes) (Revenu, Millions USD ; 2018-2028)

Érosion

Contrôle du drainage

Construction de route

Autres

Région (Kilo Tonnes) (Revenu, Millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

Boehmite @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/boehmite-market

Croissance du marché de l’aluminium de haute pureté @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/high-purity-aluminum-market

pentaérythritol @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/pentaerythritol-market

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

